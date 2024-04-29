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    Apple'dan sürpriz: HomePod 2 ve HomePod mini Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

    Apple, bir sürpriz yaparak HomePod 2. nesil ve HomePod mini hoparlör modellerini Türkiye'de resmi olarak satışa sundu. İşte yeni HomePod Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi:  

    Apple, HomePod serisin nihayet Türkiye’ye getirdi. Hoparlörler ilk tanıtımlarından yıllar sonra ülkede satışa çıkıyor. HomePod 2. nesil ile birlikte HomePod mini, Apple Online Store’da satışa sunuldu. Peki, HomePod Türkiye’de ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

    HomePod 2 fiyatı ve çıkış tarihi

    homepod 2 türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni HomePod, gece yarısı ve beyaz renk seçenekleriyle Türkiye’de satışta. HomePod 2 fiyatı; 11.999 TL. 2. nesil HomePod, 10 Mayıs’ta kullanıcılara ulaştırılacak.

    2. nesil HomePod hoparlör, Siri ile entegre çalışmasının yanı sıra üstte bir dokunmatik kontrol paneliyle geliyor. Apple Watch Series 7’deki yonga seti olan S7 üzerinde çalışıyor ve Handoff özelliği için Apple’ın U1 ultra geniş bant yongasıyla donatılmış. Hoparlör ayrıca daha iyi performans için akustiği ayarlamak üzere odayı gerçek zamanlı olarak tarıyor.

    HomePod mini fiyatı ve çıkış tarihi

    homepod mini türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör

    HomePod mini, uzay grisi, mavi, sarı, beyaz ve turuncu renk seçenekleriyle Türkiye’de satışta. HomePod mini fiyatı; 3.999 TL. HomePod mini, 10 Mayıs’ta kullanıcılara teslim edilecek.

    HomePod mini, standart modele çok benziyor ancak çok daha küçük bir form faktörüne sahip. HomePod 2 gibi Siri, stereo çifti, intercom özelliği, Handoff ve sıcaklık nem sensörüyle donatılmış. Ancak bu daha küçük modelde uzamsal ses ve oda algılama özelliği bulunmuyor.

    HomePod 2 özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 142 x 168mm, 2.3 kg
    • 4 inç yüksek gezinimli woofer
    • Her biri kendi neodimyum mıknatısına sahip beşli korna tweeter dizilimi
    • Otomatik bas düzeltme için düşük frekanslı dahili kalibrasyon mikrofonu
    • Gerçek zamanlı ayarlama için sistem algılamalı gelişmiş bilişimsel ses
    • Oda algılama
    • Müzik ve videolar için Dolby Atmos desteği
    • Uzamsal Ses
    • Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım
      Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma
    • AirPlay ile birden fazla odada ses çalma
    • Stereo çifti özellikli
    • Dokunmatik kontroller: Tek dokunma (Onatma/çalma), Çift dokunma (Atlama), Üç kez dokunma (Öncekine dönme), Basılı tutma (Siri), +/- (Ses)
    • Sensörler: Sıcaklık ve nem sensörü, İvmeölçer
    • Erişilebilirlik: Dokunma Kolaylıkları, Siri, VoiceOver, Ev uygulaması ve HomeKit, İnterkom transkripsiyonları
    • Kablosuz bağlantı: 802.11n WiFi, Bluetooth 5.0, UWB, Thread ağ teknolojisi

    HomePod mini özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 97,9 x 84,3mm, 345 gr
    • Derin bas ve berrak tiz frekanslar sunan full-range sürücü ve çift pasif radyatör
    • 360 derecelik bir ses alanı oluşturan özel akustik frekans yönlendiricisi
    • Sesi geçiren kumaş
    • Gerçek zamanlı ayarlama için bilişimsel ses
    • Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım
    • Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma
    • AirPlay ile birden fazla odada ses çalma
    • Stereo çifti özellikli
    • Dokunmatik kontroller: Tek dokunma (Onatma/çalma), Çift dokunma (Atlama), Üç kez dokunma (Öncekine dönme), Basılı tutma (Siri), +/- (Ses)
    • Sensörler: Sıcaklık ve nem
    • Erişilebilirlik: Dokunma Kolaylıkları, Siri, VoiceOver, Ev uygulaması ve HomeKit, İnterkom transkripsiyonları
    • Kablosuz bağlantı: 802.11n WiFi, Bluetooth 5.0, UWB, Thread ağ teknolojisi
    Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-homepod/homepod/gece-yarısı https://www.apple.com/tr/shop/buy-homepod/homepod-mini/uzay-grisi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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