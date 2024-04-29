Apple'dan sürpriz: HomePod 2 ve HomePod mini Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

- HomePod 2 fiyatı ve çıkış tarihi
- HomePod mini fiyatı ve çıkış tarihi
- HomePod 2 özellikleri
- HomePod mini özellikleri
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Apple, HomePod serisin nihayet Türkiye’ye getirdi. Hoparlörler ilk tanıtımlarından yıllar sonra ülkede satışa çıkıyor. HomePod 2. nesil ile birlikte HomePod mini, Apple Online Store’da satışa sunuldu. Peki, HomePod Türkiye’de ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?
HomePod 2 fiyatı ve çıkış tarihi
2. nesil HomePod hoparlör, Siri ile entegre çalışmasının yanı sıra üstte bir dokunmatik kontrol paneliyle geliyor. Apple Watch Series 7’deki yonga seti olan S7 üzerinde çalışıyor ve Handoff özelliği için Apple’ın U1 ultra geniş bant yongasıyla donatılmış. Hoparlör ayrıca daha iyi performans için akustiği ayarlamak üzere odayı gerçek zamanlı olarak tarıyor.
HomePod mini fiyatı ve çıkış tarihi
HomePod mini, uzay grisi, mavi, sarı, beyaz ve turuncu renk seçenekleriyle Türkiye’de satışta. HomePod mini fiyatı; 3.999 TL. HomePod mini, 10 Mayıs’ta kullanıcılara teslim edilecek.
HomePod mini, standart modele çok benziyor ancak çok daha küçük bir form faktörüne sahip. HomePod 2 gibi Siri, stereo çifti, intercom özelliği, Handoff ve sıcaklık nem sensörüyle donatılmış. Ancak bu daha küçük modelde uzamsal ses ve oda algılama özelliği bulunmuyor.
HomePod 2 özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 142 x 168mm, 2.3 kg
- 4 inç yüksek gezinimli woofer
- Her biri kendi neodimyum mıknatısına sahip beşli korna tweeter dizilimi
- Otomatik bas düzeltme için düşük frekanslı dahili kalibrasyon mikrofonu
- Gerçek zamanlı ayarlama için sistem algılamalı gelişmiş bilişimsel ses
- Oda algılama
- Müzik ve videolar için Dolby Atmos desteği
- Uzamsal Ses
- Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım
Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma
- AirPlay ile birden fazla odada ses çalma
- Stereo çifti özellikli
- Dokunmatik kontroller: Tek dokunma (Onatma/çalma), Çift dokunma (Atlama), Üç kez dokunma (Öncekine dönme), Basılı tutma (Siri), +/- (Ses)
- Sensörler: Sıcaklık ve nem sensörü, İvmeölçer
- Erişilebilirlik: Dokunma Kolaylıkları, Siri, VoiceOver, Ev uygulaması ve HomeKit, İnterkom transkripsiyonları
- Kablosuz bağlantı: 802.11n WiFi, Bluetooth 5.0, UWB, Thread ağ teknolojisi
HomePod mini özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 97,9 x 84,3mm, 345 gr
- Derin bas ve berrak tiz frekanslar sunan full-range sürücü ve çift pasif radyatör
- 360 derecelik bir ses alanı oluşturan özel akustik frekans yönlendiricisi
- Sesi geçiren kumaş
- Gerçek zamanlı ayarlama için bilişimsel ses
- Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım
- Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma
- AirPlay ile birden fazla odada ses çalma
- Stereo çifti özellikli
- Dokunmatik kontroller: Tek dokunma (Onatma/çalma), Çift dokunma (Atlama), Üç kez dokunma (Öncekine dönme), Basılı tutma (Siri), +/- (Ses)
- Sensörler: Sıcaklık ve nem
- Erişilebilirlik: Dokunma Kolaylıkları, Siri, VoiceOver, Ev uygulaması ve HomeKit, İnterkom transkripsiyonları
- Kablosuz bağlantı: 802.11n WiFi, Bluetooth 5.0, UWB, Thread ağ teknolojisi
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