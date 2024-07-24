Katlanabilir iPhone dikey tarzda olacak

iPhone Flip mi geliyor?
Kaynaklar Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin dikey tarzda ve flip tabir edilen tarzda olacağını belirtiyor. Firma katlanabilir telefon için çalışmalara bu yıl başladı ve 2026 yılından önce piyasaya çıkmayacağı belirtiliyor.
Katlanabilir iPhone için ekranlar Samsung’dan tedarik edilecek. İki firma arasında anlaşmanın yapıldığı ifade ediliyor. Katlanabilir iPhone açıldığında mevcut iPhone modellerine benzer boyutlarda olacağı da vurgulanıyor.
Daha önce Apple’ın iPad boyutlarında yatay bir katlanabilir telefon planladığı gündeme gelmişti ancak piyasada şu anda Z Fold tasarımında rekabet oldukça ısındı ve Çinli firmalar önemli bir paya sahip. Flip kategorisinde ise biraz daha fazla esneklik mevcut. Apple’ın bunu göz önüne aldığı dile getiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.