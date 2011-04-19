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Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonlar, Korelilere karşı; Toshiba'nın açıkladığı rakamlarla dünya televizyon pazarının son durumu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
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28
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Toshiba, bu yıl içerisinde pazara sunmaya hazırlandığı yeni ürünlerini, en son teknolojilerini ve kullanıcı eğilimlerini özel bir etkinlikte anlattı. Toshiba Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri Türkiye Distribütörü TNB'nin düzenlediği etknlikte, Toshina'nın ülkemizden ve bölgeden sorumlu yöneticileriyle pazar dinamikleri ve gelecek öngörüleri hakkında konuşma fırsatımız da oldu. Konu elektronik olduğunda hemen her alanda liderlik hedefiyle faaliyet gösteren, bugün dünyanın en hızlı asansöründen, Cell işlemcisine kadar pek çok farklı alanda çalışmaları olan Toshiba, tüketici elektroniği çözümlerine büyük önem verdiğini sık sık dile getiriyor. Bu kapsamda yeni televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar üzerinde duran Toshiba, kendi yaptığı pazar araştırmasını da açıkladı.

Japonlar, Korelilere karşı; Toshiba'nın açıkladığı rakamlarla dünya televizyon pazarının son durumu
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Toshiba tarafından yapılan hesaplamalara göre geçtiğimiz yıl tüm dünyada 170 milyon civarında televizyon satılmış olabilir. 2009 ile kıyaslandığında 28 milyon adetlik bir artış olduğuna dikkat çekilirken, Avrupa'da ise satışların 53 milyon civarında gerçekleştiği belirtiliyor. Hem dünya genelinde hem de içerisinde bulunduğumuz Avrupa özelinde televizyon satışlarındaki sürekli artış dikkat çekerken, 2011 yılında bir önceki yıl ile kıyaslandığında 15 milyon adetlik artış ile 185 milyon, Avrupa bölgesinde ise 1 milyon adetlik artış ile 54 milyon televizyon satılacağı düşünülüyor. 2012 tahminlerini de açıklayan Toshiba, tüm dünyada televizyon satışlarının 200 milyon adet civarında gerçekleşecerek 2009-2012 arasında çift haneli büyüme rakamlarına ulaşılacağını ve satışlarda yıllık ortalama %12 artış yaşanacağını belirtiyor.

Japonlar, Korelilere karşı; Toshiba'nın açıkladığı rakamlarla dünya televizyon pazarının son durumu
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Küresel televizyon pazarı göz önüne alındığında Kore ve Japonya merkezli üreticilerin amansız bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Ülkemiz için Arçelik ve Vestel örneğinde olduğu gibi yerel bazda güçlü olan firmalar olmakla birlikte ölçeği küresel boyuta çıkardığımızda ilk beş üreticinin bu iki ülke menşeili olduğunu görüyoruz. Bu noktada pazardaki mevcut durumunu da anlatan Toshiba, 2015 odaklı bir strateji benimsemiş durumda. Dünya genelindeki artışa bağlı olarak kendi satışlarının da ciddi oranda arttığına dikkat çeken Toshiba, 2009'da 10 milyon adetlik satış ve %7.0 olan pazar payını son hesaplamalara göre 2011 yılında 15 milyon adetlik satış ve %8.8 pazar payına çıkardıklarını söylüyor. LCD TV satışlarında 2011 ile birlikte dünya çapında %10 pazar payına ulmayı ve 20 milyon civarında satış gerçekleştirmeyi hedefleyen Toshiba, 2012'de ise çıtayı biraz daha yükselterek %12 pazar payına ulaşmayı amaçlıyor. Bu noktada Toshiba, rakiplerinden pazar payı alacağını çünkü yeni nesil televizyonlarında, teknolojik anlamda rakipsiz özellikler sunduğuna özellikle dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak TNB A.Ş Genel Müdürü Aytaç Biter, rakiplerin televizyon işini panel üretimine indirgediğini ancak durumun pekte öyle olmadığını, kullanılan donanımsal platformdan yazılıma kadar paket olarak en güçlü çözümün verilmesi gerektiğini söyledi.

