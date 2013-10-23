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Japan Display 7 inçlik 1600x2560 piksel çözünürlükteki panellerini tanıttı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Japan Display 7 inçlik 1600x2560 piksel çözünürlükteki panellerini tanıttı

Japonya'nın panel üreticilerinin oluşturduğu Japan Display Inc, ekran teknolojileri konusundaki çalışmalarını tanıtmaya devam ediyor. JDI, ultra parlak 5 inçlik akıllı telefon panelinden sonra 7 inçlik LCD panellerini tanıttı.

JDI'nın geliştirdiği yeni TFT LCD paneller 1600x2560 piksel çözünürlük sunuyor ve 432 ppi piksel yoğunluğu ile yeni bir rekora imza atıyor. Şu anda tabletlerde Nexus 7 2013 ve Kindle Fire HDX 323 ppi yoğunluk ile zirvede yer alıyor.

Yeni panellerde firmanın WhiteMagic teknolojisi ile standart RGB piksel dizilimi yanına beyaz alt piksellerde ekleniyor ve böylece parlaklık artarken, enerji tüketimi ise yüzde 60 azalıyor. Firma Pixel Eyes teknolojisi ile de dokunmatik panel ve ekran kalemi girişini 1.17mm kalınlıktaki panele entegre ediyor ve böylece çok ince ekranlara imkan tanınıyor. Ayrıca bu sayede eldivenle dahi dokunmatik özelliği kullanılabiliyor. 

Firma ayrıca 7 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükteki tam renkli hareketli görüntü imkanı sunan LCD ekranlarını da tanıttı. Bu ekranlar 26000 renkte nesnelerin hareketi esnasında çözünürlüğü en üst seviyede tutarak düşük enerji tüketimini koruyabiliyor. Yeni ekranlar ay sonuna Japonya'da sergilenecek. Seri üretimin ise gelecek yıl başlaması bekleniyor.  

http://www.j-display.com/english/news/2013/20131018.html Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen
Bu japonların üstün ırk olduğunu düşünmeye başladım …
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smart1978 5 yıl
Yani Pentile ekran .
Efektif piksel yogunlugu yine cok dusuk anlamina gelmekte.
Enerji tuketimi azaltmak icin en onemli bilesen olan ekran kalitesini boyle ucuz metodlarla dusurmeleri dusundurucu.
RGB piksel diziliminde olsun guc tuketimine ise firmalar batarya kapasite yogunlugunu artirmaya baksin yani kucuk hacimde yuksek kapasiteli bataryala sart.
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aziz77 5 yıl
Speedy-Step
Bu japonların üstün ırk olduğunu düşünmeye başladım …

Atom bombası yedi adamlar boru değil.girdiği yerden çıksın misali,teknolojide rakip tanomıyorlar şimdi :)))
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pohuman 5 yıl
Japan Display = Toshiba, Hitachi ve Sony

Kim önünde durabilir ki?
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N. Chomsky 5 yıl
Keşke Sony yeni tabletinde kullansa...
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seven44 5 yıl
Adamlar çalışıyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ortadaki model güzel görünüyo sanırkm kindle tablet o
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JoeyBane 5 yıl
Ne şarj yer o şimdi. Bataryalarda yine radikal değişim yok..
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lansker 5 yıl JoeyBane
Mr.Joey
Ne şarj yer o şimdi. Bataryalarda yine radikal değişim yok..

adam oraya yazmış, beyaz alt piksel diye... ve yüzde 60 tasarruf diye... kör müsün?
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burakesan 5 yıl
"Yok artık ebesinin $%#!" der piksel savaşından yorgun düşen bir savaşçı...
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Krone 5 yıl
Adamlar yapmış be.
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The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen
Bu japonların üstün ırk olduğunu düşünmeye başladım …
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