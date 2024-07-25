iOS 18'den yeni özellik: iPhone'lara acil çağrılar sırasında canlı video özelliği geliyor

iPhone'lar 911 çağrılarında canlı video akışı sağlayabilecek
Eylül ayında yayınlanması beklenen yazılım güncellemesiyle birlikte 911'e yapılan acil çağrılar için canlı görüntü desteği geliyor. Bu özellik şimdilik ABD kullanıcıları için geçerli olacak ve Apple'ın acil SOS hizmetiyle müşterilerine sunulacak.
Yeni özellik, 911 operatörleri ve acil müdahale ekipleriyle görüntülü sohbet etmenizi sağlayarak yardıma ihtiyacınız olduğunda sizi hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı oluyor. Apple'ın Acil Durum SOS'u halihazırda bir sesli aramayı iletebiliyor ve müdahale ekiplerine mesaj gönderebiliyor ayrıca konumunuzu paylaşabiliyordu.
RapidSOS Unite ve Prepared gibi şirketler dahil birçok 911 destek platformu haziran ayında WWDC'de duyurulan Apple'ın Acil SOS canlı videosu ile entegre olacak. Bu yeni işlev, acil durum personelinin işini daha da kolaylaştıracak ve müdahaleleri daha verimli ve hızlı hale getirecek.
Apple bu yeni özellik hakkında: "Acil SOS Canlı Video, kullanıcıların canlı video ve kayıtlı medya aracılığıyla paylaşım yapmasına olanak tanır. Bir acil durum çağrısının ortasında, katılımcı acil durum görevlileri bir kullanıcıya güvenli bir bağlantı üzerinden kullanıcının kamera rulosundan canlı video veya medya paylaşması için bir istek gönderebilir ve bu da yardım almayı daha kolay ve daha hızlı hale getirir" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.