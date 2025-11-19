Huawei Mate X7'nin tasarımı tanıtımdan önce ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tasarım anlamında selefine benzeyen Mate X7’nin arka yüzünde, tamamı altın renkli bir çerçeveyle çevrelenmiş büyük bir kamera modülü bulunuyor. Modül içinde ayrı lens kesikleri görülebiliyor ve bu bölümün ana, ultra geniş ve telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera sistemini barındırdığı düşünülüyor.
Huawei’nin resmi Weibo hesabı ayrıca cihazın dayanıklılığına odaklanan videolar yayınladı. Görüntülerde Mate X7’nin fabrika çıkışından önce oldukça zorlu testlerden geçtiği görülüyor. Telefon, 80°C sıcak su püskürtme, demir bilye darbe testi ve defalarca katlama gibi stres testlerinden başarıyla çıkıyor. Videodaki teknik bilgilere göre telefon IP58 ve IP59 toz ve su dayanıklılık sertifikalarına sahip.
Cihazın Collector’s Edition versiyonu de bulunacak. Bu özel versiyon dış ekranda ikinci nesil Bazalt temperli Kunlun camıyla gelirken, standart Mate X7’de yine ikinci nesil Kunlun cam olacak fakat Bazalt versiyonu olmayacak.
Huawei Mate X7 beklenen özellikler
Mate X7’nin 50 MP değişken diyaframlı ana kamera ve periskop telefoto lens içeren bir kurulumla geleceği belirtiliyor. Sızıntıda ayrıca cihazın Açık Mavi, Mor ve Kırmızı renklerde görüntüleri de paylaşıldı. Kırmızı olan model Collector’s Edition'ı temsil ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: