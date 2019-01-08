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Kodak yeni anlık fotoğraf makinesini duyurdu

Akıllı telefon veya fotoğraf makinesi haricinde eskimeyen anlık fotoğraf makinelerine ilgi duyuyorsanız Kodak iki farklı modelle sizi bekliyor. Ayrıca bir yazıcı da mevcut.
4 ay
7,9b
2
12
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaşadığı büyük sıkıntılar nedeniyle rekabetten iyice uzaklaşan Kodak yine de zaman zaman kendisini göstermeyi ihmal etmiyor. Firma CES 2019 fuarına anlık fotoğraf makinesi ve fotoğraf yazıcılarını getirdi.

Smile Classic Instant Print Camera özellikleri

Smile Classic Instant Print Camera adındaki ilk ürün yazıcı üzerine oturtulmuş bir kamera tasarımında. Özel bir tuşa bastığınızda vizör 10 saniye içerisinde otomatik olarak yukarı çıkıyor. Çektiğiniz fotoğrafları 9cmx11cm kağıtlara basabiliyorsunuz.

MicroSD desteği ile fotoğrafları kaydedebileceğiniz anlık kamera ayrıca Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuzdaki fotoğrafları da basabiliyor. Bunun için Kodak Instant Print uygulamasını indirmek gerekiyor.

 

Kodak yeni anlık fotoğraf makinesini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Smile Instant Print Digital Camera ise daha küçük boyutlarda bir anlık kamera modeli. 10MP çözünürlüğünde bir sensör barındıran kameranın arka kısmında LCD ekran yer alıyor. 10 saniyelik zamanlayıcı ve flaş da mevcut.

Kameranın yazıcı bölümü ısıtarak fotoğrafları basan Zero Ink teknolojisi kullanıyor. 5cmx7.5cm şeklinde özel kağıtlara fotoğraf basabiliyorsunuz. Fotoğrafları basmadan önce LCD ekranda düzenlemek mümkün. MicroSD kart ise fotoğraflarınızı saklamanızı sağlıyor.

Kodak Smile ise sadece fotoğraf yazıcısı. Kodak uygulamasında düzenlediğiniz fotoğrafları Bluetooth üzerinden yazıcıya gönderebiliyorsunuz. Yazıcı 5cmx7.5cm fotoğraflar basabiliyor. Yeni seri yıl içerisinde piyasada olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/kodak-smile-instant-cameras-printer-ces-2019/ Yorum Yaz
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Bloodin 4 ay en beğenilen
Malesef Kodak kendi icat ettiği dijital sensörün kurbanı oldu, dijital makine çağına ayak uyduramayarak yok olmaya yüz tuttu, şimdi de zaten domine edilmiş bir alana ilerliyor. Şipşak makine kısmında Fujifilm Instax zaten ihtiyacı karşılamakta, bir iki ekstra özellikle Kodak'ın bu alanda tutunabileceğini sanmıyorum malesef
Malesef Kodak kendi icat ettiği dijital sensörün kurbanı oldu, dijital makine çağına ayak uyduramayarak yok olmaya yüz tuttu, şimdi de zaten domine edilmiş bir ...
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danlabilic 4 ay SEO-Uzmanı
neden? bayanlar fotoğrafçılık yapamıyor mu? şu kokuşmuş zihniyetinizden uzaklaşın biraz. ayrıca o ünlem işaretini artık doğru kullansanız normal cümlenin sonunda ünlem kullanılmaz :D bi öğrenemediniz gitti. hani bayanların fotoğrafçılıktan anlamadığını söylüyorsunuz ya siz çok anlıyorsunuz sanırım. işte fotoğrafçılıktan anladığınız kadar keşke kullandığınız dili de doğru dürüst anlasanız ;D
neden? bayanlar fotoğrafçılık yapamıyor mu? şu kokuşmuş zihniyetinizden uzaklaşın biraz. ayrıca o ünlem işaretini artık doğru kullansanız normal cümlenin sonun...
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danlabilic 4 ay
hahahayt vakit kaybısın
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danlabilic 4 ay
çok pardon nick açarken gelip sana sormalıydım gshdjahdj allahın köylüsü gelmiş ezik diyor:D:D
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mcebi001 4 ay danlabilic
dedi şehirli çakma danlabiliç ve sessizce yoluna devam etti..
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porsche911gt2 4 ay
Kodak iflas etmemiş miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ben.
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SEO-Uzmanı 4 ay
bu yaşına kadar fotoğraf makinesinin tam olarak ne olduğunu bilmeyen
özellikle bayanlara hitap eden bir ürün gibi duruyor !
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danlabilic 4 ay SEO-Uzmanı
neden? bayanlar fotoğrafçılık yapamıyor mu? şu kokuşmuş zihniyetinizden uzaklaşın biraz. ayrıca o ünlem işaretini artık doğru kullansanız normal cümlenin sonunda ünlem kullanılmaz :D bi öğrenemediniz gitti. hani bayanların fotoğrafçılıktan anlamadığını söylüyorsunuz ya siz çok anlıyorsunuz sanırım. işte fotoğrafçılıktan anladığınız kadar keşke kullandığınız dili de doğru dürüst anlasanız ;D
2 Yanıt Yanıtla +7
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TheShadow 4 ay
Mining cihazları elinde patladı galiba?
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Bloodin 4 ay en beğenilen
Malesef Kodak kendi icat ettiği dijital sensörün kurbanı oldu, dijital makine çağına ayak uyduramayarak yok olmaya yüz tuttu, şimdi de zaten domine edilmiş bir alana ilerliyor. Şipşak makine kısmında Fujifilm Instax zaten ihtiyacı karşılamakta, bir iki ekstra özellikle Kodak'ın bu alanda tutunabileceğini sanmıyorum malesef
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