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    Turkcell yeni TV Box cihazını tanıttı: TV+ Pro

    Turkcell'in yeni Android TV Box cihazı TV+ Pro tanıtıldı. TV+ Pro özellikleri neler? TV+ Ready'den farkları neler?                                               
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    Turkcell yeni TV Box cihazını tanıttı: TV+ Pro özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    Turkcell, yeni Android TV Box cihazı TV+ PRO’yu tanıttı. TV+ PRO, Turkcell'in daha önce satışa sunduğu Android TV cihazı olan TV+ Ready’e göre lisans desteği ve daha gelişmiş donanımı ile dikkat çekiyor.

    TV+ PRO, Mi Box S’e benzer şekilde kutulu yapıda geliyor. TV+ Ready ise TV arkasına saklanabilen “stick” yapıdaydı. TV+ Pro, gücünü Amlogic S905x4 işlemcisinden alıyor. 4K çözünürlüğünü destekliyor ve Android 11 (Google TV) işletim sistemi ile geliyor.

    Lisanslı Android TV olması sayesinde Google Play Store’dan Netflix, Disney+ gibi uygulamaları indirebiliyor ve en yüksek görüntü kalitesiyle seyredebiliyoruz. TV+ Ready’nin lisans desteği olmadığı için Netflix yüklenemiyordu.

    Turkcell yeni TV Box cihazını tanıttı: TV+ Pro özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    TV+ PRO’ya USB veya Bluetooth üzerinden klavye, mouse ve gamepad bağlanabiliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor ve üzerinde USB 3.0 yuvası bulunuyor. Wi-Fi 5 (802.11ac) desteği sayesinde kablosuz bağlantıda yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Cihazın kumandasında TV+, Netflix, YouTube ve Google Asistan kısayolları bulunuyor. TV+ uygulamasında televizyon kanalları arasında geçişi kolaylaştırmak için nümerik tuş takımına da yer verilmiş.

    TV+ Pro; taahhütlü, taahhütsüz, faturaya ek veya kredi kartı üzerinden, satın alma veya kiralama modelleriyle satışa sunulacak. Tüm operatörlerin kullanıcıları Turkcell mağazaları ve internet üzerinden TV+ PRO’yu temin edebilecek. Cihazın peşin fiyatı henüz açıklanmadı. Financell ile 3 ay taksitli olarak alındığında 2.268 TL’ye denk geliyor.

    TV+ Pro özellikleri

    • İşletim sistemi: Android 11 Google TV
    • İşlemci: Amlogic S905x4
    • Depolama: Belli Değil
    • Çözünürlük: 4K
    • Wi-Fi: 2.4G/5 GHz 802.11a/b/g/h/ac
    • Bluetooth: 5.0
    • Video/Audio çıktısı: HDMI 2.1 / SPDIF
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