TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ocak 2025)

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Tam Boyutta Gör Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla yüzlerce model arasından tercih yapmak, zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Peki bu marka ve modeller arasından hangisini seçmelisiniz? veya Ocak 2025'te satın alınabilecek en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Ocak ayının en iyi televizyon modelleri.

En iyi televizyon modelleri (Ocak 2025) 📺 Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️ 55 inç TV JVC LT-55VA7405T LED 19.000 TL TCL 55C755 37.600 TL 65 inç TV TCL 65C755 53.700 TL Regal 65R71UG01 25.000 TL 70 inç ve üzeri TV Vestel 70UA9740 30.140 TL TCL 75C755 70.000 TL MiniLED TV Samsung 55QN90D 52.900 TL Samsung 65QN90D 71.000 TL OLED TV Philips 65OLED808 74.500 TL LG OLED55B46LA 48.000 TL

55 inç televizyon tavsiyeleri

1️⃣JVC LT-55VA7405T

Tam Boyutta Gör F/P odaklı en iyi akıllı televizyon modelleri listemizde ilk sırada yer alan JVC LT-65VA7405T, 55 inç 60Hz UHD BOE IPS paneli ile dikkat çekiyor. Bu televizyon 8ms GtG tepki süresi, %1 AG ile yansıma önleyici kaplama, 350 nit parlaklık ve FRC 10bit renk derinliği özelliklerine sahip.

Öte yandan Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC destekleriyle zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. Ayrıca 2x10W gücünde hoparlörler ve DTS VirtualX teknolojisiyle donatılmış. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 bulunuyor. MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G31 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

55" UHD BOE F70/F20 IPS, HKC VA 60Hz

8ms GtG, 12 COF, %1 AG, 3H, 350nit, FRC 10bit

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC

2x10W hoparlör, DTS VirtualX

3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5

MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama

MB185G31, Lisanslı Android 11

JVC LT-55VA7405T kullanıcı yorumları 💭

👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.

👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.

2️⃣ TCL 55C755

Tam Boyutta Gör TCL 55C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu model, özellikle oyun oynarken ve yüksek kaliteli video içeriklerini izlerken üstün bir deneyim vaat ediyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel

Mini Led, 144Hz VRR, AG kaplama, Aydınlatma Bölgesi (75'' 640) (65'' 512) (55'' 384)

HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3

En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit

Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced

Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC

2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX

4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT

MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama

Arayüz Google TV, Lisanslı Android

TCL C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.

👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.

65 inç televizyon tavsiyeleri

3️⃣Regal 65R71UG01

Tam Boyutta Gör Regal 65R71UG01 4K TV'ye geçiş yapmayı planlayan ve kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için ideal bir seçenek. Televizyon, ülkemizde IPS ve VA panel olmak üzere iki farklı tarzda geliyor. Her iki panel türünün birbirine karşı avantaj ve dezavantajları bulunduğunu hatırlatalım. Genel olarak baktığımızda ise 65R71UG01, HDR10, Dolby Atmos desteği, kolay kurulumu ve Android özellikleri ile günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunuyor. Ancak akıllı özellikler konusunda temel düzeyde bir deneyim söz konusu.

65" UHD BOE F70/F20 IPS, HKC VA 60Hz

8ms GtG, 12 COF, %1 AG, 3H, 350nit, FRC 10bit

Dolby Vision/Atmos, HDR10, MEMC

2x12W hoparlör, DTS VirtualX

3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5

MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama

MB185, Google TV Lisanslı Android

Regal 65R71UG01 kullanıcı yorumları 💭

👨 Ses kalitesi çok iyi biraz kanal geçişleri yavaş ama olsun kaliteli ürün

👩 Ürün çok hoşumuza gitti görüntü kalitesi sesi çok güzel.

4️⃣TCL 65C755

TCL 65C755, 65 inç UHD CSOT VA paneli 144Hz yenileme hızı ve QD Mini LED teknolojisi ile geliyor. 512 lokal aydınlatma bölgesi, VRR desteği ve anti-glare kaplaması gibi özellikleriyle oyun ve multimedya kullanımı için ideal bir seçenek sunuyor. HDMI 2.1 bağlantısı ve düşük gecikme süresi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı ile birlikte geliyor.

Dolby Vision ve HDR10+ gibi yüksek dinamik aralık formatlarını destekleyen bu model, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. Google TV arayüzü yanında Mediatek 9653 platformu, 3GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler sunuyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Aydınlatma: Full Array Local Dimming (FALD) 512 aydınlatma bölgesi

Full Array Local Dimming (FALD) 512 aydınlatma bölgesi İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED- Mini LED

QLED- Mini LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

30W Boyut: 65 inç

TCL 65C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Çok araştırdım xbox kullanıyorum oyun performansı olsun netflix youtube miniled teknolojisi şaşırtıcı arayüz hızı olsun açılış hızı gerçekten f/p bir tv yapmışlar ben çok beğendim

👩 Bilgisayar ve konsol bağlantısı yapacaksanız kesinlikle doğru televizyon. Sd yayını yüksek kalitede çevirebiliyor. Netflix,disney vb. paralı yayınlarda film ve dizi izlemek için alıyorsanız bu tv biçilmiş kaftan.

