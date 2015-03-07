Jabra Stealth Test Masamızda

Haber Editörü
Jabra'nın, microPOWER teknolojisiyle bezenmiş, minimal yapıdaki sunumuyla dikkat çeken, Bluetooth kulaklığı Stealh, masamıza konuk oluyor.
Teknik Özellikler
Bağlantı: Bluetooth 4.0, NFC
Destek:HFP, HSP,A2DP,AVRCP
Geniş Bant Desteği: Yok
Konuşma Mesafesi: 10 m
Konuşma Süresi: 6 Saat
Bekleme Süresi: 10 Gün
Mikrofon: 4 mm Omni-Diretional
M.Frekans: 300 Hz - 3400 Hz
Güvenlik:128 bir şifreleme
Gürültü engelleme: Bulunuyor
Wind Noise Blackout: Rüzgar Engelleme
Şarj Süresi: 2 Saat
Mikrofon: 2 Adet (HD)
Ağırlık:7.9 gr
Güvenlik:128 bir şifreleme
Gürültü engelleme: Bulunuyor
Wind Noise Blackout: Rüzgar Engelleme
Şarj Süresi: 2 Saat
Mikrofon: 2 Adet (HD)
Ağırlık:7.9 gr
Teknik detaylara baktığımda bir çok özelliğinin Jabra Storm ile aynı olduğunu görebiliyorum. 6 saatlik daha düşük bir konuşma süresi ve microPOWER teknolojisi dışında, bir çok özelliği aynı.
Stealth, Bluetooth 4.0 ve NFC teknolojilerinin yanı sıra HFP, HSP ve AVRCP gibi profilleri destekleyebiliyor. 4 mm'lik her yönden ses alan çift mikrofonlu ürünümüz, 7.9 gram ağırlığına sahip.
Tasarıma genel olarak baktığımda Storm'un renk dağılım izlerini görebiliyorum. Dikkatimi çeken ilk şey, minimal yapıdaki tasarımı oldu. Kulağın arkasına gizlenebildiğini iddia eden bir çok Bluetooth kulaklığa nazaran, hem ebat hem de ağırlık olarak oldukça iddialı bir tip olduğunu söyleyebilirim.
Philips'in sbh1600 modelli kulaklığı ile kıyasladığımızda arada bariz estetik olarak farklar olduğunu görebiliyoruz.Eminim, sizler de denk gelirseniz daha iyi anlarsınız.
Polikarbonat malzeme ile donatılmış ürünün gri ile bezenmiş burun kısmına baktığımızda, ön yüzde Jabra baskısı, mikrofon ve led yuvalarını görebiliyoruz. NFC'nin de bulunduğu bu kısıma bastığımız zaman, bize kalan şarj süresini ve cihazın durumunu bildirebiliyor.
Arkada kalan kısıma ise gizli bir micro-usb girişi yerleştirmişler, onun hemen üstünde ise açma kapama tuşunu görebiliyoruz.
Yan kısımaysa cevaplama, reddetme, tekrar arama, geri arama, eşleşme ve batarya gibi çeşitli fonksiyonların kontrol edildiği bir tuş koymuşlar.
MICROPOWER batarya teknolojisinden bahsetmem gerekirse, önemli ölçüde daha küçük bir tasarım ve rahatlık tecrübesinin yanı sıra uzun süre konuşabilme ömrü sunabiliyor.
Arkada kalan kısıma ise gizli bir micro-usb girişi yerleştirmişler, onun hemen üstünde ise açma kapama tuşunu görebiliyoruz.
Yan kısımaysa cevaplama, reddetme, tekrar arama, geri arama, eşleşme ve batarya gibi çeşitli fonksiyonların kontrol edildiği bir tuş koymuşlar.
MICROPOWER batarya teknolojisinden bahsetmem gerekirse, önemli ölçüde daha küçük bir tasarım ve rahatlık tecrübesinin yanı sıra uzun süre konuşabilme ömrü sunabiliyor.
Bluetooth 4.0 desteklemesi hem pil ömrü açısından iyi hem de NFC desteğinin bulunması, ürünün teknolojiyle pekiştiğini bizlere göstermekte.
iOS ve Android uyumlu cihazın, artılarından bir tanesi de siri ve google kontrol imkanlarına erişebiliyor olmamızdır. Google'da sesli arama gibi bir özelliği çok fazla kullanmasam da yazmaktan üşendiğim zamanlar hoşuma gittiğini belirtmeliyim.
Zaman zaman ürünü micro bir yapıda olduğu için kaybedeceğim diye çok korktum. O yüzden gündelik kullanımlarda iyi sahip çıkmanızı öneririm.
Teknik özellikleri ve ebatı aynı olduğu için Jabra Storm ile aynı mikrofona sahip olduklarını düşünüyorum. Sesli görüşme performansından bahsetmem gerekirse kristal netliğinde olduğunu ve diyalogların akıcı bir şekilde gittiğini belirtmeliyim.
Ürünün ses şiddeti, ciddi anlamda çok yüksek. Müzik dinlerken ya da gelen çağrılarda biraz fazla bulup, kıstığım oldu. Hiç bir şey yapmadığım halde dip ses duyabildiğim yegane kulaklıklardan biri olduğunu da belirtmeliyim.
Bu konuda biraz daha kısık kullanmanızı öneririm. Yoksa benim gibi cihazın içinde bulunan sesli bildirimlerin, bir süre sonra can sıkıcı olmaya başladığı hissiyatına kapılabilirsiniz.
Batarya performansından bahsetmem gerekirse 6.30 saat kullanıma bağlı dayanabiliyor. Üründe aynı zamanda oldukça başarılı bir sürücü bulunduğunu belirtmek istiyorum, rahatlıkla, kafanız attığında tek kanal da olsa müzik dinleyebiliyorsunuz.
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