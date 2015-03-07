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Jabra Stealth Test Masamızda

4 yıl
32,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Jabra'nın, microPOWER teknolojisiyle bezenmiş, minimal yapıdaki sunumuyla dikkat çeken, Bluetooth kulaklığı Stealh, masamıza konuk oluyor.


Teknik Özellikler

Bağlantı: Bluetooth 4.0, NFC
Destek:HFP, HSP,A2DP,AVRCP
Geniş Bant Desteği: Yok
Konuşma Mesafesi: 10 m
Konuşma Süresi: 6 Saat
Bekleme Süresi: 10 Gün
Mikrofon: 4 mm Omni-Diretional
M.Frekans: 300 Hz - 3400 Hz
Güvenlik:128 bir şifreleme
Gürültü engelleme: Bulunuyor
Wind Noise Blackout: Rüzgar Engelleme
Şarj Süresi: 2 Saat
Mikrofon: 2 Adet (HD)
Ağırlık:7.9 gr

Jabra Stealth Test Masamızda
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Teknik detaylara baktığımda bir çok özelliğinin Jabra Storm ile aynı olduğunu görebiliyorum. 6 saatlik daha düşük bir konuşma süresi ve  microPOWER teknolojisi dışında, bir çok özelliği aynı.
Stealth, Bluetooth 4.0 ve NFC teknolojilerinin yanı sıra HFP, HSP ve AVRCP gibi  profilleri destekleyebiliyor. 4 mm'lik her yönden ses alan çift mikrofonlu ürünümüz, 7.9 gram ağırlığına sahip.

Jabra Stealth Test Masamızda
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Tasarıma genel olarak baktığımda Storm'un renk dağılım izlerini görebiliyorum. Dikkatimi çeken ilk şey, minimal yapıdaki tasarımı oldu. Kulağın arkasına gizlenebildiğini iddia eden bir çok Bluetooth kulaklığa nazaran, hem ebat hem de ağırlık olarak oldukça iddialı bir tip olduğunu söyleyebilirim.

Philips'in sbh1600 modelli kulaklığı ile kıyasladığımızda arada bariz estetik olarak farklar olduğunu görebiliyoruz.Eminim, sizler de denk gelirseniz daha iyi anlarsınız.

Polikarbonat malzeme ile donatılmış ürünün gri ile bezenmiş burun kısmına baktığımızda, ön yüzde Jabra baskısı, mikrofon ve led yuvalarını görebiliyoruz. NFC'nin de bulunduğu bu kısıma bastığımız zaman, bize kalan şarj süresini ve cihazın durumunu bildirebiliyor.

Arkada kalan kısıma ise gizli bir micro-usb girişi yerleştirmişler, onun hemen üstünde ise açma kapama tuşunu görebiliyoruz. 

Yan kısımaysa cevaplama, reddetme, tekrar arama, geri arama, eşleşme ve batarya gibi çeşitli fonksiyonların kontrol edildiği bir tuş koymuşlar.

Jabra Stealth Test Masamızda
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MICROPOWER batarya teknolojisinden bahsetmem gerekirse, önemli ölçüde daha küçük bir tasarım ve rahatlık tecrübesinin yanı sıra uzun süre konuşabilme ömrü sunabiliyor.

Bluetooth 4.0 desteklemesi hem pil ömrü açısından iyi hem de NFC desteğinin bulunması, ürünün teknolojiyle pekiştiğini bizlere göstermekte.


iOS ve Android uyumlu cihazın, artılarından bir tanesi de siri ve google kontrol imkanlarına erişebiliyor olmamızdır. Google'da sesli arama gibi bir özelliği çok fazla kullanmasam da yazmaktan üşendiğim zamanlar hoşuma gittiğini belirtmeliyim.

Zaman zaman ürünü micro bir yapıda olduğu için kaybedeceğim diye çok korktum. O yüzden gündelik kullanımlarda iyi sahip çıkmanızı öneririm.

Teknik özellikleri ve ebatı aynı olduğu için Jabra Storm ile aynı mikrofona sahip olduklarını düşünüyorum. Sesli görüşme performansından bahsetmem gerekirse kristal netliğinde olduğunu ve diyalogların akıcı bir şekilde gittiğini belirtmeliyim.

Ürünün ses şiddeti, ciddi anlamda çok yüksek. Müzik dinlerken ya da gelen çağrılarda biraz fazla bulup, kıstığım oldu. Hiç bir şey yapmadığım halde dip ses duyabildiğim yegane kulaklıklardan biri olduğunu da belirtmeliyim. 

Bu konuda biraz daha kısık kullanmanızı öneririm. Yoksa benim gibi  cihazın içinde bulunan sesli bildirimlerin, bir süre sonra can sıkıcı olmaya başladığı hissiyatına kapılabilirsiniz.

Batarya performansından bahsetmem gerekirse 6.30 saat kullanıma bağlı dayanabiliyor. Üründe aynı zamanda oldukça başarılı bir sürücü bulunduğunu belirtmek istiyorum, rahatlıkla, kafanız attığında tek kanal da olsa müzik dinleyebiliyorsunuz.

Jabra Stealth Test Masamızda
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savasuzun 4 yıl
Teşekkürler
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DH Sezer 4 yıl savasuzun
Sorun değil arkadaşlar görsün. Voyager Legend alabilirsin ya da sensörlü herhangi bir modele yönelebilirsin. şahsen ben begendim. Bu kulaklıkta iyi fakat sürücü kısmı çok büyük kulak konusunda alışmak gerekebiliyor.
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savasuzun 4 yıl
Karşı tarafın seni gelmesinde bir sıkıntı olmuyor lakin ben bir tane aldım sony marka. Hem radyo olarak kullanabiliyorsun hem de gelen çağrıları görebiliyor cevaplama vb.. herşeyi led ekranından da bakabildiğin ama senin.incelemeni yaptığın gibi değil de yakaya takılabilen ler den .. ama ben karşı tarafa sesimi iletebilmem için mikrofonu yaklaştırmak zorunda kalıyordum. Otobüs vb.. yerlerde baya zorlamıyordum ... Bu konuda fiyat performans esaslı kolayca bulabileceğim kulağa direk takılan tarz da olan bir tane kulaklık önerebilirsen çok memnun olurum. Gerçi özelden mı yazsaydın bilemedim :-)
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savasuzun 4 yıl
Sezer merhabalar. Valla sen ne yapıyorsan genelde hep ihtiyacım olan ve böyle küçük ama hep hayat kurtaran ve kolaylaştıran incelemeler yapıyorsun. Bende böyle bir cihaz almayı planlıyorum lakin karşı tarafa sesim güzel giden bir cihaz arıyordum. İncelemeyi izledim lâkin fiyat olarak sanırım bir bilgi yoktu. Teşekkürler
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Don Quilote 4 yıl
Elinize sağlık
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DH Sezer 4 yıl Don Quilote
Teşekkür ederim ^^
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