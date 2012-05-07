Jawbone'dan Big Jambox Bluetooth hoparlör

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Kablosuz ses sistemleri konusunda uzmanlaşmış Jawbone, önceki yıl piyasaya sürdüğü Jambox Bluetooth hoparlör modelini biraz daha büyüterek Big Jambox adıyla bu yıl için piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Önceki modelin yaklaşık iki katı boyutlara sahip Big Jambox, 1.35Kg ağırlığa sahip ve Yves Behar tarafından tasarlanan metal ızgara kaplaması ile sunuluyor. Boyut ve ağırlığına rağmen Big Jambox tek elinizde duracak şekilde tasarlanmış.Üç farklı renk seçeneğine sahip modelin üst tarafında; müzik kontrol, ses ayarı, çağrı cevaplama tuşları bulunurken, kenar taraflarında Bluetooth eşleştirme ve güç düğmesi bulunuyor. 2600mAh bataryası USB yuvasından şarj edilebilirken aynı zamanda yazılım güncellemelerini de alabiliyor. Ek olarak 3.5mm jak girişi bulunuyor.Ses kalitesi için çift aktif neodim sürücüler ve karşılıklı iki pasif bass radyatörü kullanılmış. Bataryası 15 saat kullanım, 500 saat bekleme süresi sunuyor.Jambox modelinde olduğu gibi Big Jambox modelinde de MyTalk ses komut özelliği ve 3D ses ve mikrofon kalitesi sunan Live Audio DSP özelliği bulunuyor.Android uygulaması ile kullanıcılar örneğin G-cal senkronizasyonu sağlayarak randevuları sesle uyarmasını sağlayabiliyor.Big Jambox modeli 300$ fiyat etiketiyle 15 Mayıs'ta müzikseverlerin beğenisine sunulacak.