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Japon girişimden sevimli robot Lovot

Evinizde sağa sola koşuşturan ve çarpan sevimli oyun arkadaşları arıyorsanız Groove X Lovot kapınızı çalabilir. Sevimli robot gelişmiş bir sensör donanımına sahip.
4 ay
5,7b
1
5
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Robotlar veya robot yazılımlar bugün sayısız sektörde yoğun işlere girmiş durumda. Üretimden internet sitelerine veri toplamaya ve otomotiv sektörüne kadar her yerde robot türevlerini görmek mümkün. Robotlar ayrıca evimizde de eğlence amaçlı bulunuyor.

Groove X Lovot özellikleri ve fiyatı

Sony Aibo gibi örneklerin yanına CES 2019 fuarında Lovot eklendi. Japon Groove X girişimi tarafından geliştirilen Lovot evinizde eğlence amaçlıyor. Kendi kendine oyunlar yapan robot ayrıca kucağınıza alıp okşamanızı istiyor.

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Sevimli görünümünün arkasında Lovot gelişmiş bir donanım barındırıyor. Kafasının üstünde bir dome kamera barındıran robot çevresini gözlemliyor ve fotoğraf çekiyor. Bu kısımda termal kamera ve mikrofon da yer alıyor.

Gövde kısmında farklı dokunmatik sensörler yer alıyor. Kullanıcı kucağına aldığında ve okşadığında tepki veriyor. Örneğin uyuyor ve uyanıyor. Kollarını açıyor, evin içerisinde dolaşıyor veya yumuşak mobilyalara çarpıyor.

Tekerleklerin arasında ise derinlik algılayıcı kamera ve engel sensörü yer alıyor. Böylece robot karşısına çıkan farklı engellerden kolaylıkla kaçınabiliyor. Tüm bu donanım robotun çevresini tanımasına ve tepki göstermesine yardımcı oluyor.

Çocukların motor gelişimine de yardımcı olan Lovot iki ürün tek pakette 5500$ olarak satışa çıkacak. İlk parti yıl sonunda satışa çıkacak. ABD’de ise 2020 yılında piyasaya sürülecek.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/lovot-groove-x-robot-adorable/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cebrail.bsrn 4 ay

Ne yapayım robotu...
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sununbununicinmail 4 ay
Sanki çok da sevimli değiller :))
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KalemKolik 4 ay
Geçen bunu deneme imkanım oldu. Bir insan bunu neden alır dedim. Bu japonlar bir farklı dünyadan.
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intel7mix 4 ay
Robotlarla ne derdiniz var
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