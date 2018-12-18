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Hyundai'nin araçları artık parmak iziyle çalışacak

Güney Koreli üretici Hyundai'nin geliştirdiği parmak izi teknolojisi araçların kapı kolunda ve motor çalıştırma düğmesinde kullanılacak. Sisteme birden fazla sürücü tanıtılabilecek. İşte detaylar...
5 ay
10,6b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai'nin araçları artık parmak iziyle çalışacak
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Güney Kore merkezli üretici Hyundai, akıllı telefonlarda sıkça kullandığımız parmak izi teknolojisini ürettiği araçlara getirmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre araç sahipleri aracının kilidini açmak ve çalıştırmak için parmak izini kullanabilecek.

İlk olarak 2019 Santa Fe modelinde kullanılacak 

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Çin’de satışa sunulması beklenen 2019 Santa Fe modelinin donanım listesinde bu özellik de bulunacak. Aracın kapı koluna yerleştirilen parmak izi okuyucu, sisteme şifrelenmiş veri yollayarak kilidin açılmasını sağlayacak. Ayrıca aracın içindeki motor çalıştırma düğmesinde de parmak izi okuyucu bulunacak.

Sürücülerin bu sistemi kullanmadan önce parmak izini aracına tanıtması gerekiyor. Hyundai, sisteme birden fazla sürücünün parmak izinin tanıtılabileceğini söylüyor. Sürücü koltuğunun pozisyonu ve yan aynaların açısı, hangi sürücünün parmak izini okuttuğuna bağlı olarak otomatik ayarlanıyor. Yani aynı ayarları her seferinde yapmanıza gerek kalmıyor. Hyundai, otomatik ayarlanan özellikler arasına sıcaklık, nem ve direksiyon ayarlarının da ekleneceğini belirtti.

Hata payı 50 binde 1 

Araç kilidinin parmak iziyle açılması daha önce de pek çok kez gündeme gelmişti. Fakat sistemin güvenliğiyle ilgili soru işaretleri tam giderilemediği için herkesin kuşkuyla yaklaştığı bir özellik olarak kaldı. Güvenlik konusuyla ilgili de açıklama yapan Hyundai, parmak izi okuyucusunun parmağın farklı bölgelerindeki elektrik seviyelerini ayırt edebildiğini, bu sayede hack ve sahte parmak izi gibi tehlikelerden korunduğunu dile getirdi. Okuyucunun 50 binde 1 hata oranına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Güvenliğin yanı sıra, kapı koluna entegre edilecek okuyucunun güneş ışınlarına, soğuğa ve yağışlı havalara karşı da dirençli olması gerekiyor. Ancak Hyundai’nin böyle durumlar için ne gibi önlemler aldığını henüz bilmiyoruz.


https://www.zdnet.com/article/hyundai-develops-fingerprint-tech-to-unlock-and-start-cars/#ftag=RSSbaffb68 Yorum Yaz
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fuckulteli 5 ay en beğenilen
Basit bir çözüm olarak ard arda iki farklı parmakla giriş yapılabilir.
Baş parmak + işaret parmağı gibi
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Flawsız 5 ay
Arabalar ne kadar mekaniklik ten uzaklaşırsa o kadar soğuyorum şu işten
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Sönmeyen Arıza Lambası. 5 ay
Önce direksiyon kutusu sorunlarını halletsinler de parmak izi eksik kalsın.
1 Yanıt Yanıtla +5
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marslan1999 5 ay
Tesla yapıyor olsa güzel olurdu ama bu şekilde itici geliyor. Tek güzel yanı ehliyetsiz çocukların arabayı gizlice kaçıramayacak olması.
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func0 5 ay
Anahtarlardan yakın zamanda kurtuluruz o zaman
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mob411 5 ay
hadi bana bişi oldu elimi götüremeyecek kadar rahatsızlandım aracı arkadaşım, babam vb. kimse kullanması gerekti o zaman ne olacak ?
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cocainbar 5 ay
Genis aileler icin olu bir yatirim.
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Sirrüs 5 ay
Yaşta yağmurdaki performansı nasıl onu görmek lazım. Benim iPhone 6 gibiyse hiç gelmesin.
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khytr89 5 ay
Leasing ve kiralama sektöründe hyundai ye elveda diyoruz o zaman.
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Bethesta 5 ay
Şirket araçlarında ve birden fazla şöförlü araçlarda kullanışsız. Eşe dosta araç vereceğiniz de de uğraştırır, yok git parmak izini devre dışı bırak falan...
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Sanki Bana Pele 5 ay Bethesta
Şirketlerde departman bazlı kategorize edilir. Örneğin X aracına sadece Y kadar kişi tanıtılır. Eşe dosta da kolay kolay zaten vermem.
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Celonfix 5 ay
Teknoloji var anladıkta cılkınıda çıkarmasalar keşke,telefona parmak izi bilgisayara parmak izi şuna yüz tanıma yok buna ne tanıma. Yakında kendi arabamızada reklam filan koyar, premium satın alın filanda derler.
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shockwave23 5 ay
Valla adamın elini keser arabayı çalarlar burasi Türkiye
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Flawsız 5 ay
Arabalar ne kadar mekaniklik ten uzaklaşırsa o kadar soğuyorum şu işten
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dr20mouse 5 ay Flawsız
69 mustang alıp hayatımıza devam edelim hocam
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