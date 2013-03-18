Huawei'nin MediaPad 7 Vogue tablet modeline ait özellikler internete sızdı

Full HD ekranlı Ascend D2, Ascend P2, 6.1 inçlik Ascend Mate gibi önemli modellerle akıllı telefon pazarında iddialı olmayı isteyen Huawei'nin, 7 inçlik pazar için planladığı tablet modeli ile ilgili de bazı bilgiler internete sızdırıldı.





MediaPad 7 Vogue adını alacağı belirtilen tablet modelinde, DLNA sertifika bilgilerine göre Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdeğe sahip 1.2GHz veya 1.5GHz saat hızına sahip bir işlemci yer alıyor. İşlemci muhtemelen Huawei'nin HiSilicon ile ortak tasarladığı K3V2 modeli olacak.





7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, WiFi, HDMI, DLNA, Android 4.1 işletim sistemi şeklinde bilinen diğer özellikleri mevcut. Modelin üç farklı versiyona sahip olacağı belirtiliyor.





Modelin diğer detayları belli değil ancak özelliklerine göre 7 inçlik pazarda donanımdan ziyade fiyatı ile rekabete girecek bir model olduğu göze çarpıyor. Evleaks ise modele ait olduğunu öne sürdüğü bir görseli de Twitter hesabından paylaştı.





http://www.androidauthority.com/huawei-mediapad-7-vogue-image-specs-features-173084/