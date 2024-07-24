iPhone 16 modellerinde aşırı ısınmayı azaltması beklenen değişiklik

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max geçen Eylül ayında piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra bazı müşteriler cihazların aşırı ısınmasıyla ilgili bir sorun yaşamaya başladı. Apple busorunu bir iOS 17 güncellemesiyle hafifletmeye çalışmıştı.

iPhone 16'da aşırı ısınmayı azaltması beklenen dahili değişiklik

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max geçen Eylül ayında piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra bazı müşteriler cihazların aşırı ısınmasıyla ilgili bir sorun yaşamaya başladı. Apple sorunu bir iOS 17 güncellemesiyle hafifletti.

iOS 18'den önce son güncelleme: iOS 17.6 çok yakında yayınlanıyor 1 gün önce eklendi

Ancak bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 16 modelleriyle bir adım daha ileriye gidebilir. iPhone 16 modellerinin olası aşırı ısınmayı önlemek için cihazların şasisinin içinde daha büyük bir grafit levha ile donatılacağı iddia edildi.

Bu, iPhone 16 modellerinin geliştirilmiş bir termal yönetim sistemine sahip olacağı iddiasıyla ilgili geçen Kasım ayındaki bir söylentiyi de doğruluyor. Apple'ın iPhone 16 serisini Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu söylentiye göre yapılacak olan değişiklik lansman sonrası aşırı ısınma sorununu geçmişte bırakacak gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16'da aşırı ısınmayı azaltması beklenen değişiklik