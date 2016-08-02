Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla minibüsüne dair ilk detaylar ortaya çıktı

Elon Musk’ın kısa süre önce yayınladığı ve Tesla’nın gelecek planlarının anlatıldığı "Master Plan"da adı geçen elektrikli otobüs ve minibüs projesine dair ilk resmi detaylar ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,8b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yaklaşık iki hafta önce Elon Musk tarafından kaleme alınan "Master Plan"ın ikinci bölümünde elektrikli ve sürücüsüz otomobillerin geleceğine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Güneş panellerinden enerji depolama ünitelerine kadar kapsamlı yenilikler yapmayı hedefleyen Tesla’nın -araç kiralama sisteminin yanında- belki de en dikkat çeken açıklaması yeni elektrikli otobüs ve minibüs projeleri oldu.
Konu hakkında çok fazla ipucu vermeyen genç yönetici sadece böyle bir düşünceleri olduğunu söylemekle yetinmişti. Fakat Jalopnik’ten Jason Torchinsky’nin muhtemel Tesla minibüslerine yönelik tahminlerinin ve saptamalarının yer aldığı makale Musk’ın dikkatini çekmeyi başardı.

Tesla minibüsünün tasarımı Type 2 efsanesine benzeyebilir

Buna göre Torchinsky, Tesla minibüsünün tasarım açısından Volkswagen’in eski Transporter modeline benzeyeceğini belirterek Model X’in de bu bakış açısıyla geliştirilmesi gerektiğini savunmuştu. Makaleye Twitter üzerinden cevap veren Elon Musk tahminlerin hiç de fena olmadığını ifade ederek minibüsün Model X gövdesi baz alınarak geliştirileceğini resmen onayladı. 
Diğer taraftan Bloomberg editörlerinden Dana Hull'ın "Master Plan"da bahsi geçen otobüsün taslak çizimlerini görmeyi çok istediğini yazdığı tweet’ine de cevap veren Musk, kısmen Volkswagen’in efsane aracı Type 2 benzeri bir tasarım düşündüklerini dile getirdi. Tesla’nın geleceğe yön verecek projelerinde kritik role sahip olan minibüs ve ağır vasıtalar şirketin gelecekte daha fazla kişiye hitap etmesinin önünü açacak en önemli etkenlerin başında geliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lockheed 3 yıl en beğenilen
Şu şopları kim yapıyorsa


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Benzememiş aynı olmuş :)
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 3 yıl
Arkadaş illa efsane arıyorsan tipsiz model S için bunlardan feyz alsaydın...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Arkadaş illa efsane arıyorsan tipsiz model S için bunlardan feyz alsaydın...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XPerience 3 yıl
Olum çok çirkin ya :S
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
metrobüs yolsuzluğu davası misali

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
daha iyi bir arabaya özenebilirmiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
tesla otobüsü çıksın ilk talibi istanbul belediyesi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 3 yıl
asıl tasarım olmasa da , haberin resmindeki tasarım resmen iğrenç ötesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 3 yıl
Aman ha haberdeki görseldeki gibi Model S'in burnunu buna monte etmesinler. Hem minibüs çok tipsiz olur hem de Model S'in karizması kötü etkilenir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steve Dogs 3 yıl
Düşünsenize İtalyan mafyası bu araçlardan alıyor, mekan basmaya giderken pil deşarj falan oluyor kalıyorsunuz yol ortasında, ava giderken avlanıyorsunuz.
Not: Bu aralar çok film seyretmekteyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
aracın burnu dikkae alınırsa yeşil renk orijinal type 2 konseptine tesla 3 burnu beyaz montajlanmış. galiba paintte yapmışlar. çok acemi olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 3 yıl
kadıköy bostancı arasında çalışacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 3 yıl
Arkadaş illa efsane arıyorsan tipsiz model S için bunlardan feyz alsaydın...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 3 yıl
Bunu yapan kör oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5787 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, elektrikli otomobil ve
5 etiket daha sürücüsüz otomobil elektrikli minibüs Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 güç tasarruf modu, ekran çözünürlüğünü düşürüyor 3 yıl 15 milyon Telegram kullanıcısının bilgileri çalındı 3 yıl Bitcoin'e hırsızlık şoku: Zarar milyar dolara ulaştı 3 yıl Dikkat Toplantıda Kamil Koç Çıkabilir! 3 yıl Uber, yolları haritalamaya başlıyor 3 yıl Tübitak’ta 10 Milyar Dolar’lık teknoloji casusluğu! 3 yıl Vulkan Next geliyor 3 yıl Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak 3 yıl Android dünyasının lideri Samsung Galaxy S7 Edge 3 yıl Avustralya'nın kıta hareketinden dolayı GPS koordinatlarını güncellemesi gerekiyor 3 yıl Suicide Squad hakkında ilk eleştiriler gelmeye başladı 3 yıl Instagram yeni "Hikayeler" özelliği ile resmen Snapchat'e rakip oldu 3 yıl Gear VR de yenilendi 3 yıl iOS için Apple TV Remote uygulaması yayınlandı 3 yıl Efsane isim Nokia’ya geri dönüyor 3 yıl Yeni nesil Nexus telefonların arayüzü ortaya çıktı 3 yıl Microsoft Xbox One S ülkemizde 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 ile tanışın: İşte detaylar 3 yıl Japonya'da dünyanın ilk 8K televizyon yayını başlıyor 3 yıl Virgin Galactic uzay turizmi için operatör lisansını aldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla minibüsüne dair ilk detaylar ortaya çıktı Sonraki Akıllı telefon fiyatlarına zam! 3 yıl Oppo F1s, 16MP ön kamera ile geliyor 3 yıl Surface Book 2 için gelecek yıl başları işaret ediliyor 3 yıl LG V20’nin özellikleri detaylanıyor 3 yıl Alter: Prisma’ya iddialı bir rakip 3 yıl Olimpiyatlara bu uygulamalarla hazırlanın 3 yıl En ucuz amiral gemisi Lenovo ZUK Z2, olimpiyatlara gidiyor 3 yıl Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas 3 yıl Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı 3 yıl Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 Canlı Yayın Tekrarı 3 yıl İlk nesil Galaxy A5 cihazları için Marshmallow güncellemesi başladı 3 yıl Türkiye’deki dijital haritalar ne kadar güncel? 3 yıl iPhone 7 ile gelecek yeni Lightning kulaklık net şekilde görüntülendi 3 yıl Yeni nesil MacBook Air, USB Tip-C standardına geçebilir 3 yıl Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XR olabilir 3 yıl MSI Aegis Ti: İki GeForce GTX 1080 ekran kartlı canavar 3 yıl Uber, Çin operasyonlarını en yakın rakibine satıyor 3 yıl Resmi Bilgi: LG V20, Android 7.0 ile birlikte Eylül ayında geliyor 3 yıl Mobilite: Motorola ülkemize dönüyor, Galaxy Note 7, iPhone 7 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim