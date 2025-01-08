TCL yeni akıllı televizyon serisiyle uygun fiyata Mini LED tecrübesi sunuyor

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TCL, CES 2025 etkinliğinde tanıttığı QM6K Mini LED TV serisiyle televizyon pazarında yeni bir standart belirledi. Gelişmiş Mini LED teknolojisini uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen QM6K serisi, üst düzey görüntü teknolojileri, yenilikçi özellikler ve etkileyici performansıyla orta segmentte dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor.

QM6K serisinin temelinde TCL’nin yeni "Hassas Karartma" Mini LED teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji, Super High Energy LED Chip adlı bir bileşenle destekleniyor ve önceki nesillere göre parlaklığı %53 artırırken ışık verimliliğini %10 yükseltiyor. Bunun yanı sıra, ışığı daha hassas bir şekilde kontrol etmek için tasarlanmış Yoğun Mikro Lens yapısı, ekranın aydınlatmasını optimize ediyor ve ışık sızıntısını ciddi ölçüde azaltıyor. 500’e kadar yerel karartma bölgesi sunan bu seri, derin siyah tonları, yüksek kontrast oranı ve etkileyici bir izleme deneyimi sağlıyor. Ayrıca, TCL’nin çift yönlü 23-bit Arka Işık Denetleyicisi sayesinde 65.000’in üzerinde parlaklık seviyesini detaylı bir şekilde ayarlamak mümkün hale geliyor.

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Görüntü kalitesini ileri seviyeye taşımak için, QM6K serisi gelişmiş kuantum nokta teknolojisinden yararlanıyor. Bu sayede, DCI-P3 renk gamının %98’ini kapsayan canlı ve doğru renkler sunuluyor. Televizyon, bir milyardan fazla rengi hassas bir şekilde yansıtma kapasitesine sahip. TCL’nin Dinamik Işık Algoritması ise standart dinamik aralıklı içerikleri neredeyse HDR kalitesinde göstermeye yardımcı oluyor. HDR tutkunları için Dolby Vision IQ, HDR10+ ve Filmmaker Mode gibi çeşitli yüksek dinamik aralık formatları destekleniyor ve bu sayede farklı içerik türlerinde en iyi görüntü kalitesi elde ediliyor.

QM6K serisi, oyunseverler için de birçok avantaj sunuyor. Televizyon, standart olarak 144 Hz yenileme hızına sahip ve Game Accelerator 288 modu ile bu hız 288 Hz’ye çıkarılabiliyor. AMD FreeSync Premium Pro desteği, akıcı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca, Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) oyunlarda daha iyi bir tepki süresi sunarak yeni nesil oyun konsolları için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Akıllı TV deneyimini zenginleştiren QM6K serisi, Google TV platformunu kullanıyor. Popüler yayın hizmetlerine erişim, sesli kontrol ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi özellikler sunuluyor. Eller serbest ses kontrolü ile kullanım kolaylaştırılırken, çerçevesiz FullView 360 tasarımıyla televizyon, her tür yaşam alanına uyum sağlıyor. Ses konusunda da Onkyo markalı 2.1 kanal bir hoparlör sistemi bulunuyor. Dolby Atmos ve DTS Virtual:X destekli bu sistem, filmler ve oyunlar için zengin ve etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.

QM6K serisi, 50 inçten 98 inçe kadar farklı boyut seçenekleriyle piyasaya sunuluyor. Fiyatlar, 749,99$ ile 3.499,99$ arasında değişiyor. Ayrıca, ön sipariş veren müşterilere 599,99$ değerindeki Q75H 5.1.2 kanal ses sistemi hediye ediliyor.

TCL QM6K serisi, uygun fiyatlarla üst düzey teknolojiyi bir araya getirerek orta segmentte yeni bir çıta oluşturuyor. Gelişmiş özellikleri, şık tasarımı ve kullanıcı dostu detaylarıyla bu seri, televizyon pazarında güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor.

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TCL yeni QM6K akıllı televizyon serisini tanıttı