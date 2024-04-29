Apple'dan sürpriz: HomePod 2 ve HomePod mini Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

Apple, HomePod serisin nihayet Türkiye’ye getirdi. Hoparlörler ilk tanıtımlarından yıllar sonra ülkede satışa çıkıyor. HomePod 2. nesil ile birlikte HomePod mini, Apple Online Store’da satışa sunuldu. Peki, HomePod Türkiye’de ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

HomePod 2 fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Yeni HomePod, gece yarısı ve beyaz renk seçenekleriyle Türkiye’de satışta. HomePod 2 fiyatı; 11.999 TL. 2. nesil HomePod, 10 Mayıs’ta kullanıcılara ulaştırılacak.

2. nesil HomePod hoparlör, Siri ile entegre çalışmasının yanı sıra üstte bir dokunmatik kontrol paneliyle geliyor. Apple Watch Series 7’deki yonga seti olan S7 üzerinde çalışıyor ve Handoff özelliği için Apple’ın U1 ultra geniş bant yongasıyla donatılmış. Hoparlör ayrıca daha iyi performans için akustiği ayarlamak üzere odayı gerçek zamanlı olarak tarıyor.

HomePod mini fiyatı ve çıkış tarihi

HomePod mini, uzay grisi, mavi, sarı, beyaz ve turuncu renk seçenekleriyle Türkiye’de satışta. HomePod mini fiyatı; 3.999 TL. HomePod mini, 10 Mayıs’ta kullanıcılara teslim edilecek.

HomePod mini, standart modele çok benziyor ancak çok daha küçük bir form faktörüne sahip. HomePod 2 gibi Siri, stereo çifti, intercom özelliği, Handoff ve sıcaklık nem sensörüyle donatılmış. Ancak bu daha küçük modelde uzamsal ses ve oda algılama özelliği bulunmuyor.

HomePod 2 özellikleri

Boyut ve ağırlık: 142 x 168mm, 2.3 kg

4 inç yüksek gezinimli woofer

Her biri kendi neodimyum mıknatısına sahip beşli korna tweeter dizilimi

Otomatik bas düzeltme için düşük frekanslı dahili kalibrasyon mikrofonu

Gerçek zamanlı ayarlama için sistem algılamalı gelişmiş bilişimsel ses

Oda algılama

Müzik ve videolar için Dolby Atmos desteği

Uzamsal Ses

Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım

Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma

Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma AirPlay ile birden fazla odada ses çalma

Stereo çifti özellikli

Dokunmatik kontroller: Tek dokunma (Onatma/çalma), Çift dokunma (Atlama), Üç kez dokunma (Öncekine dönme), Basılı tutma (Siri), +/- (Ses)

Sensörler: Sıcaklık ve nem sensörü, İvmeölçer

Erişilebilirlik: Dokunma Kolaylıkları, Siri, VoiceOver, Ev uygulaması ve HomeKit, İnterkom transkripsiyonları

Kablosuz bağlantı: 802.11n WiFi, Bluetooth 5.0, UWB, Thread ağ teknolojisi

HomePod mini özellikleri

Boyut ve ağırlık: 97,9 x 84,3mm, 345 gr

Derin bas ve berrak tiz frekanslar sunan full-range sürücü ve çift pasif radyatör

360 derecelik bir ses alanı oluşturan özel akustik frekans yönlendiricisi

Sesi geçiren kumaş

Gerçek zamanlı ayarlama için bilişimsel ses

Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım

Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma

AirPlay ile birden fazla odada ses çalma

Stereo çifti özellikli

Dokunmatik kontroller: Tek dokunma (Onatma/çalma), Çift dokunma (Atlama), Üç kez dokunma (Öncekine dönme), Basılı tutma (Siri), +/- (Ses)

Sensörler: Sıcaklık ve nem

Erişilebilirlik: Dokunma Kolaylıkları, Siri, VoiceOver, Ev uygulaması ve HomeKit, İnterkom transkripsiyonları

Kablosuz bağlantı: 802.11n WiFi, Bluetooth 5.0, UWB, Thread ağ teknolojisi

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