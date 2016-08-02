Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya'da dünyanın ilk 8K televizyon yayını başlıyor

Henüz günümüzde 4K yayınlar dahi yeteri kadar yaygınlaşmamışken Japon televizyon sektörünün bilinen isimlerinden NHK dünyanın ilk 8K televizyon yayınına başladığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
40
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Görüntüleme teknolojileri her geçen gün bir adım daha ileriye gitmeye devam ediyor ve buna paralel şekilde yayınların çözünürlük değerleri de önemli oranda artış gösteriyor. Şu an günümüzde henüz sınırlı bir kullanım alanına sahip 4K yayınlara geçiş süreci devam ederken Japonya’dan çıtayı yükseltecek yeni bir haber geldi.
80'li yıllarda HD yayın testlerine başlayarak dikkatleri üzerine çeken Japonya’nın bilinen televizyon yayıncılarından NHK, "Super Hi-Vision" adını verdiği kanalında 8K çözünürlükte yayınlara başladığını duyurdu. 7680 x 4320 piksel çözünürlüğündeki görüntülerin 4K’dan 4 kat, Full HD’den ise yaklaşık 16 kat kaliteli olduğu ifade ediliyor.
Halka açık alanlara kurulan dev ekranlarda günlük televizyon akışından ziyade Japon orkestra şefi Seiji Ozawa önderliğindeki Beethoven konseri, 2012 olimpiyatlarının açılış seremonisi ve Japon şarkıcı Kyary Pamyu Pamyu’nun konser görüntüleri 8K formatında yayınlanıyor. Ayrıca 22.2 ses kanalını destekleyen yayınlar gerek görsel gerek işitsel anlamda muhteşem bir deneyim vadediyor. Edinilen bilgilere göre 6 Ağustos’ta başlayacak 2016 Rio Olimpiyatları’ndan görüntülerin de yine bu ekranlarda 8K çözünürlüğünde yayınlanacağı belirtiliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirTemel 3 yıl en beğenilen
Japonya herşeyin en iyisini hak ediyor tebrik ediyoruz .
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 3 yıl
biz de daha full hd yayın için ekstra para veriyoruz. bu ülkeden bir bok olmaz, herkesin gözü milletin cebinde
1 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 3 yıl profecco
profecco
Evde 4k televizyon var. Annem babam Flash Tv izliyor 4-3 formatta, 16-9 bile değil :) Ya diyorum izlediğiniz şeye bak iğrenç bir görüntü. Bunu çeken kameraman cebinden telefonu çıkarıp çekse daha iyi bir görüntü olur herhalde :)

Ananız Flash TV izliyor ise o sizin ailenin sorunu. Demekki 4k TV almaya gerek yokmuş boşuna para vermişsiniz
profeccoEvde 4k televizyon var. Annem babam Flash Tv izliyor 4-3 formatta, 16-9 bile değil :) Ya diyorum izlediğiniz şeye bak iğrenç bir görün...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
cami yapabiliyorlarmi ? topcu kislalari varmi ondan haber versinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
bu çaponlardan insanlık adına bişey yaptıgını hiç duymuyoruz ama nerde abidik gubudik iş var arkasında bunlar var sanırım müstemleke bir devlet oldugu için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 3 yıl
Kodek soranlar var, matroska kullanarak riplenen bir filmin yükü ripleyen bilgisayarın donanımına biner, eski cihazlarda hazır bu formatta filmi izlerken bile işlemci çıldırırdı. 4k cihazların işlemcileri matroskada sorun çıkarmıyorlar.
Şu anda 299 liraya alacağınız bir 4k media playerda bile rahatlıkla matroska formatında film izleyebilirsiniz. Örnek cihaz. urun.n11.com/...
4k matroska formatında TR dublaj 2160p 14.8GB film linki. turknova.net/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mixus 3 yıl hacı.basat
AVC ile kodlanmış. Matroska ile alakası yok. Matroska Video Container ( Yani video,ses ve altyazı barındırır.)

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aticus3 3 yıl
4K TV alacaktım OLED gelmesini bekliyordum. Şimdi 8K çıktı madem almayayım biraz daha bekleyeyim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
bir 4k alaydık :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 3 yıl
80'li yıllarda HD yayın testlerine başlayarak dikkatleri üzerine çeken Japonya’nın bilinen televizyon yayıncılarından NHK

80'li yıllarda Türkiye'de TRT dışında kanal yoktu, kürdan gibi çubuklarla kanal taraması yapıyorduk.


