Tam Boyutta Gör Turkcell, yeni Android TV Box cihazı TV+ PRO’yu tanıttı. TV+ PRO, Turkcell'in daha önce satışa sunduğu Android TV cihazı olan TV+ Ready’e göre lisans desteği ve daha gelişmiş donanımı ile dikkat çekiyor.

TV+ PRO, Mi Box S’e benzer şekilde kutulu yapıda geliyor. TV+ Ready ise TV arkasına saklanabilen “stick” yapıdaydı. TV+ Pro, gücünü Amlogic S905x4 işlemcisinden alıyor. 4K çözünürlüğünü destekliyor ve Android 11 (Google TV) işletim sistemi ile geliyor.

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Lisanslı Android TV olması sayesinde Google Play Store’dan Netflix, Disney+ gibi uygulamaları indirebiliyor ve en yüksek görüntü kalitesiyle seyredebiliyoruz. TV+ Ready’nin lisans desteği olmadığı için Netflix yüklenemiyordu.

Tam Boyutta Gör TV+ PRO’ya USB veya Bluetooth üzerinden klavye, mouse ve gamepad bağlanabiliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor ve üzerinde USB 3.0 yuvası bulunuyor. Wi-Fi 5 (802.11ac) desteği sayesinde kablosuz bağlantıda yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Cihazın kumandasında TV+, Netflix, YouTube ve Google Asistan kısayolları bulunuyor. TV+ uygulamasında televizyon kanalları arasında geçişi kolaylaştırmak için nümerik tuş takımına da yer verilmiş.

TV+ Pro; taahhütlü, taahhütsüz, faturaya ek veya kredi kartı üzerinden, satın alma veya kiralama modelleriyle satışa sunulacak. Tüm operatörlerin kullanıcıları Turkcell mağazaları ve internet üzerinden TV+ PRO’yu temin edebilecek. Cihazın peşin fiyatı henüz açıklanmadı. Financell ile 3 ay taksitli olarak alındığında 2.268 TL’ye denk geliyor.

TV+ Pro özellikleri

İşletim sistemi : Android 11 Google TV

: Android 11 Google TV İşlemci : Amlogic S905x4

: Amlogic S905x4 Depolama : Belli Değil

: Belli Değil Çözünürlük : 4K

: 4K Wi-Fi : 2.4G/5 GHz 802.11a/b/g/h/ac

: 2.4G/5 GHz 802.11a/b/g/h/ac Bluetooth : 5.0

: 5.0 ​Video/Audio çıktısı: HDMI 2.1 / SPDIF

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Turkcell yeni TV Box cihazını tanıttı: TV+ Pro özellikleri neler?