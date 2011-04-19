Japonlar, Korelilere karşı; Toshiba'nın açıkladığı rakamlarla dünya televizyon pazarının son durumu

Japon elektronik devi Toshiba, bu yıl içerisinde pazara sunmaya hazırlandığı yeni ürünlerini, en son teknolojilerini ve kullanıcı eğilimlerini özel bir etkinlikte anlattı. Toshiba Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri Türkiye Distribütörü TNB'nin düzenlediği etknlikte, Toshina'nın ülkemizden ve bölgeden sorumlu yöneticileriyle pazar dinamikleri ve gelecek öngörüleri hakkında konuşma fırsatımız da oldu. Konu elektronik olduğunda hemen her alanda liderlik hedefiyle faaliyet gösteren, bugün dünyanın en hızlı asansöründen, Cell işlemcisine kadar pek çok farklı alanda çalışmaları olan Toshiba, tüketici elektroniği çözümlerine büyük önem verdiğini sık sık dile getiriyor. Bu kapsamda yeni televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar üzerinde duran Toshiba, kendi yaptığı pazar araştırmasını da açıkladı.

Toshiba tarafından yapılan hesaplamalara göre geçtiğimiz yıl tüm dünyada 170 milyon civarında televizyon satılmış olabilir. 2009 ile kıyaslandığında 28 milyon adetlik bir artış olduğuna dikkat çekilirken, Avrupa'da ise satışların 53 milyon civarında gerçekleştiği belirtiliyor. Hem dünya genelinde hem de içerisinde bulunduğumuz Avrupa özelinde televizyon satışlarındaki sürekli artış dikkat çekerken, 2011 yılında bir önceki yıl ile kıyaslandığında 15 milyon adetlik artış ile 185 milyon, Avrupa bölgesinde ise 1 milyon adetlik artış ile 54 milyon televizyon satılacağı düşünülüyor. 2012 tahminlerini de açıklayan Toshiba, tüm dünyada televizyon satışlarının 200 milyon adet civarında gerçekleşecerek 2009-2012 arasında çift haneli büyüme rakamlarına ulaşılacağını ve satışlarda yıllık ortalama %12 artış yaşanacağını belirtiyor.

Küresel televizyon pazarı göz önüne alındığında Kore ve Japonya merkezli üreticilerin amansız bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Ülkemiz için Arçelik ve Vestel örneğinde olduğu gibi yerel bazda güçlü olan firmalar olmakla birlikte ölçeği küresel boyuta çıkardığımızda ilk beş üreticinin bu iki ülke menşeili olduğunu görüyoruz. Bu noktada pazardaki mevcut durumunu da anlatan Toshiba, 2015 odaklı bir strateji benimsemiş durumda. Dünya genelindeki artışa bağlı olarak kendi satışlarının da ciddi oranda arttığına dikkat çeken Toshiba, 2009'da 10 milyon adetlik satış ve %7.0 olan pazar payını son hesaplamalara göre 2011 yılında 15 milyon adetlik satış ve %8.8 pazar payına çıkardıklarını söylüyor. LCD TV satışlarında 2011 ile birlikte dünya çapında %10 pazar payına ulmayı ve 20 milyon civarında satış gerçekleştirmeyi hedefleyen Toshiba, 2012'de ise çıtayı biraz daha yükselterek %12 pazar payına ulaşmayı amaçlıyor. Bu noktada Toshiba, rakiplerinden pazar payı alacağını çünkü yeni nesil televizyonlarında, teknolojik anlamda rakipsiz özellikler sunduğuna özellikle dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak TNB A.Ş Genel Müdürü Aytaç Biter, rakiplerin televizyon işini panel üretimine indirgediğini ancak durumun pekte öyle olmadığını, kullanılan donanımsal platformdan yazılıma kadar paket olarak en güçlü çözümün verilmesi gerektiğini söyledi.

Toshiban'nın hedeflerini gördük, peki pazarın geneli ne durumda ? Yine Toshiba tarafından sağlanan 2009 verilerine göre, dünya televizyon piyasasında Samsung, %18.8'lik pazar payı ile başı çekiyor. %11.2 pazar payına sahip olan LG'nin ikinci olduğu sıralamada, %10'luk pay ile Sony üçüncü, %7.2'lik pay ile Sharp dördüncü ve %7.0 olan pazar payı ile de Toshiba'da beşinci sırada yer alıyor. Pazar paylarını bölgesel olarak ele aldığımızda da durum pek değişimiyor. Japonya haricindeki tüm büyük pazarlarda Samsung sıranın önünde yer alırken, örneğin dünya genelinde ikinci olan LG'nin, Kuzey Amerika pazarında yerini VIZIO'ya bıraktığını görüyoruz. Avrupa'da ise global listenin ilk iki ismi değişmezken, Philips'in etkin bir rol üstlenerek üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Japonya pazarında Sharp'ın güçlü bir pozisyon elde ettiğini ancak ikinciliği Toshiba'nın aldığını görüyoruz. APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgesinde ise Samsung, LG ve Sony ilk üçte yer alıyorlar.