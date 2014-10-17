Japonlar dünyanın en hızlı trenini yapıyor: Tüm detaylar haberimizde

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
JR Tokai treninin 10 yıl önce tanıtılan ilk prototipi
Japonlar en hızlı tren ünvanını almaya hazırlanıyor. Çinlilerin, Şangay hattında kullandığı Harmony Express, 487.3 km/saat hız ile şu anda en hızlı tren olarak öne çıkarken, Japonya'da hükümet onayını alan JR Tokai isimli yeni tren, 500 km/saat hızla yol alabilecek.
Central Japan Railway şirketi tarafından geliştirilen manyetik levitasyon teknolojili yeni tren ile, başkent Tokyo'dan endüstri merkezi olan Nagoya şehrine seyahat 40 dakikaya düşecek. Bu sistemi ülke genelinde yaygınlaştırmak isteyen Japonlar, aynı hattı 2045'e kadar Osaka'ya taşıma hedefinde. Eğer bu gerçekleşirse, mermi tren ile 138 dakika süren Tokyo - Osaka yolculuğu 67 dakikaya inecek. Herşeyin yolunda gitmesi halinde projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 85 milyar dolar olacak.
Projenin başvurusunu Ağustos ayında Yapı, Ulaştırma ve Turizm bakanlığına yapan Central Japan Railway şirketi, projenin güvenilirliği ve çevresel etkileri konusundan kendinden emin. Bakan Akihira Ota, projenin çevresel etkilerine vurgu yaparken, proje sahibi olan şirketin tren hattı üzerinde yaşayanlardan izin alması gerektiğini dile getiriyor. Dev projenin ilk aşaması olan Tokyo-Nagoya hattı için aynı zamanda yerel mercilerin de onayı gerekiyor.
Ulaştırma bakanı Akihira Ota'dan yetkilendirme mektubunu alan şirket yöneticisi Koei Tsuge, hattın geçeceği güzergahtaki yerel yetkililerle işbirliği içerisinde olacaklarını ve amaçlarının projeyi mümkün olan en kısa sürede bitirmek olduğunu söylüyor. İnşaat çalışmaları bu ay başlayan projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor. Ciddi fizibilite çalışmaları sonucunda projelendirilen tren hattının yapımı, aynı zamanda mühendisler için oldukça zorlu bir süreç olacak.
286 kilometre uzunluğundaki Tokyo-Nagoya hattının %86'sı tünellerden oluşacak. Hatta bazı bölgelerde tren, yerin 40 metre altında seyredecek. Denemeleri başarıyla tamamlanan süper hızlı trenin son testinde, 160 kilometre hıza ulaşana kadar tekerlekler üzerinde hareket ettirildikten sonra manyetik levitasyona geçilerek 500 km hıza ulaşıldı. Bunları yeterli görmeyen şirket, bölge halkının güvenini kazanmak için Kasım-Aralık aylarında kamuoyuna açık testler de gerçekleştirecek. Peki bu tren nasıl bir teknoloji ile hareket ediyor ?
Hızlı tren dünyasındaki en güncel teknoloji olan manyetik levitasyon ya da kısa tanımı ile Maglev, temelde mıknatısları baz alıyor. Bildiğiniz gibi eş kutupların birbirini ittiği iki mıknatıs, manyetik itme kuvveti sayesinde birbirlerine değmeden üst üste durabiliyor. Manyetik raylı levitasyon trenlerinin çalışmasını sağlayan da yine bu prensip. Trene ait hatlarda kullanılan özel raylar, elektrik akımıyla yüklü mıknatıslara sahip. İşte bu sayede tren, rayların yaklaşık 10mm üzerinde onlarla herhangi bir temas kurmadan ilerleyebiliyor.
Manyetik raylı trenlerin bu derece hızlı seyretmesinde, geleneksel sistemlerdeki tren-ray temasına bağlı sürtünmenin yaşanmaması büyük rol oynuyor. Tabi diğer taraftan bu sınıftaki trenlerin, aerodinamik olarak farklılaşmaları da yine sürati destekleyici hava sürtünmesini en aza indirmek. Performans canavarı olan Maglev trenleri, büyük avantajlara sahip olsalar da çeşitli dezavantaları da yok değil. Öncelikle ucuz ve hızlı olmaları ülkelerin ulaşım sorununu çözmesinde büyük kolaylıklar sağlıyor fakat yatırım maliyetleri korkutucu olabiliyor. Örneğin, haberimize konu projenin ilk etabı olan Tokyo-Nagoya hattı 50 milyar dolara mal olacak.
