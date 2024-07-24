Tam Boyutta Gör Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2025 iPhone modelleri arasında yer alacağı söylenen iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar paylaştı. Kuo’ya göre iPhone 17 Slim (belki de iPhone 17 Ultra), ultra ince tasarımından dolayı önemli tavizler verecek.

iPhone 17 kamerası mekanik diyafram sistemine sahip olacak 1 gün önce eklendi

iPhone 17 Slim özellikleri (beklenen)

Ekran boyutu: 6.6 inç

Ekran çözünürlüğü: 2740 x 1260

İşlemci: Apple A19

Tek arka kamera

Dinamik Ada

Apple 5G işlemci

Kuo, iPhone 17 Slim'in mevcut iPhone’larla aynı dinamik çentik, 6.6 inç ekran, A19 Pro çip yerine standart A19 çip, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G işlemciyle ile donatılmasını bekliyor. Ayrıca telefonun titanyum-alüminyum çerçeveye sahip olacağını ancak iPhone 15 Pro modellerinde kullanılandan daha az titanyum yüzdesine sahip olacağını söylüyor.

Apple’ın gelecek yıl iPhone Plus modelini çıkarmayacağı da söyleniyor. Bu, iPhone 17 serisinin iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’ten oluşacağı anlamına geliyor. Yeni cihaz tamamen yeni bir model olacak ve Apple, teknik özelliklerinden ziyade yeni tasarımı öne çıkararak pazarlayacak. Bu arada Plus modeli şu anda toplam yeni iPhone sevkiyatlarının yalnızca %5 - %10’unu oluşturuyor. Yani, standart, Pro ve Pro Max modellerine ilgi çok daha fazla.

iPhone 17 Slim fiyatı (beklenen)

A19 Pro işlemcinin olmaması, tek kamerası, iPhone 15 Pro Max'ten biraz daha küçük ekranı ve teknik özelliklerden çok tasarıma odaklanılmasıyla ultra ince model, en üst seviye iPhone 17 olamayacak gibi görünüyor. Buna rağmen tahmini 1299 dolarlık fiyat etiketiyle en pahalı iPhone 17 modeli olacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Slim modelinin özellikleri ortaya çıktı