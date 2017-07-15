Hyperloop gerçek ölçekli ilk testi başarıyla tamamladı

Elon Musk ve Silikon Vadisi’nin önde gelen yatırımcısı Shervin Pishevar’ın ortaya attığı ve geleceğin ulaşım yöntemi olarak nitelendirdikleri Hyperloop fikri gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz mayıs ayında Nevada’daki test parkurunda vakumlu ortamda ilk testini gerçekleştiren Hyperloop bu kez gerçek ölçekli bir teste tabi tutuldu. Hyperloop One şirketinin gerçekleştirdiği testte beşinci ulaşım aracı olarak kabul edilen Hyperloop yetkililerin yüzünü güldürmeyi başardı.

Las Vegas yakınlarındaki DevLoop test pistinde yapılan denemede yaklaşık 8.5 metre(28 feet) uzunluğunda olan Hyperloop kullanıldı. Manyetik kaldırma(mag-lev) teknolojisinden hız alan Hyperloop’un 1200 kilometre hıza ulaşması planlanıyor ancak kısa mesafeli testte Hyperloop 112 kilometre hıza ulaştı ve 2G’lik bir artış gösterdi. Hyperloop’un hızı az gibi görünse de bu hıza sadece 5.3 saniyede ulaşması Hyperloop’un daha uzun bir pistte hedeflenen hıza ulaşabileceğini gösteriyor.

100 Yıl Aradan Sonra İlk

Hyperloop One’ın kurucusu ve CEO’su Shervin Pishevar da 100 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir ulaşım modu yarattıklarını ve gökyüzünü tüpün içine taşıyarak adeta 60 kilometre yüksekte uçuyor hissi yakaladıklarını ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Avrupa’daki potansiyel Hyperloop rotalarını açıklayan şirket başta Dubai olmak üzere pek çok noktada Hyperloop ağını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://electrek.co/2017/07/12/hyperloop-one-full-systems-test-pod/