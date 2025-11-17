2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, geçen yılki Mate 70 serisinin halefi olan Mate 80 serisini resmen onayladı. Şirket ayrıca üst düzey katlanabilir model olan Mate X7'yi de piyasaya süreceğini paylaştı.

iPhone Air'a rakip Huawei Mate 70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

Huawei Mate 80 serisi, 25 Kasım'da tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Huawei Mate 80 serisi ve Mate X7'nin çıkış tarihi Çin'de 25 Kasım olarak belirlendi. Bu arada, Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong tarafından paylaşılan yeni bir video, Mate 80 serisindeki telefonlardan birine ilk bakışı sunuyor.

Huawei Mate 80 Pro Max modeli geliyor

Tanıtım videosundaki telefon, muhtemelen Plus modelinin yerini alabilecek olan Mate 80 Pro Max modeli. Altın rengi kaplamaya ve tanıdık dairesel arka kamera modülüne sahip. Dikkat çekici bir şekilde, Huawei'nin manyetik aksesuarları takmak için kullandığı MagSafe versiyonu olabilecek ikinci bir dairesel kesite sahip gibi görünüyor.





Mate X7 ise, geçen yılki amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon Mate X6'nın yerini alacak. Yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntı, yeni Mate X7'nin büyük bir makyajla geleceğini öne sürdü. 2K çözünürlüklü 7.95 inçlik bir iç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Mate 80 serisi ve Mate X7’nin yeni Kirin 9030 işlemciyle güçlendirilmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 80 serisi ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: