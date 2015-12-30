Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram

Bilim kurgu filmlerinin olmazsa olmaz unsurları arasında yer alan ve genel olarak kişilere geleceği anımsatan Hologram teknolojisi, Japon araştırmacıların elinde fiziksel olarak dokunulabilir hale getirildi.

Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Haptoclone olarak adlandırılan teknoloji, kurulan özel altyapı ile kişilerin Hologram'lar ile fiziksel olarak etkileşim kurabilmesine imkan tanıyor. İki farklı üniteden oluşan sistem, bir bölüme koyulan gerçek objeleri diğer bölüme Hologram şeklinde sanal olarak aktarabiliyor.

Kişilerin el hareketlerini ve konumlarını Microsoft'un devrimsel cihazı Kinect 2 ile algılayabilen sistem, bu sayede sanal objeler üzerine yapılan fiziksel dokunmaları etkili şekilde belirleyebiliyor ve ultrasonik basınç uygulayarak sanalda yapılan bir kuvveti gerçek obje üzerine aktarabiliyor.

Bu sayede fiziksel olarak etkileşime girilebilen bir Hologram elde eden araştırmacılar, şimdilik el sıkışma gibi bir altyapı sunamıyor ancak iki kişi parmak uçlarını birbirine dokundurabiliyor. Dokunma hissiyatı yukarıda bahsettiğimiz gibi ultrasonik basınç üzerinde yerine getiriliyor.

Üzerinde çalışmalar süren Haptoclone teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.tweaktown.com/news/49286/japanese-researchers-develop-touchable-holograms/index.html