Japonlar, Korelilere karşı; Toshiba'nın açıkladığı rakamlarla dünya televizyon pazarının son durumu
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Toshiban'nın hedeflerini gördük, peki pazarın geneli ne durumda ? Yine Toshiba tarafından sağlanan 2009 verilerine göre, dünya televizyon piyasasında Samsung, %18.8'lik pazar payı ile başı çekiyor. %11.2 pazar payına sahip olan LG'nin ikinci olduğu sıralamada, %10'luk pay ile Sony üçüncü, %7.2'lik pay ile Sharp dördüncü ve %7.0 olan pazar payı ile de Toshiba'da beşinci sırada yer alıyor. Pazar paylarını bölgesel olarak ele aldığımızda da durum pek değişimiyor. Japonya haricindeki tüm büyük pazarlarda Samsung sıranın önünde yer alırken, örneğin dünya genelinde ikinci olan LG'nin, Kuzey Amerika pazarında yerini VIZIO'ya bıraktığını görüyoruz. Avrupa'da ise global listenin ilk iki ismi değişmezken, Philips'in etkin bir rol üstlenerek üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Japonya pazarında Sharp'ın güçlü bir pozisyon elde ettiğini ancak ikinciliği Toshiba'nın aldığını görüyoruz. APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgesinde ise Samsung, LG ve Sony ilk üçte yer alıyorlar.

Japonlar, Korelilere karşı; Toshiba'nın açıkladığı rakamlarla dünya televizyon pazarının son durumu
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Melikşah 8 yıl en beğenilen
Keşke Donanım Haber logosunu daha büyük yapsaydınız. Hala verilerin küçük bir kısmı görünüyor.
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sweatcan 8 yıl
resmin tam ortasına basmak zorundamısınız donanımhaber.com reklamını saçmalık resmen görüntü kirliliği zaten resimler dandik bide bu tam olmuş
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vizi 8 yıl
toshiba'ya lafım yok ama türkiye'de dağıtımı yapan distribütörü TNB bilgisayar parayı çok sevdiği için bir çok modeli yurtdışına göre burada fahiş fiyatlara satıyor. bu yüzden de gerçek fiyatının çok üstünde satışa sunulan bir çok model ellerinde kalıyor. sadece en alt düzey ucuz modeller satılıyor. esas toshiba kalitesini ve teknolojisini yaşatacak üst düzey tv'ler maalesef elde bekliyor ve yıl sonlarında indirim kampanyaları ile satılmaya çalışılıyor çünkü yeni seriler çıkmış bulunuyor bu dönemde.eğer toshiba büyümek istiyorsa önce samsung ve lg'nin yaptığı gibi para yemeyi seven distribütörlerini devreden çıkararak kendisi türkiye'de aktif olarak bulunmalı ve daha uygun fiyata ürünlerini hakettiği değerden tüketiciye ulaştırmalı. eğer tnb ile devam ederse türkiye'de hiç bir b.. olmaz bunlardan.
toshiba'ya lafım yok ama türkiye'de dağıtımı yapan distribütörü TNB bilgisayar parayı çok sevdiği için bir çok modeli yurtdışına göre burada fahiş fiyatlara sat...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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şaşкıп 8 yıl
tabii ki de japonlar beyler
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tarıkka 8 yıl
Elektrik elektronik üzerine eğitim aldım bizim evde arçelik marka 40 yıldır bize hizmet vermiş kahrımızı çekmiş sadece birkere hayal meyal hatırladığım babamın bir çarşafa sarıpta tamirciye götürdüğü sonsuz anılar bırakan çocukluğumu gençliğimi karşısında geçirdiğim saymakla bitmeyen anıları olan .... TV vardı tüpü bitimiş işide bitmişti tabiki boş boş duruken evde büyük merakla açtım ve dağıtıım parçalarını üzmeden kırmadan ayırdım parçalarını üzülerekte olsa en son can alıcı parçası olan tüpe görüntüleri veren yansımayı sağlayan parçaya gelmişti (holigram tüpü) yavaş yavaş onu söktüm yerinden uzaydan gelmiş bir görüntüsü vardı insanın hayallerini süsleyen yeni fikirler veren bir ergonomisi vardı hayat kaynağı sanki onu bulmuştum :)incelerken kristal camların içine bakaerken bir yazı gördüm bi anda çıkaramadım biraz daha inceleyince ve okudum çok şaşırdım şaşırmadımda sonradan, yazan bir markaydı TOSHIBA hala saklıorum onu.
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besttrr 8 yıl
bu korelilere imrenmemek elde değil. aldılar başlarını gittiler. samsungdan artık bir ps gibi oyun konsolu bekliyorum...
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Dances with Wolves 8 yıl
Başbakan vestelin biraz ihmalkarlık yaptığına getirmişti lafı bu tv konusunda krizle falan alakası yok gibi
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Aeris 8 yıl
LED ekran için gereken son renk olan maviyi bir japon öğretim görevlisi üretti, patentini almadı hiçbir şey talep etmeden halka arz etti kaymağını samsung yiyor ^ .^
Evet yanlış okumadınız şuan üretlien tüm led (Light Emitted Diod) alt yapılı lcd'den sonra geçilmiş olan teknolojinin tamamı tüm dünyada yakın zamanda basit bir öğretim görevlisinin bulduğu bir teknolojiyle üretiliyor.

theinquirer.net/...


