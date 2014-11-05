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Jawbone iki yeni fitness takip cihazını duyurdu

4 yıl
1b
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9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Jawbone iki yeni fitness takip cihazını duyurdu
Fitness takip cihazları segmentinde önemli bir paya sahip olan Jawbone, aileye eklediği iki yeni üye ile pazardaki payını artırmayı planlıyor. Üyeler Jawbone Up3 ve Jawbone Up Move adını taşıyor. 

Jawbone Up3 modelinde yeni bir 3 eksenli akselerometre, biyoimpedans sensörleri ile deri ve dış ortam ısı ölçer sensörleri yer alıyor. Gelişmiş uyku düzeni ölçüm fonksiyonları olan bileklik kullanıcının yaptığı sporun yürüyüş mü yoksa koşu mu veya tenis mi olduğunu anlayabilecek kapasiteye sahip. Biyoimpedans sensörü ise deri üzerinden nabız ölçümü yapabiliyor. 

Jawbone Up3 modeli ünlü tasarımcı Yves Behar tarafından dizayn edildi. Önceki modellere nazaran biraz daha kopmakt yapıda ve bileği daha iyi sarıyor. 7 güne kadar kullanım süresi sunan cihaz su geçirmez özelliğe sahip. Herhangi bir ekran olmadığı için tüm yönetim akıllı telefon uygulaması üzerinden sağlanıyor. 

Jawbone Up Move ise hem kayış ile bileklik olarak kullanılabiliyor hem de klipsi ile elbiselerinize tutturulabiliyor. Giriş seviyesi bir takip cihazı olan Jawbone Up Move, bir akselerometre ile atılan adım, yakılan kalori gibi temel değerlerin yanında uyku düzenini de takip edebiliyor. Bu değerler yine uyumlu uygulama üzerinden kullanıcıya aktarılıyor. 

Jawbone Up Move modeli 50$ fiyat etiketi ile bu ay içerisinde satışa çıkacak. Jawbone Up3 ise yıl sonlarında doğru piyasaya sürülecek ve fiyatı da henüz belli değil.  
Jawbone iki yeni fitness takip cihazını duyurdu



Kaynak:http://venturebeat.com/2014/11/05/jawbone-announces-two-new-fitness-trackers-the-up3-and-up-move/
http://venturebeat.com/2014/11/05/jawbone-announces-two-new-fitness-trackers-the-up3-and-up-move/ Yorum Yaz
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Gömceli 4 yıl
rütbe için
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kanoute 4 yıl
iphone 6 nın sağlık uygulamasını kullanıyorum ve beni motive ediyor. günde 10 000 adım atmaya çalışıyorum ve 10 kattan fazla çıkmaya çalışıyorum.
ama çoğu özelliği kilitli ne yazıkki iphone 6 bunları ölçemeyceeği için. mesela nabız gibi, uyku gibi. yaktığımız kalori gibi. ....

benim merak ettiğim ise jawbone gibi bir bileklik alsak.. iphone 6 ile beraber senkronize şekilde çalışacak mı? yoksa iphone 6 ayrı ölçecek bu ayrı ölçecekse iyice karmaşa olur ..

bu sebeple apple watch mu alınmalı ? jawbone da daha küçük ve güzel bence apple watch dan..
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ilko 4 yıl Gömceli
Gömceli
rütbe için


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Public_Enemy 4 yıl
bu kadar çok fitness bilekliğini gören de tüm dünya fitness yapıyor sanır :) ne kadar pazar var ki bu kadar ürün çıkıyor anlamadım.
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swat882 4 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

bu kadar çok fitness bilekliğini gören de tüm dünya fitness yapıyor sanır :) ne kadar pazar var ki bu kadar ürün çıkıyor anlamadım.

Türkiye dışında neredeyse herkes, her avrupa ülkesi, amerikanın çoğu
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Silent Guardian 4 yıl
Sensör olarak o kadar mükkemmel cihaz çıkar (respiration sensor bile var) ama ekran koyma. Kalp atışını nasıl ölçeceğim koşarken ben? İnsaf ya. Adım sayan "Jawbone Up 24"ün ekranı yoktu, çünkü basit aletti. Şimdi bu sensörleri koyuyorsun, profesyoneller alacak haliyle ama ekran yok. Bi elimde telefon, bileğimde Jawbone ile mi koşacağım?
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swat882 4 yıl
Fitbit charge daha çok heyecan uyandırdı bende, umarım apple store a hızlı bir şekilde gelir
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Emre Kocakaya 4 yıl
Cene kemigi.. Ada bak :D
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