2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünyaca ünlü TIME dergisi, LG'nin şeffaf ekran teknolojisine sahip yeni televizyonunu "Yılın En İyi İcadı" olarak seçti. Ev Aletleri kategorisinde birinciliği alan LG Signature OLED T isimli model, 77 inçlik şeffaf ekranıyla iç mekan tasarımına yepyeni bir yaklaşım getiriyor.

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Yıl sonunda satışa sunulacak televizyon Always-On-Display (Her zaman açık ekran) özelliğine sahip. Bu mod etkinleştirildiğinde sanat eserleri gibi çeşitli görüntüleri sürekli gösterebiliyor. Bu özellik kapatıldığında normal bir cam panel gibi görünerek oda dekorasyonun bir parçası haline geliyor.

Tam Boyutta Gör

TV'ler ev dekorasyonunun bir parçası oluyor

LG Signature OLED T'nin bir diğer öne çıkan özelliği ise Zero Connect Box teknolojisi sayesinde kablosuz bağlantı sağlaması. Böylelikle televizyon anteni veya kablo bağlantılarını ortadan kaldırarak modern ve düzenli bir görünüm sunuyor. Kablo karmaşası ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Tam Boyutta Gör LG’nin geliştirdiği şeffaf TV, evde kablosuz ve estetik bir çözüm arayanlar için oldukça yenilikçi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Güney Koreli teknoloji devi bu girişimiyle, televizyonları sadece birer görüntüleme cihazı olmaktan çıkarıp, ev dekorasyonunun bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

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LG'nin şeffaf TV'si 2024'ün en iyi icatlarından biri seçildi