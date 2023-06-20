Turkcell yeni TV Box cihazını tanıttı: TV+ Pro

TV+ PRO, Mi Box S’e benzer şekilde kutulu yapıda geliyor. TV+ Ready ise TV arkasına saklanabilen “stick” yapıdaydı. TV+ Pro, gücünü Amlogic S905x4 işlemcisinden alıyor. 4K çözünürlüğünü destekliyor ve Android 11 (Google TV) işletim sistemi ile geliyor.
Lisanslı Android TV olması sayesinde Google Play Store’dan Netflix, Disney+ gibi uygulamaları indirebiliyor ve en yüksek görüntü kalitesiyle seyredebiliyoruz. TV+ Ready’nin lisans desteği olmadığı için Netflix yüklenemiyordu.
TV+ Pro; taahhütlü, taahhütsüz, faturaya ek veya kredi kartı üzerinden, satın alma veya kiralama modelleriyle satışa sunulacak. Tüm operatörlerin kullanıcıları Turkcell mağazaları ve internet üzerinden TV+ PRO’yu temin edebilecek. Cihazın peşin fiyatı henüz açıklanmadı. Financell ile 3 ay taksitli olarak alındığında 2.268 TL’ye denk geliyor.
TV+ Pro özellikleri
- İşletim sistemi: Android 11 Google TV
- İşlemci: Amlogic S905x4
- Depolama: Belli Değil
- Çözünürlük: 4K
- Wi-Fi: 2.4G/5 GHz 802.11a/b/g/h/ac
- Bluetooth: 5.0
- Video/Audio çıktısı: HDMI 2.1 / SPDIF
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