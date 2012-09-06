Jelly Bean kullanım oranı yüzde 1.6 oldu

Günde 1.3 milyon aktivasyon sayısı ve toplamda 480 milyon cihaz ile büyümeye devam eden Android ekosisteminde son iki haftalık sürüm kullanım oranları da belli oldu.





Play mağazasına erişen cihaz istatistiklerine göre Android'in çiçeği burnunda sürümü Jelly Bean şimdiden yüzde 1.6 kullanım oranına ulaştı. Nexus 7 modelinin hızlı satışı ve belirli cihazlara güncelleme yapılması oranı artırmış görünüyor.





Sayıya baktığımızda ise Jelly Bean yüklü cihazların yaklaşık sayısının 7.6 milyon olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmını kişisel ROM kullanan cihazlardan oluşsa da Nexus 7 satışlarının tahmini olarak milyon barajını geçtiğiniz söyleyebiliriz. Galaxy Nexus, Nexus S gibi cihazlar da kalan miktarı oluşturuyor.





Bir önceki sürüm olan Ice Cream Sandwich kullanım oranı da yüzde 22 seviyesine ulaşmış durumda. Beklentilerin yüksek olmasına rağmen farklı sebeplerle hızlı bir yükseliş yakalayamayan ICS sürümü, Jelly Bean'in çıkışı ile biraz daha yavaşladı. Yine de pek çok yeni cihaz ICS sürümüyle piyasaya çıktığı için yüzde 30 seviyesine kadar kullanım oranı çıkacaktır. Toplamda ise yaklaşık 105 milyon cihazın ICS kullandığı hesap edilebilir.





Sürümler arasında en yüksek kullanıma sahip olan ise gerilemesine rağmen yüzde 57.5 orana sahip olan Gingerbread sürümü. Halen yaklaşık 270 milyon cihazın bu sürümü kullandığı görülüyor.





Üreticilerin eskisinden daha hızlı Jelly Bean güncellemesi vermeye çalıştığı göz önüne alındığında bu sürümün kullanım oranının hızlı bir şekilde yükseleceği tahminini yapabiliriz.