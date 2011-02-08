Jetway'den VIA Nano işlemcili yeni anakart

Anakart üreticisi Jetway, AMD Fusion ve Intel Atom tabanlı Mini-ITX anakartların gündemde olduğu bu günlerde farklı bir çözümü pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın MVB-VX9GSM isimli yeni anakartıi 190x170mm ölçülerindeki boyutuyla Mini-ITX anakartlardan daha büyük ancak Mini-DTX anakartlardan da daha küçük bir formda geliyor.

VIA'nın 1.6GHz'de çalışan ve ısıl tasarım gücü 25 Watt olarak açıklanan tek çekirdekli Nano L2007 işlemcisinden güç alan anakart, yine VIA tarafından üretilen VX900 yonga setini kullanıyor. Çipsete entegre grafik birimine ek olarak harici ekran kartları için PCIe x16 (x8 hızında çalışıyor) slotuna da sahip olan anakart, çift DIMM slotu ile 4GB'a kadar 1066MHz DDR3 bellek desteği sunuyor.

Dahili donanımlar için aynı zamanda bir adet PCI slotu ile gelen anakart, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor. 5.1 kanal yüksek tanımlı ses 10/100 Ethernet özellikleriyle gelen anakart, depolama sürücüleri için bir çift SATA-II konnektörü ile birlikte harici donanımlar için iki adet USB 2.0 konnektörünü bünyesinde barındırıyor.

Medya bilgisayarlarında kullanılmak üzere hazırlanan VIA Nano işlemcili yeni anakart, 100 doların altında olması beklenen fiyatıyla yakında kullanıma sunulacak.