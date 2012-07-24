Huawei'ın 7-inç ekranlı ve Android 4.0 destekli tableti MediaPad 7 Lite ortaya çıktı

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Çin merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Huawei'ın, 7.0-inç ekranlı yeni tableti MediaPad 7 Lite internette ortaya çıktı.



MediaPad 7 Lite, 2011 yılında lansmanı gerçekleştirilen MediaPad'in aksine Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle geliyor. 7.0-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet, hem 3G hem Wi-Fi 802.11 b/g/n desteği sunuyor. Tabletin IPS panelli dokunmatik ekranı geniş görüş açılarının yanısıra canlı renkler vadediyor.



1920 x 1080 piksel çözünürlüğüne (Full HD) video oynatabilen tabletin sesli iletişim, SMS ve MMS amacıyla da kullanılabildiği vurgulanmış. Huawei, işlemci, RAM, batarya ve kamera çözünürlüğü gibi detaylara henüz yer vermemiş.



http://www.huaweidevice.com/worldwide/productFeatures.do?pinfoId=3415&directoryId=5011&treeId=3290&tab=0#