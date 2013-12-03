Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uygulama Haber Video ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jelly Bean kullanım oranı yüzde 54 oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
372
1
9
Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jelly Bean kullanım oranı yüzde 54 oldu

Google'ın Android 4.4 KitKat sürümü henüz Nexus cihazları ve geliştirici sürümlerinde boy göstermeye başlamışken, Jelly Bean sürümleri ise kullanım bazında yükselişini sürdürüyor.

Son verilere göre Android Jelly Bean sürümleri toplamda yüzde 54.5 oranını yakalarken, şimdiye kadar ki en yüksek noktaya ulaştı. Sürüm bazında Android 4.1 sürümleri yüzde 37.4, Android 4.2 sürümleri yüzde 12.9, Android 4.3 sürümleri ise yüzde 4.2 kullanım oranına sahip.

Henüz kullanıma sunulan KitKat sürümünün ise yaklaşık olarak yüzde 1.1 şeklinde bir orana sahip olduğu görülüyor.

2.3 Gingerbread sürümleri ise halen yüzde 24.1 seviyesinde ve iki yıldan fazla olmasına rağmen halen özellikle eski cihazlarda kullanılmaya devam ediyor. Büyük umutlarla kullanıma sunulan Android 4.0 sürümleri ise büyük bir başarı yakalayamadı ve şu anda yüzde 18.6 seviyesinde. 

Önümüzdeki bir kaç ay daha Jelly Bean sürümlerinin gücünü artırması bekleniyor. Zira KitKat sürümü Mart ayına kadar yaygın olarak kullanıma sunulmayacak. 

http://www.phonearena.com/news/December-Android-platform-numbers-has-KitKat-at-1.1-Jelly-Bean-at-54.5_id49929 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FlyingUnderpants 5 yıl
Kitkat kitkat diyip durdular, Nexus4'e hiçbirşey getirmedi. Arama foksiyonu değişti bir tek.
Eskiden hiç olmazsa kozmetik değişiklikler olurdu, o bile olmadi.
Bazen diyorum bu güncelleme işini cok mu abartiyoruz? Yok bana geldi, yok bana gelmedi telefonum çöp oldu.
Alakasi yok. Kitkat ile Nexus4'e dişe dokunur hiçbirşey gelmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemaloztin 5 yıl
Tabi 3 tane Jelly Bean sürümü olursa % 54 olması çok normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DALLAMAX 5 yıl
Froyo , gingerbread , ics vs.. Bunlar nekadar berbat sürümlerdi şimdi hatırladım. Paso kitlenir donardı.Uygulamadan atardı , şarjı sömürürdü.Ayrıca akıcılığın A sı yoktu.,, Hatta 2.1 sürümünde multitouch bile yoktu


Google yıllarca milleti işletim sistemi yaptım diye iyi keklemiş.
4 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 5 yıl DALLAMAX
DALLAMAX
Froyo , gingerbread , ics vs.. Bunlar nekadar berbat sürümlerdi şimdi hatırladım. Paso kitlenir donardı.Uygulamadan atardı , şarjı sömürürdü.Ayrıca akıcılığın A sı yoktu.,, Hatta 2.1 sürümünde multitouch bile yoktu


Google yıllarca milleti işletim sistemi yaptım diye iyi keklemiş.


Bir 2-3 yıl sonra bunları büyük ihtimalle kitkat ada diyeceğin için büyük konuşma istersen.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl DALLAMAX
DALLAMAX
Froyo , gingerbread , ics vs.. Bunlar nekadar berbat sürümlerdi şimdi hatırladım. Paso kitlenir donardı.Uygulamadan atardı , şarjı sömürürdü.Ayrıca akıcılığın A sı yoktu.,, Hatta 2.1 sürümünde multitouch bile yoktu


Google yıllarca milleti işletim sistemi yaptım diye iyi keklemiş.


hahahaha çok komiksin en iyi sürüm gingerbread sürümü direk 4.4le mi çıksaydı ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 5 yıl DALLAMAX
DALLAMAX
Froyo , gingerbread , ics vs.. Bunlar nekadar berbat sürümlerdi şimdi hatırladım. Paso kitlenir donardı.Uygulamadan atardı , şarjı sömürürdü.Ayrıca akıcılığın A sı yoktu.,, Hatta 2.1 sürümünde multitouch bile yoktu


Google yıllarca milleti işletim sistemi yaptım diye iyi keklemiş.



Herşeyin bir gelişim süreci vardır aşama kaydederek ilerler son hali ilk halinden tabii ki iyi olur şimdi sen çıkıp yeniye göre eskiyi götülersen adama sorarlar bu neyin kafası


mesela ben de ilk android samsung galaxy i7500 kullanmıştım telefonda 128mb ram vardı işlemci desen ölü birşey sen buna şimdi kitkat kursan ne olacak uçacakmı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony taşınabilir şarj istasyonu pil ailesi Sony CycleEnergy video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
3 SINAVDA BAŞARISIZ OLDU BABASININ
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim