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Tam Boyutta Gör HDMI Forum, CES 2025 fuarında yeni HDMI 2.2 standardını duyurdu. Önceki sürümün iki katı bant genişliği (96 Gbps) sunan HDMI 2.2'nin özelliklerine erişebilmek için "Ultra96" sertifikalı yeni kabloların kullanılması gerekecek.

HDMI 2.2 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni sürüm, 4K çözünürlükte 480 Hz, 8K'da 240 Hz, 10K'da ise 120 Hz yenileme hızlarını destekliyor. Mevcut HDMI standardı ve kabloları 4K 120 Hz desteği sunduğu için birçok kullanıcı yakın zamanda yükseltme yapma ihtiyacı duymayacak. Ancak gelecekte artan çözünürlükler ve yenileme hızları için şimdiden altyapı sağlanmış oluyor.

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HDMI 2.2, özellikle birden fazla bağlantılı sistem yapılandırması (örneğin, bir ses ve görüntü alıcısı veya soundbar içeren) için ses ve video senkronizasyonunu geliştirmek amacıyla "Latency Indication Protocol (LIP)" özelliğini içeriyor. Böylelikle bazı sistemlerde oluşabilen ses ve görüntü senkronizasyonu problemlerinin giderildiği belirtiliyor.

HDMI 2.2 bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek ve diğer HDMI sürümleriyle geriye dönük uyumluluğa sahip olacak. Ancak yeni sürümün bant genişliğini kullanabilmek için televizyonunuzun ve cihazlarınızın HDMI 2.2 desteğine sahip olması gerekiyor.

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HDMI 2.2 tanıtıldı: İki kat bant genişliği sunuyor!