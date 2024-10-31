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    LG'nin şeffaf TV'si 2024'ün en iyi icatlarından biri seçildi

    TIME dergisi, LG'nin şeffaf ekranlı televizyonunu "Ev Aletleri" kategorisinde Yılın En İyi İcadı olarak seçti. Ev dekorasyonuna uyum sağlayan LG Signature OLED T, bu yönüyle dikkat çekiyor.
    LG'nin şeffaf TV'si 2024'ün en iyi icatlarından biri seçildi Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü TIME dergisi, LG'nin şeffaf ekran teknolojisine sahip yeni televizyonunu "Yılın En İyi İcadı" olarak seçti. Ev Aletleri kategorisinde birinciliği alan LG Signature OLED T isimli model, 77 inçlik şeffaf ekranıyla iç mekan tasarımına yepyeni bir yaklaşım getiriyor.

    Yıl sonunda satışa sunulacak televizyon Always-On-Display (Her zaman açık ekran) özelliğine sahip. Bu mod etkinleştirildiğinde sanat eserleri gibi çeşitli görüntüleri sürekli gösterebiliyor. Bu özellik kapatıldığında normal bir cam panel gibi görünerek oda dekorasyonun bir parçası haline geliyor.

    LG'nin şeffaf TV'si 2024'ün en iyi icatlarından biri seçildi Tam Boyutta Gör

    TV'ler ev dekorasyonunun bir parçası oluyor

    LG Signature OLED T'nin bir diğer öne çıkan özelliği ise Zero Connect Box teknolojisi sayesinde kablosuz bağlantı sağlaması. Böylelikle televizyon anteni veya kablo bağlantılarını ortadan kaldırarak modern ve düzenli bir görünüm sunuyor. Kablo karmaşası ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

    LG'nin şeffaf TV'si 2024'ün en iyi icatlarından biri seçildi Tam Boyutta Gör
    LG’nin geliştirdiği şeffaf TV, evde kablosuz ve estetik bir çözüm arayanlar için oldukça yenilikçi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Güney Koreli teknoloji devi bu girişimiyle, televizyonları sadece birer görüntüleme cihazı olmaktan çıkarıp, ev dekorasyonunun bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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