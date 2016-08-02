Japonya'da dünyanın ilk 8K televizyon yayını başlıyor

Görüntüleme teknolojileri her geçen gün bir adım daha ileriye gitmeye devam ediyor ve buna paralel şekilde yayınların çözünürlük değerleri de önemli oranda artış gösteriyor. Şu an günümüzde henüz sınırlı bir kullanım alanına sahip 4K yayınlara geçiş süreci devam ederken Japonya’dan çıtayı yükseltecek yeni bir haber geldi.

80'li yıllarda HD yayın testlerine başlayarak dikkatleri üzerine çeken Japonya’nın bilinen televizyon yayıncılarından NHK, "Super Hi-Vision" adını verdiği kanalında 8K çözünürlükte yayınlara başladığını duyurdu. 7680 x 4320 piksel çözünürlüğündeki görüntülerin 4K’dan 4 kat, Full HD’den ise yaklaşık 16 kat kaliteli olduğu ifade ediliyor.

Halka açık alanlara kurulan dev ekranlarda günlük televizyon akışından ziyade Japon orkestra şefi Seiji Ozawa önderliğindeki Beethoven konseri, 2012 olimpiyatlarının açılış seremonisi ve Japon şarkıcı Kyary Pamyu Pamyu’nun konser görüntüleri 8K formatında yayınlanıyor. Ayrıca 22.2 ses kanalını destekleyen yayınlar gerek görsel gerek işitsel anlamda muhteşem bir deneyim vadediyor. Edinilen bilgilere göre 6 Ağustos’ta başlayacak 2016 Rio Olimpiyatları’ndan görüntülerin de yine bu ekranlarda 8K çözünürlüğünde yayınlanacağı belirtiliyor.