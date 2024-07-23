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    Anlık Bildirim

    iPhone 17 kamerası mekanik diyafram sistemine sahip olacak

    iPhone 16 tanıtılmamışken, 2025 iPhone'ları hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. iPhone 17 serisinden en az bir modelde diyafram boyutunu kontrol etmek için mekanik bir sistem olacağı söyleniyor.
    iphone 17 kamera mekanik diyafram açıklığı Tam Boyutta Gör
    The Information’ın raporuna göre Apple, önümüzdeki yıl mekanik diyafram açıklığına sahip en az bir iPhone 17 modelini piyasaya sürecek.

    Mekanik sistem, kullanıcıların iPhone 17'nin diyafram açıklığının boyutunu ayarlamasına olanak tanıyacak. Mekanik sistemle kullanıcılar manuel olarak daha küçük bir diyafram açıklığı ayarlayabilecek. Bu, arka plan bulanıkken nesnenin odakta kaldığı sığ alan derinliği efektiyle fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyacak. Apple, bu efekti portre modunda zaten sunuyor ancak yapay olarak oluşturulduğu anlaşılıyor; mekanik sistem bunu doğal hale getirecek. Portre modu zaman zaman nesneyi öne çıkarmakta başarısız olabiliyor. Bu, mekanik diyaframla çözülecek.

    iPhone 17 Slim'e özel olabilir

    Mevcut tüm iPhone kamera lensleri sabit diyafram açıklığına sahip ancak rakiplerine baktığımızda Samsung Galaxy S9 serisi gibi bazı Android akıllı telefonlarda değişken diyafram açıklığı özelliği bulunuyor. Mekanik diyafram açıklığının iPhone 17 Slim (iPhone 17 Ultra da olabilir) modeline özel olabileceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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