Tam Boyutta Gör The Information’ın raporuna göre Apple, önümüzdeki yıl mekanik diyafram açıklığına sahip en az bir iPhone 17 modelini piyasaya sürecek.

iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Mekanik sistem, kullanıcıların iPhone 17'nin diyafram açıklığının boyutunu ayarlamasına olanak tanıyacak. Mekanik sistemle kullanıcılar manuel olarak daha küçük bir diyafram açıklığı ayarlayabilecek. Bu, arka plan bulanıkken nesnenin odakta kaldığı sığ alan derinliği efektiyle fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyacak. Apple, bu efekti portre modunda zaten sunuyor ancak yapay olarak oluşturulduğu anlaşılıyor; mekanik sistem bunu doğal hale getirecek. Portre modu zaman zaman nesneyi öne çıkarmakta başarısız olabiliyor. Bu, mekanik diyaframla çözülecek.

iPhone 17 Slim'e özel olabilir

Mevcut tüm iPhone kamera lensleri sabit diyafram açıklığına sahip ancak rakiplerine baktığımızda Samsung Galaxy S9 serisi gibi bazı Android akıllı telefonlarda değişken diyafram açıklığı özelliği bulunuyor. Mekanik diyafram açıklığının iPhone 17 Slim (iPhone 17 Ultra da olabilir) modeline özel olabileceği söyleniyor.

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iPhone 17 kamerası mekanik diyafram sistemine sahip olacak