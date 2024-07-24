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    iPhone 16 modellerinde aşırı ısınmayı azaltması beklenen değişiklik

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorunu Apple'ı harekete geçirdi. Yeni iPhone 16 modellerinde daha büyük bir grafit levha kullanılması bekleniyor.
    iPhone 16'da aşırı ısınmayı azaltması beklenen değişiklik Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max geçen Eylül ayında piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra bazı müşteriler cihazların aşırı ısınmasıyla ilgili bir sorun yaşamaya başladı. Apple busorunu bir iOS 17 güncellemesiyle hafifletmeye çalışmıştı.

    iPhone 16'da aşırı ısınmayı azaltması beklenen dahili değişiklik

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max geçen Eylül ayında piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra bazı müşteriler cihazların aşırı ısınmasıyla ilgili bir sorun yaşamaya başladı. Apple sorunu bir iOS 17 güncellemesiyle hafifletti.

    Ancak bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 16 modelleriyle bir adım daha ileriye gidebilir. iPhone 16 modellerinin olası aşırı ısınmayı önlemek için cihazların şasisinin içinde daha büyük bir grafit levha ile donatılacağı iddia edildi.

    Bu, iPhone 16 modellerinin geliştirilmiş bir termal yönetim sistemine sahip olacağı iddiasıyla ilgili geçen Kasım ayındaki bir söylentiyi de doğruluyor. Apple'ın iPhone 16 serisini Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu söylentiye göre yapılacak olan değişiklik lansman sonrası aşırı ısınma sorununu geçmişte bırakacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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