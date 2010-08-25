JVC'den cep boyutlu dijital video kameralar: Picsio GC-FM2 ve GC-WP10

Japon elektronik devi JVC, cep boyutlu (pocket size) dijital video kameralarını duyurdu. JVC'nin Picsio GC-FM2 ve GC-WP10 adıyla üreteceği video kameralar kullanıcılara Full HD çözünürlükte ve 30 FPS (kare-saniye) oranında video çekme imkanı sunacak. Full HD çözünürlüğün dışında 1280 x 720p 60fps, iFrame 960 x 540 30fps ve Quarter High Definition 960 x 540 30 fps gibi alternatif çözünürlüklere de sahip olan Picsio serisinde yer alan 5.13 mp'lik görüntü sensörü ile fotoğraf çekmek te mümkün. Optik yakınlaştırma özelliğine yer verilmemiş olan video kameralarda 4x dijital yakınlaştırma yer alıyor. JVC, her iki modelde de 3 inç boyutunda dokunmatik ekrana yer verirken, depolama ihtiyacı için SD/SDHC/SDXC destekli kart girişi video kameralardaki yerini almış. Picsio serisi kameralarda Eye-Fi destekli hafıza kartları ile kablosuz veri aktarımı da kullanacılara sunulan pratik özellikler arasında yer alıyor. JVC Picsio serisi dijital video kameralarda USB girişine ve HD TV'lere doğrudan bağlantı için HDMI bağlantı noktasına yer verilmiş. JVC'nin duyurduğu 2 model arasındaki farklara değinecek olursak, PICSIO GC-WP10 modelinde Mp3 formatında ses kayıt özelliğine ve 3-4 metreye suya dayanıklı yapıya yer verilirken, Picsio GC-FM2 modelinde kablo sıkıntısını azaltmak adına sürgülü USB girişine yer verilmiş.

JVC'nin Eylül ayı içinde satışa sunmaya hazırlandığı Full HD dijital video kameralar video düzenleme ve upload gibi özelliklere sahip olan oiLoScope EX yazılımı ile birlikte 180$ ve 200$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.