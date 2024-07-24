iPhone 17 Slim modelinin özellikleri ortaya çıktı

iPhone 17 Slim özellikleri (beklenen)
- Ekran boyutu: 6.6 inç
- Ekran çözünürlüğü: 2740 x 1260
- İşlemci: Apple A19
- Tek arka kamera
- Dinamik Ada
- Apple 5G işlemci
Kuo, iPhone 17 Slim'in mevcut iPhone’larla aynı dinamik çentik, 6.6 inç ekran, A19 Pro çip yerine standart A19 çip, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G işlemciyle ile donatılmasını bekliyor. Ayrıca telefonun titanyum-alüminyum çerçeveye sahip olacağını ancak iPhone 15 Pro modellerinde kullanılandan daha az titanyum yüzdesine sahip olacağını söylüyor.
Apple’ın gelecek yıl iPhone Plus modelini çıkarmayacağı da söyleniyor. Bu, iPhone 17 serisinin iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’ten oluşacağı anlamına geliyor. Yeni cihaz tamamen yeni bir model olacak ve Apple, teknik özelliklerinden ziyade yeni tasarımı öne çıkararak pazarlayacak. Bu arada Plus modeli şu anda toplam yeni iPhone sevkiyatlarının yalnızca %5 - %10’unu oluşturuyor. Yani, standart, Pro ve Pro Max modellerine ilgi çok daha fazla.
iPhone 17 Slim fiyatı (beklenen)
A19 Pro işlemcinin olmaması, tek kamerası, iPhone 15 Pro Max'ten biraz daha küçük ekranı ve teknik özelliklerden çok tasarıma odaklanılmasıyla ultra ince model, en üst seviye iPhone 17 olamayacak gibi görünüyor. Buna rağmen tahmini 1299 dolarlık fiyat etiketiyle en pahalı iPhone 17 modeli olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.