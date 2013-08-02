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Jelly Bean kullanım oranı yüzde 40'ı geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Jelly Bean kullanım oranı yüzde 40'ı geçti

Google'ın yaklaşık 18 aydır Android ekosisteminde Jelly Bean sürümü ile yola devam etmesi, kullanım oranlarında artık Play mağazasına erişim etkinliğini baz alması, tablolarda önemli değişikliklerin yaşanmasına neden oldu.

Temmuz ayı göstergelerine göre Android Jelly Bean sürümleri toplamda yüzde 40.5 seviyesine ulaşarak hızlı yükselişini sürdürdü. Üreticilerin güncellemeleri yayınlamaya başlaması ve piyasaya yeni çıkan cihazların Jelly Bean sürümlerini kullanması bunda en büyük etken.

Jelly Bean sürümleri içerisinde 4.1.x sürümleri yüzde 34 kullanım oranına sahipken, 4.2.x sürümleri de yüzde 6.5 kullanım oranına sahip. Bu açıdan 4.1.x sürümleri yine tabloda tek başına Gingerbread'i de geride bırakmayı başarıyor. 

Kullanıcı tabanını yavaş yavaş kaybeden 4.0.x Ice Cream Sandwich sürümleri yüzde 22.5 kullanım oranına sahip. Uzun dönem lider olan Gingerbread ise yüzde 33.1 seviyesinde.

Google'ın geçen hafta lanse ettiği Android 4.3 ile birlikte Jelly Bean kullanım oranının önümüzdeki aylarda zirve yapması bekleniyor. Ekim ayındaki muhtemel Android 5.0 ile birlikte dengeler değişmeye başlayacaktır.

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fukox 6 yıl
Sonucta kullanilan yine çöp. Versiyonu ne fark eder ki?
Basin - leri fandroidler,umarim en kisa surede dogru yolu bulursunuz.
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gel pc pc 6 yıl
Arayıp genel müdüre mi sormuşlar acaba
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rapidblaze 6 yıl
Güncelleme verdiler de biz yüklemedik sanki
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Sebnem Ferah 6 yıl
O donutu kim kullanıyor acaba
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-BraveHeart- 6 yıl
Buyuk çoğunluğu SAMSUNG
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