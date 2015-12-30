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Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram

Herkesin gündelik hayatımıza dahil olmasını istediği teknolojilerden Hologram görüntüleme sistemleri, Japon bilim insanlarının elinde büyük bir aşama katetti ve dokunulabilir hale getirildi.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Japon araştırmacılardan

Bilim kurgu filmlerinin olmazsa olmaz unsurları arasında yer alan ve genel olarak kişilere geleceği anımsatan Hologram teknolojisi, Japon araştırmacıların elinde fiziksel olarak dokunulabilir hale getirildi.
Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Haptoclone olarak adlandırılan teknoloji, kurulan özel altyapı ile kişilerin Hologram'lar ile fiziksel olarak etkileşim kurabilmesine imkan tanıyor. İki farklı üniteden oluşan sistem, bir bölüme koyulan gerçek objeleri diğer bölüme Hologram şeklinde sanal olarak aktarabiliyor.
Kişilerin el hareketlerini ve konumlarını Microsoft'un devrimsel cihazı Kinect 2 ile algılayabilen sistem, bu sayede sanal objeler üzerine yapılan fiziksel dokunmaları etkili şekilde belirleyebiliyor ve ultrasonik basınç uygulayarak sanalda yapılan bir kuvveti gerçek obje üzerine aktarabiliyor.
Bu sayede fiziksel olarak etkileşime girilebilen bir Hologram elde eden araştırmacılar, şimdilik el sıkışma gibi bir altyapı sunamıyor ancak iki kişi parmak uçlarını birbirine dokundurabiliyor. Dokunma hissiyatı yukarıda bahsettiğimiz gibi ultrasonik basınç üzerinde yerine getiriliyor.
Üzerinde çalışmalar süren Haptoclone teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.tweaktown.com/news/49286/japanese-researchers-develop-touchable-holograms/index.html Yorum Yaz
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grafman09 3 yıl en beğenilen
Aklıma türlü türlü şeyler geliyor :) Tövbe tövbe
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OverClocK1ng 3 yıl
Şunu aklıma getirdi. O kadar beğendiğim bir film olmasına rağmen, hangi gerizekalı bu filmi En Kötü Film seçtiyse...
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homebird 3 yıl
Görüntü ve ses tamam; dokunma ve kokuyuda ekledikmi iş tamamdır. Sevdiklerimiz uzakta da olsa yanımızdalar :)
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kadirirdem 3 yıl
Bu pek hayra alemet değil tr de neler yaparlar bununla :)...
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mipa90 3 yıl
tr ye gelince tr nin en büyük sorununu çözer kadınlarda sokakta artık özgürce dolaşır rahatlar.
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kule_genclik 3 yıl


İnsallah ömrüm yeterde iron man deki gibi hologramlarla havada istediğim gibi oynayabilecegim çağı görürüm.

Adam klon objeye vurup gerçek objeyi düşürüyor arkadaş.. wth
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arel.gr 3 yıl
gel de hayran kalma aşama katedenlere.

matrix'e inkar edilemez gercek bir adim daha.......
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Whisper 3 yıl
mükemmel bişey, valla helal olsun abi ne diyelim biz anca oturup şu böyle yapmı bu böyle demiş deriz.
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grafman09 3 yıl en beğenilen
Aklıma türlü türlü şeyler geliyor :) Tövbe tövbe
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N. Chomsky 3 yıl

En az 10 senesi var, heyecan yapmaya gerek yok o yüzden.
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ultramarine caeruleum 3 yıl
sihirbazlık gösterisi gibi :)
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Plegus 3 yıl
30 Kasım 2015 tarihli Reuters haberi: Japanese scientists create touchable holograms
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artenis 3 yıl Plegus
Plegus

30 Kasım 2015 tarihli Reuters haberi: Japanese scientists create touchable holograms

Video'da Ağustostan zaten şampiyon, sakin ol. Açık bulamadın yine
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