Hydrogen One başarısız oldu, Hydrogen Two yolda

Üst seviye sinema kamera sistemleri ile tanıdığımız RED firması iki yıl önce önemli bir adım atmış ve holografik görüntüler kaydedebilen Hydrogen One adındaki amiral gemisi akıllı telefonunu duyurmuştu.

Daha planlı

Snapdragon 835 yonga seti ile güçlendirilen akıllı telefon firmanın özel holografik video formatını destekliyor ve kayıt yapabiliyordu. Ayrıca özel Cinema Camera modüllerini de telefona takabiliyordunuz. Ne var ki telefon bir yıldan fazla gecikti ve beklenen etkiyi yapamadı.

RED patronu Jarred Land bu hafta telefon ile ilgili pek çok soru işaretini cevapladı. Özellikle telefonun Snapdragon 835 yonga seti nedeniyle rekabetin gerisinde kalması eleştiri konusu olmuştu. Land tasarım için çalıştıkları Çinli ODM firmasının donanım ve yazılım uyumunu sağlayamadığını, bu nedenle düzeltilemeyecek hataların ortaya çıktığını ifade etti.

Ayrıca Bkz.

"Bulgaristan’ın elindeki Bitcoin varlığı altın rezervlerinden fazla"

Üretim tarafında Foxconn’un başarılı bir iş çıkardığı belirtilirken ODM firmasının ihmalleri hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca söz verilen Cinema Camera modülü de bu nedenle piyasaya sürülemedi.

Land geçmişten ders alarak Hydrogen Two çalışmalarına başladıklarını ifade ediyor. Yeni ODM firması belirli araştırmalardan sonra seçildi ve sorumluluğunu yerine getirecek kapasiteye sahip. Şimdilik Hydrogen Two için bir çıkış tarihi verilmedi.

Diğer taraftan Cinema Camera modülü de aynı nedenle piyasaya sürülememişti. Komodo kod adıyla geliştirilen yeni modül çok daha gelişmiş özelliklere sahip ve Hydrogen One modeli ile de uyumlu olacak. RED firması ilk modeli satın alanlara ikinci modelde ve modülde indirim yapmayı planlıyor.