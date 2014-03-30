Japonya'dan ilginç bir iPhone kılıfı





Genelde mobil cihaz aksesuarları sunduğu fonksiyonellik veya tasarımlara göre farklılaşıyor ve tüketici ilgisini çekmeye çalışıyor. Ancak Japonya'da satışa sunulan UFO adlı kılıf herhangi bir kategoriye girmemesiyle dikkat çekiyor.





Genelde ilginç kılıfları ile Japonya'da tanınan Hamee, derin deniz balıklarından ilham alarak UFO aksesuarını tasarlamış. Bir ahtapot tasarımına sahip olan aksesuar, ele tam sığacak şekilde tasarlanmış. Aksesuar kullanıcılara bir ahtapot taşıyormuş hissi vermeyi amaçlıyor.





Bunun haricinde aksesuarın herhangi bir fonksiyonu veya avantajı bulunmuyor. Japonya'da deniz canlılarına duyulan ilgi nedeniyle kılıfın da ilgi göreceği düşünülüyor. iPhone 5 ve 5S modeli ile uyumlu olan aksesuarın fiyatı ise 28.50$ olarak belirlenmiş.

http://vr-zone.com/articles/ufo-alien-nope-just-iphone-case/75000.html