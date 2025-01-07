HDMI 2.2 tanıtıldı: İki kat bant genişliği sunuyor!

HDMI 2.2 neler sunuyor?
HDMI 2.2, özellikle birden fazla bağlantılı sistem yapılandırması (örneğin, bir ses ve görüntü alıcısı veya soundbar içeren) için ses ve video senkronizasyonunu geliştirmek amacıyla "Latency Indication Protocol (LIP)" özelliğini içeriyor. Böylelikle bazı sistemlerde oluşabilen ses ve görüntü senkronizasyonu problemlerinin giderildiği belirtiliyor.
HDMI 2.2 bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek ve diğer HDMI sürümleriyle geriye dönük uyumluluğa sahip olacak. Ancak yeni sürümün bant genişliğini kullanabilmek için televizyonunuzun ve cihazlarınızın HDMI 2.2 desteğine sahip olması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.