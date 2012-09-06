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Jelly Bean kullanım oranı yüzde 1.6 oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Günde 1.3 milyon aktivasyon sayısı ve toplamda 480 milyon cihaz ile büyümeye devam eden Android ekosisteminde son iki haftalık sürüm kullanım oranları da belli oldu.

Play mağazasına erişen cihaz istatistiklerine göre Android'in çiçeği burnunda sürümü Jelly Bean şimdiden yüzde 1.6 kullanım oranına ulaştı. Nexus 7 modelinin hızlı satışı ve belirli cihazlara güncelleme yapılması oranı artırmış görünüyor. 

Sayıya baktığımızda ise Jelly Bean yüklü cihazların yaklaşık sayısının 7.6 milyon olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmını kişisel ROM kullanan cihazlardan oluşsa da Nexus 7 satışlarının tahmini olarak milyon barajını geçtiğiniz söyleyebiliriz. Galaxy Nexus, Nexus S gibi cihazlar da kalan miktarı oluşturuyor.

Bir önceki sürüm olan Ice Cream Sandwich kullanım oranı da yüzde 22 seviyesine ulaşmış durumda. Beklentilerin yüksek olmasına rağmen farklı sebeplerle hızlı bir yükseliş yakalayamayan ICS sürümü, Jelly Bean'in çıkışı ile biraz daha yavaşladı. Yine de pek çok yeni cihaz ICS sürümüyle piyasaya çıktığı için yüzde 30 seviyesine kadar kullanım oranı çıkacaktır. Toplamda ise yaklaşık 105 milyon cihazın ICS kullandığı hesap edilebilir.

Sürümler arasında en yüksek kullanıma sahip olan ise gerilemesine rağmen yüzde 57.5 orana sahip olan Gingerbread sürümü. Halen yaklaşık 270 milyon cihazın bu sürümü kullandığı görülüyor.

Üreticilerin eskisinden daha hızlı Jelly Bean güncellemesi vermeye çalıştığı göz önüne alındığında bu sürümün kullanım oranının hızlı bir şekilde yükseleceği tahminini yapabiliriz.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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danGerfuLL 7 yıl
Android alinacak ise Nexus gerisi hikaye.
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nurettinaz 7 yıl
Yeni satılan ürünler ve üreticilerin söz verdiği güncellemelerin gelmesiyle artış devam edecektir ancak sıkıntı bizim ülkemizde üreticiler Türkiye ye gereken önemi vermiyor ve hala bir çok alış-veriş mağzalarında eskş sğrğm android sürümü bulunduran telefonlar inanılmaz uçuk fiyatlara satıldığından bizim ülkemizdeki kullanım istatistikleri hep geriden takip etmek zorunda kalıyor.
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zetnakah 7 yıl
Siz verdiniz de biz kullanmadık mı?? !!
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X-FI 7 yıl
versinler bizde kullanlaım 4% lere ulaşır hatta daha fazla :D
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Brky 7 yıl
DH Misafiri
iOS karşısında ne kadarda geride kaldığını gösteriyor... Plastik telefonlara binlerce lira verip güncelleme için bekleyenlere acıyorum cahil insanlar. iPhone kadar iyi birşey aldıklarını zannediyorlar ama işte durum ortada. Kendi firması daha telefonuna sahip çıkmıyor.Hiç bir telefon hala bir iPhone gibi olamadı. Çakma firmalar ile işim olmaz benim.

Bak koç,mesela ben plastik bi telefona yani s3 e 2000'e yakın para bayıldım.O paraya gider 2 tane ip4 alırdım.Yani aslan sen kafanı yorma maddi konularda.
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DraGonS 7 yıl
DH Misafiri
iOS karşısında ne kadarda geride kaldığını gösteriyor... Plastik telefonlara binlerce lira verip güncelleme için bekleyenlere acıyorum cahil insanlar. iPhone kadar iyi birşey aldıklarını zannediyorlar ama işte durum ortada. Kendi firması daha telefonuna sahip çıkmıyor.Hiç bir telefon hala bir iPhone gibi olamadı. Çakma firmalar ile işim olmaz benim.

Alırken iphone aldığımı sanarak almadım 500 tl ye bana yetecek bir telefon aldım.
He iphone almamı istesen 2000 tl gönderde alayım. Madem bu kadar zenginim diyorsun. Cahiliz gerçi aga. Sen zenginsin, ayrıca çok zekisin. Süper insansın sen ya.
Görgüsüzler ya. Nasıl insan olacaksınız hayret ediyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
iOS karşısında ne kadarda geride kaldığını gösteriyor... Plastik telefonlara binlerce lira verip güncelleme için bekleyenlere acıyorum cahil insanlar. iPhone kadar iyi birşey aldıklarını zannediyorlar ama işte durum ortada. Kendi firması daha telefonuna sahip çıkmıyor.
Hiç bir telefon hala bir iPhone gibi olamadı. Çakma firmalar ile işim olmaz benim.
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Tora 7 yıl
Jelly Bean çok iyi gidiyor, bu gidişle 2015'te çoğunluğa sahip olur. Üreticiler hiçbir niyeti yok sanırım güncellemeye. Sony bile daha 5 gün önce duyurduğu telefonu 4.0 olarak çıkarıyor :facepalm:
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Profes07sional 7 yıl
Jelly bean , ice cream sandwich ten sonra garip bi isim
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mangdasire 7 yıl Profes07sional
Profes07sional
Jelly bean , ice cream sandwich ten sonra garip bi isim


bir sonraki sürüm key lime pie gelecek.google tatlılardan gidiyor
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