Jawbone iki yeni fitness takip cihazını duyurdu

Fitness takip cihazları segmentinde önemli bir paya sahip olan Jawbone, aileye eklediği iki yeni üye ile pazardaki payını artırmayı planlıyor. Üyeler Jawbone Up3 ve Jawbone Up Move adını taşıyor.





Jawbone Up3 modelinde yeni bir 3 eksenli akselerometre, biyoimpedans sensörleri ile deri ve dış ortam ısı ölçer sensörleri yer alıyor. Gelişmiş uyku düzeni ölçüm fonksiyonları olan bileklik kullanıcının yaptığı sporun yürüyüş mü yoksa koşu mu veya tenis mi olduğunu anlayabilecek kapasiteye sahip. Biyoimpedans sensörü ise deri üzerinden nabız ölçümü yapabiliyor.





Jawbone Up3 modeli ünlü tasarımcı Yves Behar tarafından dizayn edildi. Önceki modellere nazaran biraz daha kopmakt yapıda ve bileği daha iyi sarıyor. 7 güne kadar kullanım süresi sunan cihaz su geçirmez özelliğe sahip. Herhangi bir ekran olmadığı için tüm yönetim akıllı telefon uygulaması üzerinden sağlanıyor.





Jawbone Up Move ise hem kayış ile bileklik olarak kullanılabiliyor hem de klipsi ile elbiselerinize tutturulabiliyor. Giriş seviyesi bir takip cihazı olan Jawbone Up Move, bir akselerometre ile atılan adım, yakılan kalori gibi temel değerlerin yanında uyku düzenini de takip edebiliyor. Bu değerler yine uyumlu uygulama üzerinden kullanıcıya aktarılıyor.





Jawbone Up Move modeli 50$ fiyat etiketi ile bu ay içerisinde satışa çıkacak. Jawbone Up3 ise yıl sonlarında doğru piyasaya sürülecek ve fiyatı da henüz belli değil.





http://venturebeat.com/2014/11/05/jawbone-announces-two-new-fitness-trackers-the-up3-and-up-move/