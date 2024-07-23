iPhone 17 kamerası mekanik diyafram sistemine sahip olacak

Mekanik sistem, kullanıcıların iPhone 17'nin diyafram açıklığının boyutunu ayarlamasına olanak tanıyacak. Mekanik sistemle kullanıcılar manuel olarak daha küçük bir diyafram açıklığı ayarlayabilecek. Bu, arka plan bulanıkken nesnenin odakta kaldığı sığ alan derinliği efektiyle fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyacak. Apple, bu efekti portre modunda zaten sunuyor ancak yapay olarak oluşturulduğu anlaşılıyor; mekanik sistem bunu doğal hale getirecek. Portre modu zaman zaman nesneyi öne çıkarmakta başarısız olabiliyor. Bu, mekanik diyaframla çözülecek.
iPhone 17 Slim'e özel olabilir
Mevcut tüm iPhone kamera lensleri sabit diyafram açıklığına sahip ancak rakiplerine baktığımızda Samsung Galaxy S9 serisi gibi bazı Android akıllı telefonlarda değişken diyafram açıklığı özelliği bulunuyor. Mekanik diyafram açıklığının iPhone 17 Slim (iPhone 17 Ultra da olabilir) modeline özel olabileceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.