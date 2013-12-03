Jelly Bean kullanım oranı yüzde 54 oldu





Google'ın Android 4.4 KitKat sürümü henüz Nexus cihazları ve geliştirici sürümlerinde boy göstermeye başlamışken, Jelly Bean sürümleri ise kullanım bazında yükselişini sürdürüyor.





Son verilere göre Android Jelly Bean sürümleri toplamda yüzde 54.5 oranını yakalarken, şimdiye kadar ki en yüksek noktaya ulaştı. Sürüm bazında Android 4.1 sürümleri yüzde 37.4, Android 4.2 sürümleri yüzde 12.9, Android 4.3 sürümleri ise yüzde 4.2 kullanım oranına sahip.





Henüz kullanıma sunulan KitKat sürümünün ise yaklaşık olarak yüzde 1.1 şeklinde bir orana sahip olduğu görülüyor.





2.3 Gingerbread sürümleri ise halen yüzde 24.1 seviyesinde ve iki yıldan fazla olmasına rağmen halen özellikle eski cihazlarda kullanılmaya devam ediyor. Büyük umutlarla kullanıma sunulan Android 4.0 sürümleri ise büyük bir başarı yakalayamadı ve şu anda yüzde 18.6 seviyesinde.





Önümüzdeki bir kaç ay daha Jelly Bean sürümlerinin gücünü artırması bekleniyor. Zira KitKat sürümü Mart ayına kadar yaygın olarak kullanıma sunulmayacak.

http://www.phonearena.com/news/December-Android-platform-numbers-has-KitKat-at-1.1-Jelly-Bean-at-54.5_id49929