Japonlar dünyanın en hızlı trenini yapıyor: Tüm detaylar haberimizde

JR Tokai treninin 10 yıl önce tanıtılan ilk prototipi

Japonlar en hızlı tren ünvanını almaya hazırlanıyor. Çinlilerin, Şangay hattında kullandığı Harmony Express, 487.3 km/saat hız ile şu anda en hızlı tren olarak öne çıkarken, Japonya'da hükümet onayını alan JR Tokai isimli yeni tren, 500 km/saat hızla yol alabilecek.

Central Japan Railway şirketi tarafından geliştirilen manyetik levitasyon teknolojili yeni tren ile, başkent Tokyo'dan endüstri merkezi olan Nagoya şehrine seyahat 40 dakikaya düşecek. Bu sistemi ülke genelinde yaygınlaştırmak isteyen Japonlar, aynı hattı 2045'e kadar Osaka'ya taşıma hedefinde. Eğer bu gerçekleşirse, mermi tren ile 138 dakika süren Tokyo - Osaka yolculuğu 67 dakikaya inecek. Herşeyin yolunda gitmesi halinde projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 85 milyar dolar olacak.

Projenin başvurusunu Ağustos ayında Yapı, Ulaştırma ve Turizm bakanlığına yapan Central Japan Railway şirketi, projenin güvenilirliği ve çevresel etkileri konusundan kendinden emin. Bakan Akihira Ota, projenin çevresel etkilerine vurgu yaparken, proje sahibi olan şirketin tren hattı üzerinde yaşayanlardan izin alması gerektiğini dile getiriyor. Dev projenin ilk aşaması olan Tokyo-Nagoya hattı için aynı zamanda yerel mercilerin de onayı gerekiyor.

Ulaştırma bakanı Akihira Ota'dan yetkilendirme mektubunu alan şirket yöneticisi Koei Tsuge, hattın geçeceği güzergahtaki yerel yetkililerle işbirliği içerisinde olacaklarını ve amaçlarının projeyi mümkün olan en kısa sürede bitirmek olduğunu söylüyor. İnşaat çalışmaları bu ay başlayan projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor. Ciddi fizibilite çalışmaları sonucunda projelendirilen tren hattının yapımı, aynı zamanda mühendisler için oldukça zorlu bir süreç olacak.

286 kilometre uzunluğundaki Tokyo-Nagoya hattının %86'sı tünellerden oluşacak. Hatta bazı bölgelerde tren, yerin 40 metre altında seyredecek. Denemeleri başarıyla tamamlanan süper hızlı trenin son testinde, 160 kilometre hıza ulaşana kadar tekerlekler üzerinde hareket ettirildikten sonra manyetik levitasyona geçilerek 500 km hıza ulaşıldı. Bunları yeterli görmeyen şirket, bölge halkının güvenini kazanmak için Kasım-Aralık aylarında kamuoyuna açık testler de gerçekleştirecek. Peki bu tren nasıl bir teknoloji ile hareket ediyor ?

Hızlı tren dünyasındaki en güncel teknoloji olan manyetik levitasyon ya da kısa tanımı ile Maglev, temelde mıknatısları baz alıyor. Bildiğiniz gibi eş kutupların birbirini ittiği iki mıknatıs, manyetik itme kuvveti sayesinde birbirlerine değmeden üst üste durabiliyor. Manyetik raylı levitasyon trenlerinin çalışmasını sağlayan da yine bu prensip. Trene ait hatlarda kullanılan özel raylar, elektrik akımıyla yüklü mıknatıslara sahip. İşte bu sayede tren, rayların yaklaşık 10mm üzerinde onlarla herhangi bir temas kurmadan ilerleyebiliyor.

Manyetik raylı trenlerin bu derece hızlı seyretmesinde, geleneksel sistemlerdeki tren-ray temasına bağlı sürtünmenin yaşanmaması büyük rol oynuyor. Tabi diğer taraftan bu sınıftaki trenlerin, aerodinamik olarak farklılaşmaları da yine sürati destekleyici hava sürtünmesini en aza indirmek. Performans canavarı olan Maglev trenleri, büyük avantajlara sahip olsalar da çeşitli dezavantaları da yok değil. Öncelikle ucuz ve hızlı olmaları ülkelerin ulaşım sorununu çözmesinde büyük kolaylıklar sağlıyor fakat yatırım maliyetleri korkutucu olabiliyor. Örneğin, haberimize konu projenin ilk etabı olan Tokyo-Nagoya hattı 50 milyar dolara mal olacak.

Maliyeti yükselten ana etken, normal tren raylarında çalışmayan Maglev trenleri için çok güçlü elektromıknatıslarla donatılmış özel hatların oluşturulması. Ayrıca bu sistemin işlerliğini sürdürebilmesi için oldukça gelişmiş ve bir o kadar hassas kontrol teknolojilerinin kullanılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. İşte bu nedenlerden ötürü manyetik levitasyon trenlerini bugün sadece birkaç ülke geliştirip kullanabiliyor.