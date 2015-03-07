Jabra Stealth Test Masamızda

Jabra'nın, microPOWER teknolojisiyle bezenmiş, minimal yapıdaki sunumuyla dikkat çeken, Bluetooth kulaklığı Stealh, masamıza konuk oluyor.



Teknik Özellikler



Bağlantı: Bluetooth 4.0, NFC

Destek:HFP, HSP,A2DP,AVRCP

Geniş Bant Desteği: Yok

Konuşma Mesafesi: 10 m

Konuşma Süresi: 6 Saat

Bekleme Süresi: 10 Gün

Mikrofon: 4 mm Omni-Diretional

M.Frekans: 300 Hz - 3400 Hz

Güvenlik:128 bir şifreleme

Gürültü engelleme: Bulunuyor

Wind Noise Blackout: Rüzgar Engelleme

Şarj Süresi: 2 Saat

Mikrofon: 2 Adet (HD)

Ağırlık:7.9 gr





Teknik detaylara baktığımda bir çok özelliğinin Jabra Storm ile aynı olduğunu görebiliyorum. 6 saatlik daha düşük bir konuşma süresi ve microPOWER teknolojisi dışında, bir çok özelliği aynı.

Stealth, Bluetooth 4.0 ve NFC teknolojilerinin yanı sıra HFP, HSP ve AVRCP gibi profilleri destekleyebiliyor. 4 mm'lik her yönden ses alan çift mikrofonlu ürünümüz, 7.9 gram ağırlığına sahip.





Tasarıma genel olarak baktığımda Storm'un renk dağılım izlerini görebiliyorum. Dikkatimi çeken ilk şey, minimal yapıdaki tasarımı oldu. Kulağın arkasına gizlenebildiğini iddia eden bir çok Bluetooth kulaklığa nazaran, hem ebat hem de ağırlık olarak oldukça iddialı bir tip olduğunu söyleyebilirim.





Philips'in sbh1600 modelli kulaklığı ile kıyasladığımızda arada bariz estetik olarak farklar olduğunu görebiliyoruz.Eminim, sizler de denk gelirseniz daha iyi anlarsınız.









Arkada kalan kısıma ise gizli bir micro-usb girişi yerleştirmişler, onun hemen üstünde ise açma kapama tuşunu görebiliyoruz.



Yan kısımaysa cevaplama, reddetme, tekrar arama, geri arama, eşleşme ve batarya gibi çeşitli fonksiyonların kontrol edildiği bir tuş koymuşlar.



Tam Boyutta Gör

MICROPOWER batarya teknolojisinden bahsetmem gerekirse, önemli ölçüde daha küçük bir tasarım ve rahatlık tecrübesinin yanı sıra uzun süre konuşabilme ömrü sunabiliyor.

Bluetooth 4.0 desteklemesi hem pil ömrü açısından iyi hem de NFC desteğinin bulunması, ürünün teknolojiyle pekiştiğini bizlere göstermekte.



Polikarbonat malzeme ile donatılmış ürünün gri ile bezenmiş burun kısmına baktığımızda, ön yüzde Jabra baskısı, mikrofon ve led yuvalarını görebiliyoruz. NFC'nin de bulunduğu bu kısıma bastığımız zaman, bize kalan şarj süresini ve cihazın durumunu bildirebiliyor.Arkada kalan kısıma ise gizli bir micro-usb girişi yerleştirmişler, onun hemen üstünde ise açma kapama tuşunu görebiliyoruz.Yan kısımaysa cevaplama, reddetme, tekrar arama, geri arama, eşleşme ve batarya gibi çeşitli fonksiyonların kontrol edildiği bir tuş koymuşlar.



