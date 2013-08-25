Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hueless ve Huemore fotoğraf düzenleme uygulamaları, yeni netleme motoruna kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
492
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hueless ve Huemore fotoğraf düzenleme uygulamaları, yeni netleme motoruna kavuştu
Apple'ın iOS 5.0 ve üstü iPhone modelleriyle uyumlu olarak geliştirilen Hueless ve Huemore fotoğraf düzenleme uygulamaları güncellendi.
Orbital Guidance tarafından geliştirilen uygulamalardan Hueless, iPhone ile çekilmiş fotoğrafların siyah/beyaz hale getirilmesine, pozlama ve kontrast ayarlamaları yapılmasına ve hazırlanan fotoğrafların direkt olarak sosyal paylaşım sitelerine paylaşılmasına izin verebiliyor. Hazırlanmış programlardan Huemore ise, iPhone ile çekilmiş fotoğrafların üzerinde ciddi oranda renk ayarları yapılmasına, farklı renk filtrelerinin uygulanmasına ve diğer programda da olduğu gibi kontrast ve pozlama ayarlarının yapılmasına izin veriyor. Direkt kendi içlerinde fotoğraf çekilmesine de imkan sağlayan uygulamalar, yapılan güncelleme ile yeni geliştirilmiş netleme motoruna (Netleme ve pozlama ayarı ile ilgili geliştirme) kavuşuyorlar. Ayrıca farklı dokunma özellikleri ve 5:4 en boy oranı desteği eklenen uygulamalar, birçok hatadan da kurtuluyorlar.
5.49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen uygulamalara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 
(1) / (2)


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 6 yıl
Apple ın kamerası çöp, lens uygulaması kaliteli olsa ne olacak ki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung 840 Pro 256GB SSD video inceleme "Sınıfında liderliğe oynuyor" 6 yıl G.Skill Trident X 2666MHz Bellek Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim