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Huawei'ın 7-inç ekranlı ve Android 4.0 destekli tableti MediaPad 7 Lite ortaya çıktı

6 yıl
6,4b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Çin merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Huawei'ın, 7.0-inç ekranlı yeni tableti MediaPad 7 Lite internette ortaya çıktı.
MediaPad 7 Lite, 2011 yılında lansmanı gerçekleştirilen MediaPad'in aksine Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle geliyor. 7.0-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet, hem 3G hem Wi-Fi 802.11 b/g/n desteği sunuyor. Tabletin IPS panelli dokunmatik ekranı geniş görüş açılarının yanısıra canlı renkler vadediyor.
1920 x 1080 piksel çözünürlüğüne (Full HD) video oynatabilen tabletin sesli iletişim, SMS ve MMS amacıyla da kullanılabildiği vurgulanmış. Huawei, işlemci, RAM, batarya ve kamera çözünürlüğü gibi detaylara henüz yer vermemiş.

http://www.huaweidevice.com/worldwide/productFeatures.do?pinfoId=3415&directoryId=5011&treeId=3290&tab=0# Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Kesinlikle Samsung.
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Atacante 6 yıl
mediapad kullanan forum uyeleri var midir? Urunden razi misiniz? 7 ekran tablet icinde en uygunu mediapaddir diye tutturmuslar rus forumcular. Samsung 7 plus mu ve ya media pad mi sizce?
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nedensiz07 6 yıl
bu firma diger ureticilere fiyat politikasıyla kapak niteliğinde..
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Kashikoi Tamashi 6 yıl
Flyer ın tasarımı kendisinden çok başka markalarda daha çok sükse yaptı ..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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