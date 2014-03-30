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Japonya'dan ilginç bir iPhone kılıfı

5 yıl
494
1
47
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya'dan ilginç bir iPhone kılıfı

Genelde mobil cihaz aksesuarları sunduğu fonksiyonellik veya tasarımlara göre farklılaşıyor ve tüketici ilgisini çekmeye çalışıyor. Ancak Japonya'da satışa sunulan UFO adlı kılıf herhangi bir kategoriye girmemesiyle dikkat çekiyor.

Genelde ilginç kılıfları ile Japonya'da tanınan Hamee, derin deniz balıklarından ilham alarak UFO aksesuarını tasarlamış. Bir ahtapot tasarımına sahip olan aksesuar, ele tam sığacak şekilde tasarlanmış. Aksesuar kullanıcılara bir ahtapot taşıyormuş hissi vermeyi amaçlıyor. 

Bunun haricinde aksesuarın herhangi bir fonksiyonu veya avantajı bulunmuyor. Japonya'da deniz canlılarına duyulan ilgi nedeniyle kılıfın da ilgi göreceği düşünülüyor. iPhone 5 ve 5S modeli ile uyumlu olan aksesuarın fiyatı ise 28.50$ olarak belirlenmiş. 

http://vr-zone.com/articles/ufo-alien-nope-just-iphone-case/75000.html Yorum Yaz
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bgryngn 5 yıl en beğenilen
keşke kamera boşluğu da koysalarmış
1 Yanıt Yanıtla +43
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_Durmaz_ 5 yıl
'' Aksesuar kullanıcılara bir ahtapot taşıyormuş hissi vermeyi amaçlıyor.''

Kaç kişi ahtapot taşıdı da o hissi biliyor acaba
2 Yanıt Yanıtla +32
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fuqollo 5 yıl
Çok önemli bir haber bize ulaştırdığın için sağol DH
Yanıtla +13
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Blood Money 5 yıl
ben hamsi versiyonunu bekliyecem
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Kulak Misafiri 5 yıl
İlginç değil saçma.
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einhander 5 yıl
steampunk
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Kitmaker 5 yıl
Ben yüzüstü kapatınca sesi tamamiyle kesiyor falan sandım. Baya baya hiçbir özelliği yok üstüne kamera da işlevsiz kılınıyor.
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Technotronic 5 yıl
Bunu anca küçük çocuklar kullanır.
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akare+bkare=ckare 5 yıl
iphone'unuzun şarjı bitse haber yapacaksınız. Lütfen biraz seçici olun.
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DH Misafiri 5 yıl
:) Şirin duruyor ama gereksiz büyük.
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kımyasal 5 yıl
Bunu tasarlayan adam şirketin işsizler bölümünde çalışıyor herhalde.
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seven44 5 yıl
Çöp
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okan_cehapelioglu 5 yıl
saçma sapan gereksiz bişey haber niteliği bile taşımıyor
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burakesan 5 yıl
Apple cihazlardaki bu kılıf çılgınlığına bayılıyorum :D Android camiasını daha zengin kılıf seçenekleriyle görmek umuduyla herkese iyi günler.
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Götterfunken 5 yıl
Birde cebimize sığsa

Otterbox 4ever
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This is it 5 yıl
Aklima bir organ geliyor ama soyleyemem simdi. Onunda kılıfını yapsalar keşke...
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forumlarabak 5 yıl
Buna bu para verilir mi be.. Hatta buna para verilir mi :)
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Schnitter 5 yıl
Keşke İphone un aksesuar yelpazesi bu kadar geniş olmasa.
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