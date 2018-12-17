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Çin'in Tesla'sı olarak anılan Nio'dan 536 beygirlik elektrikli SUV

Nio'nun ES6 adını verdiği elektrikli SUV da kalıcı mıknatıslı motor ve asenkron motordan oluşan kombinasyon bulunuyor. Totalde 536 beygir güce sahip olan araç 510 km menzil sunuyor.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çin'in Tesla'sı olarak anılan Nio'dan 536 beygirlik elektrikli SUV
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Otomotiv sektöründe Çin’in Tesla’sı olarak anılan Şangay merkezli Nio, ikinci elektrikli aracı ES6 üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı. Büyük kardeşi ES8’e kıyasla daha uygun fiyattan satışa sunulacak ES6 elektrikli SUV’un satışlara olumlu etki yapması bekleniyor. İşte Nio ES6 elektrikli SUV’un özellikleri ve fiyatı:

Nio ES6 elektrikli SUV, hem iç hem de dış tasarımda büyük kardeşi ES8’in izinden gidiyor. 4,850 mm uzunluğa, 1,965 mm genişliğe ve 2,900 mm aks mesafesine sahip olan araçta 5 ve 7 koltuk seçeneklerine yer veriliyor. NOMI araç içi yapay zeka sistemi tarafından desteklenen devasa bir ekranın domine ettiği kabin tarafında altı düz spor direksiyon, spor koltuklar ve Nappa deri döşemeler dikkat çekiyor.

Nio’nun “yüksek performanslı, uzun menzilli ve akıllı elektrikli SUV” olarak lanse ettiği ES6, gücünü totalde 536 hp güç sunan çift motor sisteminden alıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine olanak veren bu sistem, alışılmışın dışında bir kombinasyondan meydana geliyor. Yüksek verimliliğe sahip kalıcı mıknatıslı motor 215 hp güç sunarken, yüksek performans sunan asenkron motor da 322 hp güç desteğinde bulunuyor.

İkinci motor yüksek hızlarda devreye giriyor 

İlk motor orta ve düşük hızdaki günlük sürüşlerde görev alırken, ikinci motor da ani hızlanmalar ve yüksek hızlı sürüşler esnasında devreye giriyor. Nio, kalıcı mıknatıslı ve asenkron motor kombinasyonunun düşük maliyet ve yüksek güç sunması açısından en verimli kombinasyonlardan biri olduğunu savunuyor. Şirket, ES6’nın bu kombinasyonu kullanan ilk elektrikli araç olduğunu da sözlerine ekliyor.

Nio ES6, söz konusu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyor. 200 km/s maksimum hıza ulaşabilen araç, NEDC’ye göre tek şarjla 510 km menzil sunuyor. Söz konusu menzil değerinin 84 kWh’lık opsiyonel batarya ile sağlandığı araçta standart olarak ES8’den alınan 70 kWh’lık batarya bulunuyor.

Nio ES6’nın teşvikler hariç 51 bin 800 dolardan başlayan fiyatı üst versiyonlara doğru gidildikçe 65 bin dolara kadar çıkabiliyor. 15 Aralık’tan itibaren ön siparişe açılan elektrikli SUV’un ilk teslimatlarına 2019’un haziran ayında başlanacağı belirtiliyor.


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AqRaMa 5 ay en beğenilen
buna da kopya mopya derler şimdi. adamlar öyle böyle aldı yürüdü biz ne yapıyoruz ona bakalım.
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Kerim5100 5 ay
FAZLASIYLA İYİ!
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shkoksal 5 ay Psydia
Değil kardeşim.
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cesmuru 5 ay
Bataryası falan patlar bunun. Yarısındayken birden yolda kalır falan 😄😄 Çinliler istediği kadar yapıyorum desin. Yanına yaklaşmam çöp arabalarının.
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elcas 5 ay
şunların ucuzunu bize yedirmeyecekler. hepsi 300 binden başlıyor.
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candanmuhendislik 5 ay
Dünya da henüz elektrkik dönüşümü söz konusu olamaz. Çünkü bunu karşılayacak enerji üretimi yok.
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Ned_Starkk 5 ay
Çinliler, çakma sahte ne derken marka üretmeye başladılar

Biz ise Taş Devrine doğru emin adımlarla ilerliyoruz, yakında tarla tapan işleri de biter
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jubeii 5 ay
Ne var yani bizde çok güzel şemsiye yapıyoruz. Üstelik sadece yağmurdan korumuyor.
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mahallenin_delisi 5 ay
Çin geleceğin teknolojilerini üretmeye devam ediyor.
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Seyrim 5 ay
Adamlar repkila meplika yapıyor kardeşim..
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lazloo 5 ay
Ön lambo, yan pejo, arka ds + q7
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homebird 5 ay
Çok şık. Hele arka tasarım efsane olmuş.
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MÜŞAVİR 5 ay
Kopyacılar, bu kadar da belli edilmez kopya olduğu, araca 4 teker, direksiyon v.s. koymuşlar!

Çin'i tebrik etmek lazım.
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