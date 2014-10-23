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Hybrid Play ile oyun parkları sanal kontrolcüye dönüşüyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hybrid Play ile oyun parkları sanal kontrolcüye dönüşüyor

Hayatımızın pek çok alanına giriş yapan akıllı teknolojiler, günlük alışkanlıklarımızı değiştirmeyi amaçlarken, hayatımıza da farklı kolaylıklar sunabiliyor. Hybrid Play hedefini oyun parklarına çevirmiş durumda.

Kablosuz bir kontrolcü olan Hybrid Play, mandal şeklindeki yapısı ile oyun parkındaki oyuncaklara tutturuluyor ve oyuncakların gerçek hareketlerini kaydederek sanal kontrol hareketlerine dönüştürüyor.

Bluetooth üzerinden iOS ve Android cihazlarına bağlanan ürün, kaydettiği hareketleri özel olarak geliştirilmiş ve o anda oynanan oyunlara gönderiyor. Bu hareketler zıplama, sağa veya sola kayma gibi kontrollere dönüşüyor ve çocuklar oyun oynayarak video oyunlarını yönetmiş oluyor.

Suya ve toza dayanıklı olan üründe akselerometre, jiroskop, kızılötesi sensörleri yer alıyor. Geliştirici firma ürünü ile çocuklarda problem çözme, sosyal etkileşim, öğrenme, konuşarak iletişim kurma gibi kabiliyetleri geliştirmeyi ve onlara fiziksel egzersiz yaptırmayı amaçlıyor. 

Hali hazırda kendi bağış kampanyasını başlatan Hybrid Play, 100$ karşılığında özel bir paketle gelecek ve gerekli bağış toplanırsa Nisan ayında dağıtıma başlayacak. Firma yazılım konusunda da geniş bir ekosistem oluşturmayı istiyor.  


https://www.indiegogo.com/projects/hybrid-play-turn-any-playground-into-a-video-game Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FightForBeer 4 yıl
Yazık bee. Bu yeni nesili ellerinde tabletler, telefonlar ile görünce içim acıyor, bırakın bari parklarda çocuklar rahatça kaysınlar, sallansınlar. Nedir bu herşeyi telefonla bağlantılı yapma merakı anlamıyorum.
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Gece772 4 yıl
Video yu izledim güzel ürün....
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