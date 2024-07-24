Katlanabilir iPhone dikey tarzda olacak

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Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarının olgunlaştığı ve pek çok oyuncunun dahil olduğu günümüzde Apple’ın hamlesi bekleniyor. Apple henüz geliştirme aşamasında ve en az iki yıl daha bir duyuru beklenmiyor.

iPhone Flip mi geliyor?

Kaynaklar Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin dikey tarzda ve flip tabir edilen tarzda olacağını belirtiyor. Firma katlanabilir telefon için çalışmalara bu yıl başladı ve 2026 yılından önce piyasaya çıkmayacağı belirtiliyor.

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Katlanabilir iPhone için ekranlar Samsung’dan tedarik edilecek. İki firma arasında anlaşmanın yapıldığı ifade ediliyor. Katlanabilir iPhone açıldığında mevcut iPhone modellerine benzer boyutlarda olacağı da vurgulanıyor.

Daha önce Apple’ın iPad boyutlarında yatay bir katlanabilir telefon planladığı gündeme gelmişti ancak piyasada şu anda Z Fold tasarımında rekabet oldukça ısındı ve Çinli firmalar önemli bir paya sahip. Flip kategorisinde ise biraz daha fazla esneklik mevcut. Apple’ın bunu göz önüne aldığı dile getiriliyor.

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Apple dikey katlanabilir iPhone geliştiriyor