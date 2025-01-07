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    Anlık Bildirim

    HDMI 2.2 tanıtıldı: İki kat bant genişliği sunuyor!

    HDMI Forum, yeni HDMI 2.2 standardını duyurdu. Önceki sürümün iki katı (96 Gbps) bant genişliği sunan yeni sürüm ile daha yüksek çözünürlük ve yenileme hızları destekleniyor.
    HDMI 2.2 tanıtıldı: İki kat bant genişliği sunuyor! Tam Boyutta Gör
    HDMI Forum, CES 2025 fuarında yeni HDMI 2.2 standardını duyurdu. Önceki sürümün iki katı bant genişliği (96 Gbps) sunan HDMI 2.2'nin özelliklerine erişebilmek için "Ultra96" sertifikalı yeni kabloların kullanılması gerekecek.

    HDMI 2.2 neler sunuyor?

    HDMI 2.2 tanıtıldı: İki kat bant genişliği sunuyor! Tam Boyutta Gör
    Yeni sürüm, 4K çözünürlükte 480 Hz, 8K'da 240 Hz, 10K'da ise 120 Hz yenileme hızlarını destekliyor. Mevcut HDMI standardı ve kabloları 4K 120 Hz desteği sunduğu için birçok kullanıcı yakın zamanda yükseltme yapma ihtiyacı duymayacak. Ancak gelecekte artan çözünürlükler ve yenileme hızları için şimdiden altyapı sağlanmış oluyor.

    HDMI 2.2, özellikle birden fazla bağlantılı sistem yapılandırması (örneğin, bir ses ve görüntü alıcısı veya soundbar içeren) için ses ve video senkronizasyonunu geliştirmek amacıyla "Latency Indication Protocol (LIP)" özelliğini içeriyor. Böylelikle bazı sistemlerde oluşabilen ses ve görüntü senkronizasyonu problemlerinin giderildiği belirtiliyor.

    HDMI 2.2 bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek ve diğer HDMI sürümleriyle geriye dönük uyumluluğa sahip olacak. Ancak yeni sürümün bant genişliğini kullanabilmek için televizyonunuzun ve cihazlarınızın HDMI 2.2 desteğine sahip olması gerekiyor.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 23 dakika önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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