Samsung ve OpenAI iş birliği: 2025 TV'lere yapay zeka güç verecek

Tam Boyutta Gör TV pazarında yıllardır lider konumda olan Samsung, CES 2025'te QD-OLED, Neo QLED, The Frame ve The Frame Pro serisi TV'lerin yeni serilerini tanıttı. Ayrıca 2025 Samsung TV’leri farklılaştıracak Samsung Vision AI duyuruldu.

Samsung TV’ler artık canlı çeviri yapıyor ve yemek tarifi veriyor 1 hf. önce eklendi

Samsung Vision AI, bir sahnedeki oyuncular, yerler ve objeler hakkında ayrıntılar gibi izlediğiniz içerik hakkında bilgi sağlayabilen, izlenecek içerik önerebilen ve Samsung TV'lerde içerik izlemeyi ve keşfetmeyi eskisinden daha kolay hale getiren başka kolaylıklar sunan bir dizi yapay zeka destekli özellik.

Samsung, Vision AI’ın bazı özelliklerinin Microsoft Copilot tarafından desteklendiğini söyledi. Ancak, Samsung’un TV’lerde yapay zekanın gelişimi için birlikte çalıştığı tek şirket Microsoft değil. Samsung’un Google ile de çalıştığını biliyoruz. Yeni bir rapor, Güney Koreli teknoloji devinin yalnızca TV’lerde yapay zeka özellikleri için alanında lider konumda olan Open AI ile de çalıştığını bildiriyor.

Samsung Vision AI, OpenAI destekli özelliklere kavuşacak

Samsung’un kişiselleştirilmiş içerik önerileri, sohbet robotu, daha kolay çoklu görev desteği, gerçek zamanlı dil çevirisi, özelleştirilmiş sağlık hizmeti ve Samsung TV'lerde özelleştirilmiş eğlence gibi özellikler sunmak için Open AI’ın yapay zeka modellerini kullanacağı bildiriliyor. Bu entegrasyon ne getirecek? Örneğin; bir film veya diziyi izlerken soru sorarak oyuncu hakkında bilgi alabileceksiniz. Veya filmin konusunu okumak yerine yapay zekanın size okumasını sağlayabileceksiniz.

OpenAI’ın da katkısıyla Samsung TV'lerde bir şeyler izlemek eskisinden daha eğlenceli ve sürükleyici hale gelecek. Samsung, şu anda televizyon pazarında bir numaralı marka. Son 19 yıldır üst üste en iyisi olması başarısını gösteriyor. Samsung, Vision AI ile TV pazarındaki konumunu daha da güçlendirecektir.

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Samsung ve OpenAI iş birliği: 2025 TV'lere yapay zeka güç verecek