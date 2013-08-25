Hueless ve Huemore fotoğraf düzenleme uygulamaları, yeni netleme motoruna kavuştu

Apple'ın iOS 5.0 ve üstü iPhone modelleriyle uyumlu olarak geliştirilen Hueless ve Huemore fotoğraf düzenleme uygulamaları güncellendi.

Orbital Guidance tarafından geliştirilen uygulamalardan Hueless, iPhone ile çekilmiş fotoğrafların siyah/beyaz hale getirilmesine, pozlama ve kontrast ayarlamaları yapılmasına ve hazırlanan fotoğrafların direkt olarak sosyal paylaşım sitelerine paylaşılmasına izin verebiliyor. Hazırlanmış programlardan Huemore ise, iPhone ile çekilmiş fotoğrafların üzerinde ciddi oranda renk ayarları yapılmasına, farklı renk filtrelerinin uygulanmasına ve diğer programda da olduğu gibi kontrast ve pozlama ayarlarının yapılmasına izin veriyor. Direkt kendi içlerinde fotoğraf çekilmesine de imkan sağlayan uygulamalar, yapılan güncelleme ile yeni geliştirilmiş netleme motoruna (Netleme ve pozlama ayarı ile ilgili geliştirme) kavuşuyorlar. Ayrıca farklı dokunma özellikleri ve 5:4 en boy oranı desteği eklenen uygulamalar, birçok hatadan da kurtuluyorlar.

5.49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen uygulamalara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.



