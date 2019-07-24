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Bulgaristan’ın elindeki Bitcoin varlığı altın rezervlerinden fazla

Gümrük kapılarında yolsuzluk yaparak mal kaçıran bir çete çökertildi ve çetenin 200 binden fazla BTC varlığına el konuldu. Bu varlık şu anda 2 milyar dolar civarında ediyor.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulgaristan’ın elindeki Bitcoin varlığı altın rezervlerinden fazla

Bankaların haksız hakimiyetini sona erdirmek amacıyla geliştirilen blok zinciri teknolojisi ve buna bağlı kripto para piyasası bugün devasa bir varlık haline geldi. Öyle ki bir günde değiştirilen kripto paraların değeri bankaların işlem değerinden daha fazla.

Dev operasyon

Bununla birlikte takibinin zor olması suç örgütlerinin para transferlerini kripto paralar üzerinden yapmasına neden oluyor. 2017 yılında Bulgaristan’da ortaya çıkarılan çete de böyle bir olaya konu olmuştu.

Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi’nin (SELEC) desteğiyle gümrük girişlerinde rüşvet vererek mal kaçıran bir çete Bulgaristan kolluk kuvvetleri tarafından 2017 yılında çökertildi ve mallara el konuldu.   

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Gümrükten kaçırılan malların nerede tutulduğunu araştıran güvenlik güçleri çetenin elde ettiği parayı Bitcoin olarak sakladığını keşfetti. Cüzdanlarda yapılan araştırmada 213 519 BTC varlığına el konuldu.

BTC o dönem 2300$ civarında idi ve ele geçirilen kripto paranın değeri 500 milyon dolar civarındaydı. Şimdi ise değeri 4 kat artmış durumda ve 2 milyar dolara yaklaştı. Bulgaristan’ın altın rezervi ise 40 ton ve değeri 1.8 milyar dolar civarında.

Şimdilik bu dev miktarın nasıl kullanılacağı bilinmiyor. Hali hazırda suç çetesine ait olarak el konulduğu için herhangi bir tasarrufta kullanılamıyor.

 

https://www.trustnodes.com/2019/07/21/bulgarias-bitcoin-holdings-surpass-their-gold-reserves Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Feyzuli 21 dk.
Bulgaristan: Bitcoin yıl sonuna kadar 100.000 dolar olacak.
(klasik elinde bitcoini olanların piyasayı canlandırma cümlesi.)
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