Daha HD yayın yapan kanallar yeni oluşmaya başladı Türkiye'de, hala 480p formatında yayın yaygın Türkiye'de, Full HD gören bile vardır, adamlar 8K'ya geçmişler.


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amore 3 yıl
8K'da oyun cam gibi oynanır herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gizza 3 yıl
Zeki Müren' de sizi Görecek mi...!!!
Eller Ay'a Biz yaya..!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 3 yıl
Uzun süredir Carrefour yaptığı kampanyalarda 43" 4k LCD TV'yi 1199 liraya satıyor, salı günü alanlar elektronik indirimiyle 1150 liraya da alabiliyor galiba. A101 43" Veztel 4k TV yi 1399 liraya satıyor getirdiğinde.
İşe yarar 4k uydu alıcı olarak atlanta ve spybox öne çıkıyor onlarda 550 liradan aşağı bulunmuyor. En uygun fiyatlı 4k uydu alıcı 399 lira Direct TV ama bir atlanta değil tabiki.
Uydu alıcı olarak daha uygun fiyatlar lazım ama 4k TV'de bir kaç ay içinde 999 liraya bile dev ekranlar bulunabilecek anlaşılan. Yayın olarak 50 civarında şifresiz HD kanal merkez durumunda, bir çok müşteri HD ve 4k değilse listesinde o kanalı tutmuyor. 4k kanallar da HD yayınlar gibi birden çoğalacaktır, ortama bakan bir olay bu.
İnternette çok sayıda 4k çözünürlükte korsan film var, sektörü sanırım bunlar hızlandırdı. Boyutları da 18-20 GB'larda Bluray disklere kaydedilebilecek boyutlar. 4k mediaplayer ve BD-Player'lar bulunabiliyor.
8k yayınlara gelince, her zamanki gibi devletin isteğine bağlı, öncülük ederse gelir yayılır, etmezse hayal olur. Önden bir TRT8k çıkmadıkça ucuz 8k TVler bile gelse izleyecek yayın yada en basitinden korsan film falan dahi bulunmaz, kimse ilişmez.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Cheritto 3 yıl hacı.basat
4k için 18-20 gb nedir yahu h.265 kodekli 2 saatlik filmler 42 gb ediyor h.264 80 küsür.Standart 2 saatkik blu ray filmler bile 22 gb cıvarında
4k içerigini maximum kalitede izlemezsen hiç bir anlamı olmaz emin ol




1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 3 yıl hacı.basat
hacı.basat

Uzun süredir Carrefour yaptığı kampanyalarda 43" 4k LCD TV'yi 1199 liraya satıyor, salı günü alanlar elektronik indirimiyle 1150 liraya da alabiliyor galiba. A101 43" Veztel 4k TV yi 1399 liraya satıyor getirdiğinde.
İşe yarar 4k uydu alıcı olarak atlanta ve spybox öne çıkıyor onlarda 550 liradan aşağı bulunmuyor. En uygun fiyatlı 4k uydu alıcı 399 lira Direct TV ama bir atlanta değil tabiki.
Uydu alıcı olarak daha uygun fiyatlar lazım ama 4k TV'de bir kaç ay içinde 999 liraya bile dev ekranlar bulunabilecek anlaşılan. Yayın olarak 50 civarında şifresiz HD kanal merkez durumunda, bir çok müşteri HD ve 4k değilse listesinde o kanalı tutmuyor. 4k kanallar da HD yayınlar gibi birden çoğalacaktır, ortama bakan bir olay bu.
İnternette çok sayıda 4k çözünürlükte korsan film var, sektörü sanırım bunlar hızlandırdı. Boyutları da 18-20 GB'larda Bluray disklere kaydedilebilecek boyutlar. 4k mediaplayer ve BD-Player'lar bulunabiliyor.
8k yayınlara gelince, her zamanki gibi devletin isteğine bağlı, öncülük ederse gelir yayılır, etmezse hayal olur. Önden bir TRT8k çıkmadıkça ucuz 8k TVler bile gelse izleyecek yayın yada en basitinden korsan film falan dahi bulunmaz, kimse ilişmez.

