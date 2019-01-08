Kodak yeni anlık fotoğraf makinesini duyurdu

Yaşadığı büyük sıkıntılar nedeniyle rekabetten iyice uzaklaşan Kodak yine de zaman zaman kendisini göstermeyi ihmal etmiyor. Firma CES 2019 fuarına anlık fotoğraf makinesi ve fotoğraf yazıcılarını getirdi.

Smile Classic Instant Print Camera özellikleri

Smile Classic Instant Print Camera adındaki ilk ürün yazıcı üzerine oturtulmuş bir kamera tasarımında. Özel bir tuşa bastığınızda vizör 10 saniye içerisinde otomatik olarak yukarı çıkıyor. Çektiğiniz fotoğrafları 9cmx11cm kağıtlara basabiliyorsunuz.

MicroSD desteği ile fotoğrafları kaydedebileceğiniz anlık kamera ayrıca Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuzdaki fotoğrafları da basabiliyor. Bunun için Kodak Instant Print uygulamasını indirmek gerekiyor.

Tam Boyutta Gör

Smile Instant Print Digital Camera ise daha küçük boyutlarda bir anlık kamera modeli. 10MP çözünürlüğünde bir sensör barındıran kameranın arka kısmında LCD ekran yer alıyor. 10 saniyelik zamanlayıcı ve flaş da mevcut.

Kameranın yazıcı bölümü ısıtarak fotoğrafları basan Zero Ink teknolojisi kullanıyor. 5cmx7.5cm şeklinde özel kağıtlara fotoğraf basabiliyorsunuz. Fotoğrafları basmadan önce LCD ekranda düzenlemek mümkün. MicroSD kart ise fotoğraflarınızı saklamanızı sağlıyor.

Kodak Smile ise sadece fotoğraf yazıcısı. Kodak uygulamasında düzenlediğiniz fotoğrafları Bluetooth üzerinden yazıcıya gönderebiliyorsunuz. Yazıcı 5cmx7.5cm fotoğraflar basabiliyor. Yeni seri yıl içerisinde piyasada olacak.