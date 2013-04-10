JK Imaging'in geliştirdiği yeni Kodak fotoğraf makinesi "PIXPRO AZ361" duyuruldu





Geçtiğimiz dönemde çok zor zamanlar geçirip iflasını veren Kodak, yakın zamanda isim hakları konusunda "JK Imaging" isimli bir şirket ile lisan anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmanın ilk meyvesi de sonunda ortaya çıktı.





Amerika merkezli bir şirket olan ve Kodak ile yaptığı anlaşma ile gündeme gelen JK Imaging, Kodak ismine sahip olarak tanıttığı ve Astro Zoom PIXPRO AZ361 ismine sahip olan fotoğraf makinesi, SLR-Like gövde yapısıyla hazırlanmış durumda. Teknik olarak 1/2.3" 16MP CMOS sensöre, maksimum ISO 3200 oranına, 24-864mm (16 element 14 grup) 36 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen lense, 3" 460 nokta LCD ekrana, 720P 30fps video çekim kapasitesine ve 1100 mAh lityum-iyon batarya ile çalışma yeteneklerine sahip.

9 noktalı otomatik netleme sistemi, optik görüntü sabitleme teknolojisi (OIS) ve manuel modların da üzerine unutulmadığı model, ayrıca HDMI ve AV/USB bağlantı yuvalarına sahip. 112.7x81.6x76.7mm boyutlara ve gümüş, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Kodak Astro Zoom PIXPRO AZ361 229$ fiyat etiketiyle yurtdışında satışa sunulmuş durumda. Ürünün diğer bölgelerde satılıp satılmayacağı hakkında ise bir bilgi henüz yok.





http://kodakcamera.jkiltd.com/cameras/astroZoom/az361.php