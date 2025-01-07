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    Hisense, tüketicilere yönelik ilk microLED televizyonunu tanıttı

    Hisense, CES 2025 fuarında tüketicilere yönelik ilk mikroLED televizyonunu tanıttı. 136 inç büyüklüğünde olan TV, 24,88 milyon adet mikroskobik LED ile benzersiz bir izleme deneyimi vadediyor.
    Hisense, tüketicilere yönelik ilk microLED televizyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli televizyon üreticisi Hisense, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025 fuarında tüketicilere yönelik ilk mikroLED televizyonunu tanıttı. 136MX isimli model, 24,88 milyon adet mikroskobik LED kullanarak derin siyahlar ve çok yüksek parlaklık değeriyle benzersiz bir izleme deneyimi vadediyor.

    Televizyon teknolojisinin geleceği olarak gösterilen microLED panel teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. OLED panellerin yanma problemini içermeyen microLED teknolojisi, tıpkı OLED gibi derin siyahlar ve çok daha yüksek parlaklık değeriyle çok büyük bir gelecek vadediyor. Ancak teknolojinin henüz yeni olması dolayısıyla şimdilik herkes için erişilebilir durumda değil.

    Hisense 136MX microLED TV özellikleri

    Hisense'in microLED TV'si 136 inç büyüklüğüyle devasa bir televizyon. BT.2020 renk uzayının %95'ini kapsayan televizyon, 10.000 nit gibi çok yüksek parlaklık seviyelerine çıkabiliyor. Şirket, görüntü optimizasyonu için kendi geliştirdiği Hi-View AI Engine X yongasıyla yapay zeka algoritmaları kullandığını söylüyor. Bu sayede, iyi aydınlatılmış alanlarda bile son derece hassas renk dönüşümü ve gelişmiş netlik sağlandığı belirtiliyor.

    Televizyon, Dolby Vision IQ, HDR10+ ve hem içerikle hem de ortamla eşleşecek şekilde görüntü kalitesini optimize eden ve her ortamda sinematik bir deneyim sağlayan Filmmaker Mode (Yönetmen Modu) adlı özelliği destekliyor. Ses konusunda ise Dolby Atmos ve DTS Virtual X desteği bulunuyor. Şirketin VIDAA işletim sistemiyle gelen televizyon, bütün büyük akış hizmetlerine destek sunuyor. Ayrıca ses kontrolleri için Alexa ve Google Assistant desteğini de barındırıyor.

    Hisense 136MX, oyuncular için 120 Hz VRR (değişken yenileme hızı), otomatik düşük gecikme modu ve FreeSync Premium Pro gibi özellikler de sunuyor.

    Hisense, microLED televizyonunun fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı ancak şimdiden çok pahalıya mâl olacağını söylemek yanlış olmaz.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 4 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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