Maliyeti yükselten ana etken, normal tren raylarında çalışmayan Maglev trenleri için çok güçlü elektromıknatıslarla donatılmış özel hatların oluşturulması. Ayrıca bu sistemin işlerliğini sürdürebilmesi için oldukça gelişmiş ve bir o kadar hassas kontrol teknolojilerinin kullanılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. İşte bu nedenlerden ötürü manyetik levitasyon trenlerini bugün sadece birkaç ülke geliştirip kullanabiliyor.
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Ama Türkçe Türkçe değil ki.
Anadolu Türkçe'si değil.
Binlerce yabancı kelimeden oluşan melez bir dil olmuş dilimiz.
Yoksa bütün alfabelerde Türkçe kelimeler aynı sesle okunur.
Siz Arap alfabesi varken Araplar gibi mi konuşuyorduk sanıyorsunuz.
Alfabe Arap, Latin olur dil aynıdır.
Fark eden bir şey yok ha Latin ha Arap alfabesi.
Nasıl olsa ikisi de bizim olmayan alfabeler.
Arap alfabesi, ünlüsü olmayan bir harfler dizgesi gibidir. Bu yüzden Türkler için okunması güç bir yazıdır. Arap alfabesiyle yazılmış harekesiz Türkçe sözcüklerin okunmasındaki güçlükleri azaltmak için elif, vay ve harfleri bu yüzden bir yandan ündeş olarak kullanılırken, öbür yandan da ünlü görevlerinde kullanılmaya başlandı. Gerçekten de Türkçe ünlü harflere dayalı olup sekiz ayrı ünlü harfi bulunmasına karşın, Arap dili ünsüz harflerden kuruludur ve yerine göre “a, e, i” seslerini vermek üzere kullanılan bir tek ünlü harfi vardır: Elif!
Bu nedenle örneğin “gel, gül, kel ve kil” sözcükleri Arap harflerinde hep aynı biçimde yazılır. Okuyucu bunlardan hangisinin kastedildiğini kendisi çıkarmak zorundadır. Bir sözcüğün yanlışlığa sapmadan nasıl okunacağını tümcenin anlam gelişi belirler. Tümceyi bütünüyle kavrayamayanların, söz dizimi bakımından sözcüğün tümcedeki görevini iyice kestiremeyenlerin yanlış okuyacakları kuşkusuzdur. Yapıları, çekimleri, tümcedeki görevleri bakımından her sözcüğü değişik biçimlerde okunabilecek bir yazı!
Arapça sözlüklerde madde başı olan her sözcüğün nasıl okunacağını belirtmek zorunludur. Gelenek de şudur:
Ya dilde iyiden iyiye belli olan bir örnek sözcüğün ölçüsünde okunacağı yazılır,
Ya da harflerden bir-ikisinin harekesi belirtilir. Arapça sözlük yazarları bu duruma şimdiye kadar bir çözüm bulamamışlardır. Bu yazı kaldıkça bulamayacakları da açıktır…
Sonu “i, ı, u ya da ü” ile biten sözcükler “y” harfi ile bitirilir, örneğin “sütlü” sözcüğü “sütli”, “okullu” sözcüğü “okulli” diye yazılırdı. Ayrıca Arap dilinde iki ayrı “t”, üç ayrı “s”, üç değişik ”h”, iki ayrı “n”, dört ayrı “z” harfi vardır; oysa Türkçede bu harflerin her biri için tek bir ses bulunduğundan, örneğin “saat”, “sel”, “siz” ve “su” yazarken ayrı ayrı “s” harfleri kullanmaya gerek yoktur. Nitekim Arap harfleriyle yazıldığında birinin “sat”, birinin “sin” ve birinin de “se” ile yazılması gerekirken, bugünkü Türk yazısında bir tek “s” ile yazabiliyoruz. Arap yazısında “g” sesi olmadığı için “kef harfi hem “ke”, hem de “g” yerine kullanılıyordu.
