Huawei Mate 80 serisi ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarım

Huawei Mate 80 serisi, 25 Kasım'da tanıtılacak
Huawei Mate 80 Pro Max modeli geliyor
Tanıtım videosundaki telefon, muhtemelen Plus modelinin yerini alabilecek olan Mate 80 Pro Max modeli. Altın rengi kaplamaya ve tanıdık dairesel arka kamera modülüne sahip. Dikkat çekici bir şekilde, Huawei'nin manyetik aksesuarları takmak için kullandığı MagSafe versiyonu olabilecek ikinci bir dairesel kesite sahip gibi görünüyor.
Mate X7 ise, geçen yılki amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon Mate X6'nın yerini alacak. Yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntı, yeni Mate X7'nin büyük bir makyajla geleceğini öne sürdü. 2K çözünürlüklü 7.95 inçlik bir iç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Mate 80 serisi ve Mate X7'nin yeni Kirin 9030 işlemciyle güçlendirilmesi bekleniyor.