70 inç ve üstü televizyon tavsiyeleri

5️⃣Vestel 70UA9740

Vestel 70UA9740, küçük sınırlamalara kıyasla her açıdan iyi görünen bir model. 70UA9740 serisinden daha başarılı televizyonlar elbette var. Ancak fiyatına ve rakiplerine kıyasla ortalama üstü renk üretimi, parlaklık ve geniş görüş açılarına sahip oluyorsunuz. Üstelik 70 inç gibi boyutla geliyor ve Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG, MEMC gibi dolu bir özellik setine sahip.

70" UHD CHOT VA 60Hz panel

8ms GtG, 5000:1, 12 COF, %3 AG, 2H

350nit, FRC 10bit, sRGB %88, P3 %72

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC

2x12W hoparlör, DTS VirtualX

3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5

MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama

MB185G31, Lisanslı Android 11

Vestel 70UA9740 kullanıcı yorumları 💭

👨 Arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldım. Tam bir fiyat performans ürünü. Kumandası şarjı. Kutu içinden duvar askı aparatı çıkmıyor. 58" altındaki TV leri servis olmadan kendiniz kurabiliyorsunuz.

👩 Elimize çok hızlı ulaştı, kurulumu için de çok hızlı ekip gönderildi. Ürünün kalitesi ve hızı beklentimizi karşıladı gayet başarılı.

6️⃣TCL 75C755

TCL 75C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu model, özellikle oyun oynarken ve yüksek kaliteli video içeriklerini izlerken üstün bir deneyim vaat ediyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 75C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörleri ve Dolby Atmos ile etkileyici bir ses performansı sağlıyor. Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Google TV

Google TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W

24W Boyut: 70 inç

TCL 75C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Televizyon çok ciddi fiyat performans ürünü. Ben özellikle büyüklüğü ve hz değeri için aldım. Bu konuda ciddi tatmin ediyor. Parlaklık konusunda çok uç bir noktada değil. Parlak ama diğer pahalı abileri kadar olmadığı kesin.

👩 Fiyatına göre inanılmaz güzel bir cihaz daha yüksek fiyata elbette daha iyi televizyonlar var ama bu ekonomide alınabilecek en iyi Tv.

Mini Led TV Tavsiyesi

7️⃣Samsung 55QN90D ve 65QN90D

Samsung'un tepe model TV seçeneklerinden QN90D 4K QLED TV, aynı boyuttaki 4K OLED veya 8K LED alternatiflerine kıyasla çok daha cazip bir fiyat ve çok sayıda özellikle geliyor. 55 inç BOE IPS QLED ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunan QN90D, aynı zamanda 2.000 nitlik göz alıcı bir parlaklığa sahip. Üstelik HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM 60W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. En büyük handikabı ise, rakiplerine kıyasla sınırlı uygulamaya sahip Tizen platformu.

Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.

55" UHD BOE IPS 144Hz Mini LED panel

LDZ 720, 10bit, P3 %100, AG 2.0

600nit sürekli, 2000nit tepe parlaklık

HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM, eARC

4.2.2 60W ses sistemi, Dolby Atmos

4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5.2

NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi

Samsung 55QN90D ve 65QN90D kullanıcı yorumları 💭

👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.

OLED TV Tavsiyesi

8️⃣LG OLED65B46LA

LG OLED55B46LA ve LG OLED55B46LA karanlık ortamlarda derin ve zengin siyahlar sunan mükemmel bir kontrast oranına sahip.120Hz OLED panel ile ve dört adet HDMI 2.1 portu ile donatılmış televizyon yeni Alpha 8 AI işlemci ile geliyor. Ancak ses kalitesi güçlü bir yönü olmadığı için harici bir ses sistemi mantıklı olacaktır.

65" UHD LG OLED 120Hz panel

Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme

240-680nit değişken parlaklık

Dolby Vision, HDR10+, HLG

ALLM, VRR, HFR, eARC

2x10W hoparlör, Dolby Atmos

Wi-Fi5, BT5.1, 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

α8 AI Processor 4K, WebOS 24

LG OLED55B46LA kullanıcı yorumları 💭

👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.

👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.

9️⃣Philips 65OLED808

En iyi televizyonlar listemizin son sırasında bulunan Philips 65OLED808, 2.nesil LG OLED-EX paneli ile 4K UHD çözünürlük ve 1000nit'e kadar parlaklık sunuyor. Televizyon, Android 11 işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Ayrıca OLED teknolojisi ile neredeyse sonsuz kontrast oranı ve göz alıcı renkler sunuyor. Diğer tarafta LG, oyuncular için 120Hz yenileme hızı ve Gelişmiş oyun odaklı özellikleri unutmamış.

65" UHD 2.Gen LG OLED-EX 120Hz panel

10bit, DCI-P3 %99, tepe parlaklık 1000nit

Dolby Vision/Atmos, HLG, HDR10+ Adaptive

VRR, HFR, ALLM, eARC, CEC, IMAX

2.1CH 70W ses sistemi, 4x10W + 1x30W

2xHDMI2.1, 2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0

Ambilight üç taraftan arka aydınlatma

Mediatek Pentonic 1000, Wi-Fi5, BT5

4GB LPDDR4X RAM, 16GB depolama

Android 11 temelli Google TV arayüzü

Philips 65OLED808 kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürünü 4 aydır araştırma yaparak aldım kesinlikle görüntü kalitesi ses kalitesi mükemmel tv arkasında bass hoparlör sistemi mevcut.

👩 Ürün çok güzel kesinlikle tavsiye ederim renkler keskin ambilight kesinlikle şık duruyor

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TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ocak 2025)