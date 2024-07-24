iPhone 16 modellerinde aşırı ısınmayı azaltması beklenen değişiklik

iPhone 16'da aşırı ısınmayı azaltması beklenen dahili değişiklik
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max geçen Eylül ayında piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra bazı müşteriler cihazların aşırı ısınmasıyla ilgili bir sorun yaşamaya başladı. Apple sorunu bir iOS 17 güncellemesiyle hafifletti.
Ancak bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 16 modelleriyle bir adım daha ileriye gidebilir. iPhone 16 modellerinin olası aşırı ısınmayı önlemek için cihazların şasisinin içinde daha büyük bir grafit levha ile donatılacağı iddia edildi.
Bu, iPhone 16 modellerinin geliştirilmiş bir termal yönetim sistemine sahip olacağı iddiasıyla ilgili geçen Kasım ayındaki bir söylentiyi de doğruluyor. Apple'ın iPhone 16 serisini Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu söylentiye göre yapılacak olan değişiklik lansman sonrası aşırı ısınma sorununu geçmişte bırakacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.