Oyun tutkunları 8K ile oyun oynamak için alabilir belki. tabi ki alabilen kişiler bir elin parmakları kadar bile olmaz. 8k oynatacak bir bilgisayarın fiyatı bir araba fiyatı olsa gerek. zaten 8k nın amacı oturma odaları değil. amaç reklam ve eğlence sektörü için. dedelerimiz tüplü televizyon ile bir ömür sürdüğü gibi bizde 4k nın ötesini oturma odalarında göremeyeceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JMaharaja 3 yıl
Bişe dicem yanlış anlaşılacak. Japonya şuan Dünya'nın en ileri teknolojisi ise hadi Japon alfabesini alalım malum gelişmek modern olmak lazım.
Sadece yazıyla olmaz bu işler efendiler, kendimizi ortaya koyarak çalışmak icap eder. Millete bakıp "Aaa süper, adam yapmış!" dememk için benim gibi bu boş satırları yazmamak gerek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 3 yıl
8k nın bi ev tv si yerine büyük alanlarda kullanılması daha uygun olur. bir ev için 8k fazla. 4k fazlası ile yeterli ki bu 4 knın 4 katı. ülkemizde çoğu insan sd yayın seyrederken 8 k ütopya geliyor bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7463 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
8k, 8k tv ve
6 etiket daha nhk 8k çözünürlük Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Trafik sorununu ortadan kaldıracak sıra dışı otobüs yollara çıktı 3 yıl Renault ZOE Fransa elektrikli araç pazarının %38'ine sahip 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 güç tasarruf modu, ekran çözünürlüğünü düşürüyor 3 yıl 15 milyon Telegram kullanıcısının bilgileri çalındı 3 yıl Bitcoin'e hırsızlık şoku: Zarar milyar dolara ulaştı 3 yıl Dikkat Toplantıda Kamil Koç Çıkabilir! 3 yıl Uber, yolları haritalamaya başlıyor 3 yıl Tübitak’ta 10 Milyar Dolar’lık teknoloji casusluğu! 3 yıl Vulkan Next geliyor 3 yıl Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak 3 yıl Android dünyasının lideri Samsung Galaxy S7 Edge 3 yıl Avustralya'nın kıta hareketinden dolayı GPS koordinatlarını güncellemesi gerekiyor 3 yıl Suicide Squad hakkında ilk eleştiriler gelmeye başladı 3 yıl Instagram yeni "Hikayeler" özelliği ile resmen Snapchat'e rakip oldu 3 yıl Gear VR de yenilendi 3 yıl iOS için Apple TV Remote uygulaması yayınlandı 3 yıl Efsane isim Nokia’ya geri dönüyor 3 yıl Yeni nesil Nexus telefonların arayüzü ortaya çıktı 3 yıl Microsoft Xbox One S ülkemizde 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 ile tanışın: İşte detaylar 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Japonya'da dünyanın ilk 8K televizyon yayını başlıyor Sonraki Virgin Galactic uzay turizmi için operatör lisansını aldı 3 yıl Tesla minibüsüne dair ilk detaylar ortaya çıktı 3 yıl Akıllı telefon fiyatlarına zam! 3 yıl Oppo F1s, 16MP ön kamera ile geliyor 3 yıl Surface Book 2 için gelecek yıl başları işaret ediliyor 3 yıl LG V20’nin özellikleri detaylanıyor 3 yıl Alter: Prisma’ya iddialı bir rakip 3 yıl Olimpiyatlara bu uygulamalarla hazırlanın 3 yıl En ucuz amiral gemisi Lenovo ZUK Z2, olimpiyatlara gidiyor 3 yıl Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas 3 yıl Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı 3 yıl Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 Canlı Yayın Tekrarı 3 yıl İlk nesil Galaxy A5 cihazları için Marshmallow güncellemesi başladı 3 yıl Türkiye’deki dijital haritalar ne kadar güncel? 3 yıl iPhone 7 ile gelecek yeni Lightning kulaklık net şekilde görüntülendi 3 yıl Yeni nesil MacBook Air, USB Tip-C standardına geçebilir 3 yıl Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XR olabilir 3 yıl MSI Aegis Ti: İki GeForce GTX 1080 ekran kartlı canavar 3 yıl Uber, Çin operasyonlarını en yakın rakibine satıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim