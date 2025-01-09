TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ocak 2025)

- En iyi televizyon modelleri (Ocak 2025) 📺
- 55 inç televizyon tavsiyeleri
- 1️⃣JVC LT-55VA7405T
- 2️⃣ TCL 55C755
- 65 inç televizyon tavsiyeleri
- 3️⃣Regal 65R71UG01
- 4️⃣TCL 65C755
- 70 inç ve üstü televizyon tavsiyeleri
- 5️⃣Vestel 70UA9740
- 6️⃣TCL 75C755
- Mini Led TV Tavsiyesi
- 7️⃣Samsung 55QN90D ve 65QN90D
- OLED TV Tavsiyesi
- 8️⃣LG OLED65B46LA
- 9️⃣Philips 65OLED808
- Yorumlar
Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Ocak ayının en iyi televizyon modelleri.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|55 inç TV
|JVC LT-55VA7405T LED
|19.000 TL
|TCL 55C755
|37.600 TL
|65 inç TV
|TCL 65C755
|53.700 TL
|Regal 65R71UG01
|25.000 TL
|70 inç ve üzeri TV
|Vestel 70UA9740
|30.140 TL
|TCL 75C755
|70.000 TL
|MiniLED TV
|Samsung 55QN90D
|52.900 TL
|Samsung 65QN90D
|71.000 TL
|OLED TV
|Philips 65OLED808
|74.500 TL
|LG OLED55B46LA
|48.000 TL
55 inç televizyon tavsiyeleri
1️⃣JVC LT-55VA7405T
Öte yandan Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC destekleriyle zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. Ayrıca 2x10W gücünde hoparlörler ve DTS VirtualX teknolojisiyle donatılmış. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 bulunuyor. MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G31 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor.
- 55" UHD BOE F70/F20 IPS, HKC VA 60Hz
- 8ms GtG, 12 COF, %1 AG, 3H, 350nit, FRC 10bit
- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
- 2x10W hoparlör, DTS VirtualX
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185G31, Lisanslı Android 11
JVC LT-55VA7405T kullanıcı yorumları 💭
👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.
👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.
2️⃣ TCL 55C755
- 75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
- Mini Led, 144Hz VRR, AG kaplama, Aydınlatma Bölgesi (75'' 640) (65'' 512) (55'' 384)
- HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
- En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit
- Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
- Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
- 2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX
- 4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT
- MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
- Arayüz Google TV, Lisanslı Android
TCL C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.
👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.
65 inç televizyon tavsiyeleri
3️⃣Regal 65R71UG01
- 65" UHD BOE F70/F20 IPS, HKC VA 60Hz
- 8ms GtG, 12 COF, %1 AG, 3H, 350nit, FRC 10bit
- Dolby Vision/Atmos, HDR10, MEMC
- 2x12W hoparlör, DTS VirtualX
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185, Google TV Lisanslı Android
Regal 65R71UG01 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ses kalitesi çok iyi biraz kanal geçişleri yavaş ama olsun kaliteli ürün
👩 Ürün çok hoşumuza gitti görüntü kalitesi sesi çok güzel.
4️⃣TCL 65C755
Dolby Vision ve HDR10+ gibi yüksek dinamik aralık formatlarını destekleyen bu model, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. Google TV arayüzü yanında Mediatek 9653 platformu, 3GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler sunuyor.
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- Aydınlatma: Full Array Local Dimming (FALD) 512 aydınlatma bölgesi
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED- Mini LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W
- Boyut: 65 inç
TCL 65C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok araştırdım xbox kullanıyorum oyun performansı olsun netflix youtube miniled teknolojisi şaşırtıcı arayüz hızı olsun açılış hızı gerçekten f/p bir tv yapmışlar ben çok beğendim
👩 Bilgisayar ve konsol bağlantısı yapacaksanız kesinlikle doğru televizyon. Sd yayını yüksek kalitede çevirebiliyor. Netflix,disney vb. paralı yayınlarda film ve dizi izlemek için alıyorsanız bu tv biçilmiş kaftan.
70 inç ve üstü televizyon tavsiyeleri
5️⃣Vestel 70UA9740
- 70" UHD CHOT VA 60Hz panel
- 8ms GtG, 5000:1, 12 COF, %3 AG, 2H
- 350nit, FRC 10bit, sRGB %88, P3 %72
- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
- 2x12W hoparlör, DTS VirtualX
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185G31, Lisanslı Android 11
Vestel 70UA9740 kullanıcı yorumları 💭
👨 Arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldım. Tam bir fiyat performans ürünü. Kumandası şarjı. Kutu içinden duvar askı aparatı çıkmıyor. 58" altındaki TV leri servis olmadan kendiniz kurabiliyorsunuz.
👩 Elimize çok hızlı ulaştı, kurulumu için de çok hızlı ekip gönderildi. Ürünün kalitesi ve hızı beklentimizi karşıladı gayet başarılı.
6️⃣TCL 75C755
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Google TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W
- Boyut: 70 inç
TCL 75C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Televizyon çok ciddi fiyat performans ürünü. Ben özellikle büyüklüğü ve hz değeri için aldım. Bu konuda ciddi tatmin ediyor. Parlaklık konusunda çok uç bir noktada değil. Parlak ama diğer pahalı abileri kadar olmadığı kesin.
👩 Fiyatına göre inanılmaz güzel bir cihaz daha yüksek fiyata elbette daha iyi televizyonlar var ama bu ekonomide alınabilecek en iyi Tv.
Mini Led TV Tavsiyesi
7️⃣Samsung 55QN90D ve 65QN90D
Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.
- 55" UHD BOE IPS 144Hz Mini LED panel
- LDZ 720, 10bit, P3 %100, AG 2.0
- 600nit sürekli, 2000nit tepe parlaklık
- HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM, eARC
- 4.2.2 60W ses sistemi, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5.2
- NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi
Samsung 55QN90D ve 65QN90D kullanıcı yorumları 💭
👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.
OLED TV Tavsiyesi
8️⃣LG OLED65B46LA
- 65" UHD LG OLED 120Hz panel
- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
- 240-680nit değişken parlaklık
- Dolby Vision, HDR10+, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.1, 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- α8 AI Processor 4K, WebOS 24
LG OLED55B46LA kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.
👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.
9️⃣Philips 65OLED808
- 65" UHD 2.Gen LG OLED-EX 120Hz panel
- 10bit, DCI-P3 %99, tepe parlaklık 1000nit
- Dolby Vision/Atmos, HLG, HDR10+ Adaptive
- VRR, HFR, ALLM, eARC, CEC, IMAX
- 2.1CH 70W ses sistemi, 4x10W + 1x30W
- 2xHDMI2.1, 2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
- Ambilight üç taraftan arka aydınlatma
- Mediatek Pentonic 1000, Wi-Fi5, BT5
- 4GB LPDDR4X RAM, 16GB depolama
- Android 11 temelli Google TV arayüzü
Philips 65OLED808 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü 4 aydır araştırma yaparak aldım kesinlikle görüntü kalitesi ses kalitesi mükemmel tv arkasında bass hoparlör sistemi mevcut.
👩 Ürün çok güzel kesinlikle tavsiye ederim renkler keskin ambilight kesinlikle şık duruyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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