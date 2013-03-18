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Huawei'nin MediaPad 7 Vogue tablet modeline ait özellikler internete sızdı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin MediaPad 7 Vogue tablet modeline ait özellikler internete sızdı
Full HD ekranlı Ascend D2, Ascend P2, 6.1 inçlik Ascend Mate gibi önemli modellerle akıllı telefon pazarında iddialı olmayı isteyen Huawei'nin, 7 inçlik pazar için planladığı tablet modeli ile ilgili de bazı bilgiler internete sızdırıldı.

MediaPad 7 Vogue adını alacağı belirtilen tablet modelinde, DLNA sertifika bilgilerine göre Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdeğe sahip 1.2GHz veya 1.5GHz saat hızına sahip bir işlemci yer alıyor. İşlemci muhtemelen Huawei'nin HiSilicon ile ortak tasarladığı K3V2 modeli olacak. 

7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, WiFi, HDMI, DLNA, Android 4.1 işletim sistemi şeklinde bilinen diğer özellikleri mevcut. Modelin üç farklı versiyona sahip olacağı belirtiliyor. 

Modelin diğer detayları belli değil ancak özelliklerine göre 7 inçlik pazarda donanımdan ziyade fiyatı ile rekabete girecek bir model olduğu göze çarpıyor. Evleaks ise modele ait olduğunu öne sürdüğü bir görseli de Twitter hesabından paylaştı.  
Huawei'nin MediaPad 7 Vogue tablet modeline ait özellikler internete sızdı


http://www.androidauthority.com/huawei-mediapad-7-vogue-image-specs-features-173084/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacarslan 6 yıl
ipad'den pahalıya satıyorlar. Akıl işi değil.
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PwaGG 6 yıl
telefon olcakti yanlis yazmislar
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Mihrali Bey 6 yıl
TR'de 500 TL'nin altında satılmazsa Nexus 7 bunu ezer geçer.
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bilgehankalkan 6 yıl
İlk bakışta göze çarpan sıkıntı ekran çözünürlüğü, o işlemci zaten daha fazlasını sorunsuzca kaldırabilecek güçte. Fiyatı belli olsun, videoları çıksın o zaman tam yorum yapılabilir cihaz hakkında tabiki.
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