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    iPhone 17 Slim modelinin özellikleri ortaya çıktı

    Apple'ın 2025'te ultra ince tasarımıyla öne çıkaracağı iPhone 17 Slim'in daha fazla özelliği ortaya çıktı. Ultra ince iPhone 17, serideki en pahalı model olacak.
    apple iphone 17 slim özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2025 iPhone modelleri arasında yer alacağı söylenen iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar paylaştı. Kuo’ya göre iPhone 17 Slim (belki de iPhone 17 Ultra), ultra ince tasarımından dolayı önemli tavizler verecek.

    iPhone 17 Slim özellikleri (beklenen)

    • Ekran boyutu: 6.6 inç
    • Ekran çözünürlüğü: 2740 x 1260
    • İşlemci: Apple A19
    • Tek arka kamera
    • Dinamik Ada
    • Apple 5G işlemci

    Kuo, iPhone 17 Slim'in mevcut iPhone’larla aynı dinamik çentik, 6.6 inç ekran, A19 Pro çip yerine standart A19 çip, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G işlemciyle ile donatılmasını bekliyor. Ayrıca telefonun titanyum-alüminyum çerçeveye sahip olacağını ancak iPhone 15 Pro modellerinde kullanılandan daha az titanyum yüzdesine sahip olacağını söylüyor.

    Apple’ın gelecek yıl iPhone Plus modelini çıkarmayacağı da söyleniyor. Bu, iPhone 17 serisinin iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’ten oluşacağı anlamına geliyor. Yeni cihaz tamamen yeni bir model olacak ve Apple, teknik özelliklerinden ziyade yeni tasarımı öne çıkararak pazarlayacak. Bu arada Plus modeli şu anda toplam yeni iPhone sevkiyatlarının yalnızca %5 - %10’unu oluşturuyor. Yani, standart, Pro ve Pro Max modellerine ilgi çok daha fazla.

    iPhone 17 Slim fiyatı (beklenen)

    A19 Pro işlemcinin olmaması, tek kamerası, iPhone 15 Pro Max'ten biraz daha küçük ekranı ve teknik özelliklerden çok tasarıma odaklanılmasıyla ultra ince model, en üst seviye iPhone 17 olamayacak gibi görünüyor. Buna rağmen tahmini 1299 dolarlık fiyat etiketiyle en pahalı iPhone 17 modeli olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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