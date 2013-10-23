Japan Display 7 inçlik 1600x2560 piksel çözünürlükteki panellerini tanıttı





Japonya'nın panel üreticilerinin oluşturduğu Japan Display Inc, ekran teknolojileri konusundaki çalışmalarını tanıtmaya devam ediyor. JDI, ultra parlak 5 inçlik akıllı telefon panelinden sonra 7 inçlik LCD panellerini tanıttı.





JDI'nın geliştirdiği yeni TFT LCD paneller 1600x2560 piksel çözünürlük sunuyor ve 432 ppi piksel yoğunluğu ile yeni bir rekora imza atıyor. Şu anda tabletlerde Nexus 7 2013 ve Kindle Fire HDX 323 ppi yoğunluk ile zirvede yer alıyor.





Yeni panellerde firmanın WhiteMagic teknolojisi ile standart RGB piksel dizilimi yanına beyaz alt piksellerde ekleniyor ve böylece parlaklık artarken, enerji tüketimi ise yüzde 60 azalıyor. Firma Pixel Eyes teknolojisi ile de dokunmatik panel ve ekran kalemi girişini 1.17mm kalınlıktaki panele entegre ediyor ve böylece çok ince ekranlara imkan tanınıyor. Ayrıca bu sayede eldivenle dahi dokunmatik özelliği kullanılabiliyor.





Firma ayrıca 7 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükteki tam renkli hareketli görüntü imkanı sunan LCD ekranlarını da tanıttı. Bu ekranlar 26000 renkte nesnelerin hareketi esnasında çözünürlüğü en üst seviyede tutarak düşük enerji tüketimini koruyabiliyor. Yeni ekranlar ay sonuna Japonya'da sergilenecek. Seri üretimin ise gelecek yıl başlaması bekleniyor.

http://www.j-display.com/english/news/2013/20131018.html