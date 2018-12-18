Hyundai'nin araçları artık parmak iziyle çalışacak

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Güney Kore merkezli üretici Hyundai, akıllı telefonlarda sıkça kullandığımız parmak izi teknolojisini ürettiği araçlara getirmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre araç sahipleri aracının kilidini açmak ve çalıştırmak için parmak izini kullanabilecek.

İlk olarak 2019 Santa Fe modelinde kullanılacak

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Çin’de satışa sunulması beklenen 2019 Santa Fe modelinin donanım listesinde bu özellik de bulunacak. Aracın kapı koluna yerleştirilen parmak izi okuyucu, sisteme şifrelenmiş veri yollayarak kilidin açılmasını sağlayacak. Ayrıca aracın içindeki motor çalıştırma düğmesinde de parmak izi okuyucu bulunacak.

Sürücülerin bu sistemi kullanmadan önce parmak izini aracına tanıtması gerekiyor. Hyundai, sisteme birden fazla sürücünün parmak izinin tanıtılabileceğini söylüyor. Sürücü koltuğunun pozisyonu ve yan aynaların açısı, hangi sürücünün parmak izini okuttuğuna bağlı olarak otomatik ayarlanıyor. Yani aynı ayarları her seferinde yapmanıza gerek kalmıyor. Hyundai, otomatik ayarlanan özellikler arasına sıcaklık, nem ve direksiyon ayarlarının da ekleneceğini belirtti.

Hata payı 50 binde 1

Araç kilidinin parmak iziyle açılması daha önce de pek çok kez gündeme gelmişti. Fakat sistemin güvenliğiyle ilgili soru işaretleri tam giderilemediği için herkesin kuşkuyla yaklaştığı bir özellik olarak kaldı. Güvenlik konusuyla ilgili de açıklama yapan Hyundai, parmak izi okuyucusunun parmağın farklı bölgelerindeki elektrik seviyelerini ayırt edebildiğini, bu sayede hack ve sahte parmak izi gibi tehlikelerden korunduğunu dile getirdi. Okuyucunun 50 binde 1 hata oranına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Güvenliğin yanı sıra, kapı koluna entegre edilecek okuyucunun güneş ışınlarına, soğuğa ve yağışlı havalara karşı da dirençli olması gerekiyor. Ancak Hyundai’nin böyle durumlar için ne gibi önlemler aldığını henüz bilmiyoruz.

https://www.zdnet.com/article/hyundai-develops-fingerprint-tech-to-unlock-and-start-cars/#ftag=RSSbaffb68