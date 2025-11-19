Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate X7'nin tasarımı tanıtımdan önce ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Huawei, yeni katlanabilir modeli Mate X7'nin görsellerini yayınladı. 25 Kasım'da Mate 80 serisiyle birlikte tanıtılacak olan telefon neler sunacak?             

    Huawei Mate X7'nin tasarımı tanıtımdan önce ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Dün, Huawei'nin Mate 80 serisinin tasarımı ortaya çıktıktan sonra, bugün şirketin yeni katlanabilir modeli Mate X7'nin de tasarımı gün yüzüne çıktı. Şirket, bu yeni telefonların 25 Kasım'da tanıtılacağını duyurdu.

    Tasarım anlamında selefine benzeyen Mate X7’nin arka yüzünde, tamamı altın renkli bir çerçeveyle çevrelenmiş büyük bir kamera modülü bulunuyor. Modül içinde ayrı lens kesikleri görülebiliyor ve bu bölümün ana, ultra geniş ve telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera sistemini barındırdığı düşünülüyor.

    Huawei’nin resmi Weibo hesabı ayrıca cihazın dayanıklılığına odaklanan videolar yayınladı. Görüntülerde Mate X7’nin fabrika çıkışından önce oldukça zorlu testlerden geçtiği görülüyor. Telefon, 80°C sıcak su püskürtme, demir bilye darbe testi ve defalarca katlama gibi stres testlerinden başarıyla çıkıyor. Videodaki teknik bilgilere göre telefon IP58 ve IP59 toz ve su dayanıklılık sertifikalarına sahip.



    Cihazın Collector’s Edition versiyonu de bulunacak. Bu özel versiyon dış ekranda ikinci nesil Bazalt temperli Kunlun camıyla gelirken, standart Mate X7’de yine ikinci nesil Kunlun cam olacak fakat Bazalt versiyonu olmayacak.

    Huawei Mate X7 beklenen özellikler

    Huawei Mate X7'nin tasarımı tanıtımdan önce ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre Mate X7, Huawei’nin yeni Kirin 9030 işlemcisinden güç alacak. Cihazın 12 GB, 16 GB ve hatta 20 GB RAM seçenekleriyle sunulacağı söyleniyor. 20 GB RAM, yalnızca katlanabilir telefonlar için değil, genel amiral gemisi segmenti için de bir ilk olacak.

    Mate X7’nin 50 MP değişken diyaframlı ana kamera ve periskop telefoto lens içeren bir kurulumla geleceği belirtiliyor. Sızıntıda ayrıca cihazın Açık Mavi, Mor ve Kırmızı renklerde görüntüleri de paylaşıldı. Kırmızı olan model Collector’s Edition'ı temsil ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kontrolsüz kavşak kazalarında kusur en iyi budama makası yorumlar ocaktan çıt çıt ses gelmesi nasıl geçer lindt çikolata helal mi doğalgaz menfezi yönü nasıl olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum