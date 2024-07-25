iOS 18'den yeni özellik: iPhone'lara acil çağrılar sırasında canlı video özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör iOS 18, yeni özelleştirme seçenekleri ve özellikleriyle iPhone kullanıcılarının deneyimini zenginleştirecek birçok yeni özelliği sunmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında tehlike ve acil durumlarda kullanıcıları desteklemek için tasarlanmış işlevler bulunuyor.

iPhone'lar 911 çağrılarında canlı video akışı sağlayabilecek

Eylül ayında yayınlanması beklenen yazılım güncellemesiyle birlikte 911'e yapılan acil çağrılar için canlı görüntü desteği geliyor. Bu özellik şimdilik ABD kullanıcıları için geçerli olacak ve Apple'ın acil SOS hizmetiyle müşterilerine sunulacak.

Yeni özellik, 911 operatörleri ve acil müdahale ekipleriyle görüntülü sohbet etmenizi sağlayarak yardıma ihtiyacınız olduğunda sizi hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı oluyor. Apple'ın Acil Durum SOS'u halihazırda bir sesli aramayı iletebiliyor ve müdahale ekiplerine mesaj gönderebiliyor ayrıca konumunuzu paylaşabiliyordu.

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RapidSOS Unite ve Prepared gibi şirketler dahil birçok 911 destek platformu haziran ayında WWDC'de duyurulan Apple'ın Acil SOS canlı videosu ile entegre olacak. Bu yeni işlev, acil durum personelinin işini daha da kolaylaştıracak ve müdahaleleri daha verimli ve hızlı hale getirecek.

Apple bu yeni özellik hakkında: "Acil SOS Canlı Video, kullanıcıların canlı video ve kayıtlı medya aracılığıyla paylaşım yapmasına olanak tanır. Bir acil durum çağrısının ortasında, katılımcı acil durum görevlileri bir kullanıcıya güvenli bir bağlantı üzerinden kullanıcının kamera rulosundan canlı video veya medya paylaşması için bir istek gönderebilir ve bu da yardım almayı daha kolay ve daha hızlı hale getirir" dedi.

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iPhone'lara acil çağrılar sırasında canlı video özelliği geliyor