Tesla minibüsüne dair ilk detaylar ortaya çıktı

elektrikli otobüs ve minibüs projeleri oldu. Yaklaşık iki hafta önce Elon Musk tarafından kaleme alınan "Master Plan"ın ikinci bölümünde elektrikli ve sürücüsüz otomobillerin geleceğine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Güneş panellerinden enerji depolama ünitelerine kadar kapsamlı yenilikler yapmayı hedefleyen Tesla’nın -araç kiralama sisteminin yanında- belki de en dikkat çeken açıklaması yeniprojeleri oldu.

Konu hakkında çok fazla ipucu vermeyen genç yönetici sadece böyle bir düşünceleri olduğunu söylemekle yetinmişti. Fakat Jalopnik’ten Jason Torchinsky’nin muhtemel Tesla minibüslerine yönelik tahminlerinin ve saptamalarının yer aldığı makale Musk’ın dikkatini çekmeyi başardı.

Tesla minibüsünün tasarımı Type 2 efsanesine benzeyebilir

Buna göre Torchinsky, Tesla minibüsünün tasarım açısından Volkswagen’in eski Transporter modeline benzeyeceğini belirterek Model X’in de bu bakış açısıyla geliştirilmesi gerektiğini savunmuştu. Makaleye Twitter üzerinden cevap veren Elon Musk tahminlerin hiç de fena olmadığını ifade ederek minibüsün Model X gövdesi baz alınarak geliştirileceğini resmen onayladı.

Diğer taraftan Bloomberg editörlerinden Dana Hull'ın "Master Plan"da bahsi geçen otobüsün taslak çizimlerini görmeyi çok istediğini yazdığı tweet’ine de cevap veren Musk, kısmen Volkswagen’in efsane aracı Type 2 benzeri bir tasarım düşündüklerini dile getirdi. Tesla’nın geleceğe yön verecek projelerinde kritik role sahip olan minibüs ve ağır vasıtalar şirketin gelecekte daha fazla kişiye hitap etmesinin önünü açacak en önemli etkenlerin başında geliyor.