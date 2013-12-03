Jelly Bean kullanım oranı yüzde 54 oldu

Haber Editörü
Google'ın Android 4.4 KitKat sürümü henüz Nexus cihazları ve geliştirici sürümlerinde boy göstermeye başlamışken, Jelly Bean sürümleri ise kullanım bazında yükselişini sürdürüyor.
Son verilere göre Android Jelly Bean sürümleri toplamda yüzde 54.5 oranını yakalarken, şimdiye kadar ki en yüksek noktaya ulaştı. Sürüm bazında Android 4.1 sürümleri yüzde 37.4, Android 4.2 sürümleri yüzde 12.9, Android 4.3 sürümleri ise yüzde 4.2 kullanım oranına sahip.
Henüz kullanıma sunulan KitKat sürümünün ise yaklaşık olarak yüzde 1.1 şeklinde bir orana sahip olduğu görülüyor.
2.3 Gingerbread sürümleri ise halen yüzde 24.1 seviyesinde ve iki yıldan fazla olmasına rağmen halen özellikle eski cihazlarda kullanılmaya devam ediyor. Büyük umutlarla kullanıma sunulan Android 4.0 sürümleri ise büyük bir başarı yakalayamadı ve şu anda yüzde 18.6 seviyesinde.
Önümüzdeki bir kaç ay daha Jelly Bean sürümlerinin gücünü artırması bekleniyor. Zira KitKat sürümü Mart ayına kadar yaygın olarak kullanıma sunulmayacak.
http://www.phonearena.com/news/December-Android-platform-numbers-has-KitKat-at-1.1-Jelly-Bean-at-54.5_id49929 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eskiden hiç olmazsa kozmetik değişiklikler olurdu, o bile olmadi.
Bazen diyorum bu güncelleme işini cok mu abartiyoruz? Yok bana geldi, yok bana gelmedi telefonum çöp oldu.
Alakasi yok. Kitkat ile Nexus4'e dişe dokunur hiçbirşey gelmedi.
Google yıllarca milleti işletim sistemi yaptım diye iyi keklemiş.
Bir 2-3 yıl sonra bunları büyük ihtimalle kitkat ada diyeceğin için büyük konuşma istersen.
hahahaha çok komiksin en iyi sürüm gingerbread sürümü direk 4.4le mi çıksaydı ya
Herşeyin bir gelişim süreci vardır aşama kaydederek ilerler son hali ilk halinden tabii ki iyi olur şimdi sen çıkıp yeniye göre eskiyi götülersen adama sorarlar bu neyin kafası
mesela ben de ilk android samsung galaxy i7500 kullanmıştım telefonda 128mb ram vardı işlemci desen ölü birşey sen buna şimdi kitkat kursan ne olacak uçacakmı