Türkler İslamiyet’e girişle birlikte Arap alfabesini benimseyince bu zorlukların hepsini yaşadılar. Az önce verdiğimiz “gel, gül, kel ve kil” örneği gibi, k/z birleşimi bir sözcük, içinde bulunduğu tümcenin vereceği olanakla kez, köz, göz, güz, giz biçimlerinde okunabilirdi. Bu güçlüğü azaltmak için önceleri Türkçe sözcükler harekelenirdi. Fakat bu yöntem el oyalayan, yazı yazmak için Latin alfabesine kıyaslarsak fazladan vakit harcamayı gerektiren bir yöntemdi. Bu yüzden harekeden yavaş yavaş vazgeçildi ama okunmasında duraksanan sözcükler için yakın çağlara dek süregeldi.
Osmanlı yazısında, hele Arapçadan alınmış ve klişe olarak gözle tanınmış, bellenmiş kimi sözcüklerin nasıl okunacağını kestirmek kimileri için hiç kolay değildi. Bir yabancı sözcüğü düzgün okuyabilmek için kökenini, nasıl türediğini, türeyişin kattığı anlamı iyice bilmek gerekirdi. Yanlış okumalar gibi, çarpık anlamalar da bu yüzden çok sık rastlanan durumlardandı. Osmanlı aydınının bile hata yapabildiği böyle durumlarda, okuma-yazma öğrenmeye çalışan halktan birinin nasıl zorlanabileceği gayet açıktır.
Harf devrimi neden yapıldı sorusunun yanıtını bugün rahatlıkla verebiliyor, faydalarını görebiliyoruz. Latin alfabesine geçiş, Türk insanını yanlış okumalardan, anlamalardan kurtarmış, ulusu öğrenme kolaylığına kavuşturmuştur. Bugün ilköğretime başlayan bir çocuk yalnızca iki-üç içinde gazetede yazılanları okuyabiliyor, söylenenleri yazabiliyor. Oysa Latin alfabesine geçmeden önce, yani harf devriminden önce, bazen yılları bulan alın teri dökmeleriyle bu başarıya ancak erişilebiliyordu. Bu yüzden 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında Türkiye’deki yetişkin nüfusun, yani 7 yaş ve üzerinin ancak % 10.5’i okuryazardı: Erkeklerin % 17,4′ü kadınların ise ancak % 4,6’sı… Oysa Latin alfabesine geçişten yalnızca 20 yıl sonra, 1950′de, okuryazar oranı %33.6′ya yükseldi.
Kaynak
Dun Ataturkun astiklari kestikleri bugun Ataturkcu olmuslar ama size birsey soyliyeyim Ataturk Turk idi ya siz? Bugun Ataturk diyenlerin bir cogu Turklerden nefret eden insanlar ve Ataturkun bu halka asla yapmiyacagi eziyetleri yapan kisilerdir..
Tamam söz harika okumuş,entelektüel,çağdaş insanlarsiniz.içindeki duygu ve dusunceleri medenibir şekilde nasıl sergilediğizi ağaç olaylarında gördük.
Onlara “Müslümanların inandığı gibi inanın” denildiğinde “Şu beyinsizlerin inandığı gibi mi?” diye cevap verirler. Gerçekte onlardır dar görüşlü beyinsizler, ama bunu bilmezler.
Furkan 45
Bizim genel politikamız yap para, yık paradır. Elimizde biraz para birikince kurtlanmaya başlıyoruz. Son 5-6 senede evimin önündeki asfalt 3-4 kere rahat sıfırdan yapıldı. Her yapılmasından bir ay sonra ise doğalgaz, elektrik, telefon veya su altyapı çalışmaları için tekrar kazıldı. Yeni asfaltımızın kullanım ömrü tam bir ay yani.
Sistemimiz gelişiyor ama zihniyetimiz değişmiyor. Bu zihniyetle 2030'a girsek gene ulaşamayız onlara.
Mesajı başka yerlere çekmeyin lütfen. Gerçekler bunlar.