Musk ve Altman mahkemede: OpenAI hesaplaşması başladı

Tam Boyutta Gör ABD’nin Kaliforniya eyaletinde başlayan dava, yapay zeka dünyasının iki önemli ismini karşı karşıya getirdi. Elon Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasındaki hukuki mücadele, gelinen noktada bir şirket anlaşmazlığı olmanın ötesine geçerek yapay zekanın geleceği ve etik sınırları üzerine daha geniş bir tartışmayı merkeze oturtuyor.

Duruşmanın ilk gününde ifade veren Musk, davayı son derece net bir çerçevede tanımladı. Ona göre mesele, bir hayır kurumunun amacından sapması. Musk, OpenAI’ın kuruluş felsefesinin ihlal edildiğini savunarak, "Bir hayır kurumunu çalmak kabul edilemez. Eğer sanıklar suçsuz bulunursa, bu dava emsal karar haline gelecek. Bu, Amerika’daki her hayır kurumunu yağmalamak için lisans verecek. Bu davanın sonuçları benden veya buradaki herkesten çok daha öteye gidiyor. Amerika’daki hayırsever bağışlamanın tüm temeli yok olacak." görüşünü dile getirdi.

OpenAI cephesi ise bu iddiaları sert şekilde reddediyor. Şirketin avukatları, Musk’ın bu davayı açmasının ardında rekabet motivasyonu olduğunu öne sürerken esas amacın güçlü bir rakibi zayıflatmak olduğunu iddia ediyor.

OpenAI dönüşümü tartışmanın merkezinde

Davanın temelinde OpenAI’ın kuruluş yapısındaki değişim yatıyor. Musk, şirketin başlangıçta tamamen kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak kurulduğunu ve bu misyon doğrultusunda destek verdiğini hatırlatıyor. Bu kapsamda Musk’ın yıllar içinde toplam 38 milyon dolar bağış yaptığı belirtiliyor.

Musk, OpenAI’ın Google’a karşı kâr amacı gütmeyen, açık kaynaklı bir denge unsuru olarak kurulduğunu ve yapay zeka güvenliğine odaklandığını söylüyor.

Ancak 2018 yılında OpenAI’ın ticari bir kol oluşturması Musk’ın en büyük itiraz noktası haline geldi. Musk’a göre bu adım, kuruluş ilkelerine açıkça aykırıydı. Davada, OpenAI CEO’su Sam Altman ve kurucu ortak Greg Brockman’ın bu süreçte “bir hayır kurumunu çaldığı” iddiası dikkat çekiyor.

Musk’ın talepleri de oldukça dikkat çekici. Davacı taraf, milyarlarca dolarlık “haksız kazancın” OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen koluna aktarılmasını isterken aynı zamanda şirket yönetiminde köklü değişiklikler ve Altman’ın görevden alınmasını talep ediyor.

“Kontrol edemeyince ayrıldı”

Tam Boyutta Gör OpenAI tarafı ise Musk’ın anlatısını tamamen reddediyor. Şirket avukatlarına göre Musk, OpenAI üzerinde daha fazla kontrol elde edemeyince projeden ayrıldı. Ayrıca Musk’ın geçmişte şirketi Tesla ile birleştirmek istediği ancak diğer kurucuların buna karşı çıktığı iddia ediliyor.

OpenAI cephesi, Musk’ın bugün geldiği noktada pişmanlık ve rekabet baskısıyla hareket ettiğini savunuyor. Özellikle Musk’ın 2023 yılında kurduğu xAI şirketinin ChatGPT karşısında geride kaldığına dikkat çekiliyor.

Davada önümüzdeki günlerde Sam Altman’ın da ifade vermesi bekleniyor. Ayrıca eski OpenAI yönetim kurulu üyeleri ve Musk ile bağlantılı isimlerin de tanık olarak dinlenebileceği belirtiliyor.

Mahkemenin nihai kararının Mayıs ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor. Bu karar, yalnızca taraflar için değil yapay zeka sektöründeki güç dengeleri açısından da belirleyici olabilir.

Yaşananların arka planı ve ek bağlamlar

Elon Musk ile Sam Altman arasındaki anlaşmazlık, yaklaşık on yıl önce birlikte kurdukları OpenAI sonrası yaşanan fikir ayrılıklarından kaynaklanıyor. Zamanla büyüyen bu anlaşmazlık, bugün milyarlarca dolarlık bir hukuk mücadelesine dönüşmüş durumda.

Musk, davada OpenAI’nin kâr amacı güden bir yapıya dönüşümünün durdurulmasını, 150 milyar dolara kadar tazminat ödenmesini ve Altman’ın yönetimden uzaklaştırılmasını talep ediyor. Ayrıca Musk, OpenAI, Altman, Brockman ve Microsoft’un kendisini yanıltarak bağış yapmaya yönlendirdiğini öne sürüyor.

2018 yılında OpenAI’den ayrılan Musk, daha sonra kendi yapay zeka girişimi xAI’ı kurdu. Öte yandan Altman liderliğindeki OpenAI, ChatGPT ile yapay zeka alanında küresel ölçekte bir dönüşüm başlattı.

