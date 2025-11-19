Huawei Mate X7'nin tasarımı tanıtımdan önce ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dün, Huawei'nin Mate 80 serisinin tasarımı ortaya çıktıktan sonra, bugün şirketin yeni katlanabilir modeli Mate X7'nin de tasarımı gün yüzüne çıktı. Şirket, bu yeni telefonların 25 Kasım'da tanıtılacağını duyurdu.

Tasarım anlamında selefine benzeyen Mate X7’nin arka yüzünde, tamamı altın renkli bir çerçeveyle çevrelenmiş büyük bir kamera modülü bulunuyor. Modül içinde ayrı lens kesikleri görülebiliyor ve bu bölümün ana, ultra geniş ve telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera sistemini barındırdığı düşünülüyor.

Huawei’nin resmi Weibo hesabı ayrıca cihazın dayanıklılığına odaklanan videolar yayınladı. Görüntülerde Mate X7’nin fabrika çıkışından önce oldukça zorlu testlerden geçtiği görülüyor. Telefon, 80°C sıcak su püskürtme, demir bilye darbe testi ve defalarca katlama gibi stres testlerinden başarıyla çıkıyor. Videodaki teknik bilgilere göre telefon IP58 ve IP59 toz ve su dayanıklılık sertifikalarına sahip.





Cihazın Collector’s Edition versiyonu de bulunacak. Bu özel versiyon dış ekranda ikinci nesil Bazalt temperli Kunlun camıyla gelirken, standart Mate X7’de yine ikinci nesil Kunlun cam olacak fakat Bazalt versiyonu olmayacak.

Huawei Mate X7 beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre Mate X7, Huawei’nin yeni Kirin 9030 işlemcisinden güç alacak. Cihazın 12 GB, 16 GB ve hatta 20 GB RAM seçenekleriyle sunulacağı söyleniyor. 20 GB RAM, yalnızca katlanabilir telefonlar için değil, genel amiral gemisi segmenti için de bir ilk olacak.

Mate X7’nin 50 MP değişken diyaframlı ana kamera ve periskop telefoto lens içeren bir kurulumla geleceği belirtiliyor. Sızıntıda ayrıca cihazın Açık Mavi, Mor ve Kırmızı renklerde görüntüleri de paylaşıldı. Kırmızı olan model Collector’s Edition'ı temsil ediyor.