Not : Tüm renkleri elde edebilmek için üç ana renge ihtiyaç olduğunu hatırlayın ;)
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Cihan 8 yıl

Aeris

LED ekran için gereken son renk olan maviyi bir japon öğretim görevlisi üretti, patentini almadı hiçbir şey talep etmeden halka arz etti kaymağını samsung yiyor ^ .^
Evet yanlış okumadınız şuan üretlien tüm led (Light Emitted Diod) alt yapılı lcd'den sonra geçilmiş olan teknolojinin tamamı tüm dünyada yakın zamanda basit bir öğretim görevlisinin bulduğu bir teknolojiyle üretiliyor.

theinquirer.net/...


Not : Tüm renkleri elde edebilmek için üç ana renge ihtiyaç olduğunu hatırlayın ;)


Sharpta Quatro sanırım o seride 4ncü renk Sarıyı koymuştu :) Japonlar herzaman bişi çıkartır
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aresmar 8 yıl

Aeris

LED ekran için gereken son renk olan maviyi bir japon öğretim görevlisi üretti, patentini almadı hiçbir şey talep etmeden halka arz etti kaymağını samsung yiyor ^ .^
Evet yanlış okumadınız şuan üretlien tüm led (Light Emitted Diod) alt yapılı lcd'den sonra geçilmiş olan teknolojinin tamamı tüm dünyada yakın zamanda basit bir öğretim görevlisinin bulduğu bir teknolojiyle üretiliyor.

theinquirer.net/...


Not : Tüm renkleri elde edebilmek için üç ana renge ihtiyaç olduğunu hatırlayın ;)


Mavi led'i icad eden adam sonradan dava açıp 190 milyon dolar almış ne halka arzı diyosun???
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darkaura 8 yıl
lcd devrinde once avrupada satilan 4 televizyondan 1i turkiyede uretiliyordu.
ne yazikki lcd'ye gecis tam 2001 krizine denk geldi. lcd icin gerekli yatirimlar yapilamadi. simdi vestelle arceligin isimleri kendi ulkelerinde bile gecmiyor.
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yunuss.10 8 yıl
Sony derim
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accepter le progrès 8 yıl
Konuyu okumadım. Dün euronews'te philips'in televizyon bölümünün bir kısmını satması haberinde televizyon sektöründe 1. Samsung 2. Lg 3. Sony 7. ise philips idi.
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theyapici 8 yıl
sammy lider olay budur hacı
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sweatcan 8 yıl
resmin tam ortasına basmak zorundamısınız donanımhaber.com reklamını saçmalık resmen görüntü kirliliği zaten resimler dandik bide bu tam olmuş
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vizi 8 yıl
toshiba'ya lafım yok ama türkiye'de dağıtımı yapan distribütörü TNB bilgisayar parayı çok sevdiği için bir çok modeli yurtdışına göre burada fahiş fiyatlara satıyor. bu yüzden de gerçek fiyatının çok üstünde satışa sunulan bir çok model ellerinde kalıyor. sadece en alt düzey ucuz modeller satılıyor. esas toshiba kalitesini ve teknolojisini yaşatacak üst düzey tv'ler maalesef elde bekliyor ve yıl sonlarında indirim kampanyaları ile satılmaya çalışılıyor çünkü yeni seriler çıkmış bulunuyor bu dönemde.eğer toshiba büyümek istiyorsa önce samsung ve lg'nin yaptığı gibi para yemeyi seven distribütörlerini devreden çıkararak kendisi türkiye'de aktif olarak bulunmalı ve daha uygun fiyata ürünlerini hakettiği değerden tüketiciye ulaştırmalı. eğer tnb ile devam ederse türkiye'de hiç bir b.. olmaz bunlardan.
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Melikşah 8 yıl
Keşke Donanım Haber logosunu daha büyük yapsaydınız. Hala verilerin küçük bir kısmı görünüyor.
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