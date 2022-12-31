Haftaya ŞOK marketlerde oyuncu kasaları, monitörler ve oyuncu koltukları var

Tam Boyutta Gör Bu hafta farklı segmentlere hitap eden Asus donanımlı oyuncu kasalarını raflarına çıkaran ŞOK marketler haftaya da dolu dolu giriyor. Corsair, Gamers Arena ve Twisted Minds markalarına ait pek çok oyuncu ekipmanı satışa sunulacak.

4 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

4 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena markasına ait iki oyuncu kasası yer alıyor. Sangal Hell modeli Vega 7 grafik birimli AMD Athlon 5600G yonga seti, 16GB DDR4 3200MHz RAM, 512GB M2 SSD, ATX RGB kasa ile 7499TL olarak satılacak. Sangal Pro ise Ryzen 5 5500 işlemci, Zotac GeForce RTX 3060 12GB, 16GB DDR4 3200MHz RAM, 512GB SSD şeklinde özellikler ile 14999TL fiyat etiketine sahip.

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Monitör tarafında Twisted Minds adındaki bir markanın 75Hz ve 21.5 inçlik Full HD monitörü 1699TL iken 23.8 inçlik model de 2099TL. 23.6 inçlik Full HD ekran ve 180Hz tazeleme hızı sunan model ise 2699TL.

Bu markanın 180 dereceye kadar eğilebilen ayak destekli oyuncu koltuğu 2599TL iken RGB oyuncu masası 2399TL ve köşeli RGB oyuncu masası da 3699TL. Son olarak Corsair Katar Pro XT oyuncu faresi 449TL iken Corsair K55 CH RGB oyuncu klavyesi de 799TL olarak satılacak.

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4 Ocak ŞOK aktüel katalog ürünleri neler?