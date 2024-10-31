LG'nin şeffaf TV'si 2024'ün en iyi icatlarından biri seçildi

Yıl sonunda satışa sunulacak televizyon Always-On-Display (Her zaman açık ekran) özelliğine sahip. Bu mod etkinleştirildiğinde sanat eserleri gibi çeşitli görüntüleri sürekli gösterebiliyor. Bu özellik kapatıldığında normal bir cam panel gibi görünerek oda dekorasyonun bir parçası haline geliyor.
TV'ler ev dekorasyonunun bir parçası oluyor
LG Signature OLED T'nin bir diğer öne çıkan özelliği ise Zero Connect Box teknolojisi sayesinde kablosuz bağlantı sağlaması. Böylelikle televizyon anteni veya kablo bağlantılarını ortadan kaldırarak modern ve düzenli bir görünüm sunuyor. Kablo karmaşası ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D