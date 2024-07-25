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    iOS 18'den yeni özellik: iPhone'lara acil çağrılar sırasında canlı video özelliği geliyor

    iPhone'lar yakında 911 çağrılarında canlı video akışı sağlayabilecek. iOS 18 özelliği, düşme algılama ve uydu üzerinden mesajlaşma gibi Apple'ın büyüyen acil SOS özelliklerine yenilerini ekliyor.
    iPhone'lara acil çağrılar sırasında canlı video özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    iOS 18, yeni özelleştirme seçenekleri ve özellikleriyle iPhone kullanıcılarının deneyimini zenginleştirecek birçok yeni özelliği sunmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında tehlike ve acil durumlarda kullanıcıları desteklemek için tasarlanmış işlevler bulunuyor.

    iPhone'lar 911 çağrılarında canlı video akışı sağlayabilecek

    Eylül ayında yayınlanması beklenen yazılım güncellemesiyle birlikte 911'e yapılan acil çağrılar için canlı görüntü desteği geliyor. Bu özellik şimdilik ABD kullanıcıları için geçerli olacak ve Apple'ın acil SOS hizmetiyle müşterilerine sunulacak.

    Yeni özellik, 911 operatörleri ve acil müdahale ekipleriyle görüntülü sohbet etmenizi sağlayarak yardıma ihtiyacınız olduğunda sizi hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı oluyor. Apple'ın Acil Durum SOS'u halihazırda bir sesli aramayı iletebiliyor ve müdahale ekiplerine mesaj gönderebiliyor ayrıca konumunuzu paylaşabiliyordu.

    RapidSOS Unite ve Prepared gibi şirketler dahil birçok 911 destek platformu haziran ayında WWDC'de duyurulan Apple'ın Acil SOS canlı videosu ile entegre olacak. Bu yeni işlev, acil durum personelinin işini daha da kolaylaştıracak ve müdahaleleri daha verimli ve hızlı hale getirecek.

    Apple bu yeni özellik hakkında: "Acil SOS Canlı Video, kullanıcıların canlı video ve kayıtlı medya aracılığıyla paylaşım yapmasına olanak tanır. Bir acil durum çağrısının ortasında, katılımcı acil durum görevlileri bir kullanıcıya güvenli bir bağlantı üzerinden kullanıcının kamera rulosundan canlı video veya medya paylaşması için bir istek gönderebilir ve bu da yardım almayı daha kolay ve daha hızlı hale getirir" dedi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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