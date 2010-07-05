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In Win, SFF formundaki yeni kasa modeli Diva'yı satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
26,2b
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3
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurduğu tasarım odaklı yeni kasa modelleriyle gündemden düşmeyen In Win, Diva adını verdiği yeni modelini de Avrupa'da satışa sundu. SFF (Small Form Factor) formunda hazırlanan yani kompakt ölçüleriyle az alanda maksimum verimin hedflendiği 276 x 133 x 257 mm boyutlarındaki In Win Diva, Mini-ITX ve Mini-DTX formundaki anakartlarla kullanılabiliyor. Bir adet 5.25-inç sürücü ile bir adet 3.5-in ve 2.5-inç diske ev sahipliği yapabilen yeni kasa modeli, aynı sınıfta yer alan diğer pek çok modele göre, sahip olduğu ön tasarım ile farklılık yaratmayı başaran In Win, Diva modeliyle birlikte 80mm çapında fan ve 160 Watt kapasiteli güç kaynağı da sunuyor.

Swarovski kristali güç butonuna sahip olan dikkat çeken Diva'nın ön panelinde, iki adet ses ve iki ade te USB 2.0 portu bulunuyor. Üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan In Win Diva, Avrupa'da, 89.90 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıcıları selamlıyor.


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Denubis 9 yıl
Bayan işi :) Diva falan etkek adamı bozar :)
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tarkolar 9 yıl

Denubis

Bayan işi :) Diva falan etkek adamı bozar :)

erkek adamı bozsun.


siyah modeli sanırım alınabilir.

imkan olunca da bir video incelemesini yaparsanız sevnirim erdi abi
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