Jetway'den VIA Nano işlemcili yeni anakart

Anakart üreticisi Jetway, AMD Fusion ve Intel Atom tabanlı Mini-ITX anakartların gündemde olduğu bu günlerde farklı bir çözümü pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın MVB-VX9GSM isimli yeni anakartıi 190x170mm ölçülerindeki boyutuyla Mini-ITX anakartlardan daha büyük ancak Mini-DTX anakartlardan da daha küçük bir formda geliyor.
VIA'nın 1.6GHz'de çalışan ve ısıl tasarım gücü 25 Watt olarak açıklanan tek çekirdekli Nano L2007 işlemcisinden güç alan anakart, yine VIA tarafından üretilen VX900 yonga setini kullanıyor. Çipsete entegre grafik birimine ek olarak harici ekran kartları için PCIe x16 (x8 hızında çalışıyor) slotuna da sahip olan anakart, çift DIMM slotu ile 4GB'a kadar 1066MHz DDR3 bellek desteği sunuyor.
Dahili donanımlar için aynı zamanda bir adet PCI slotu ile gelen anakart, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor. 5.1 kanal yüksek tanımlı ses 10/100 Ethernet özellikleriyle gelen anakart, depolama sürücüleri için bir çift SATA-II konnektörü ile birlikte harici donanımlar için iki adet USB 2.0 konnektörünü bünyesinde barındırıyor.
Medya bilgisayarlarında kullanılmak üzere hazırlanan VIA Nano işlemcili yeni anakart, 100 doların altında olması beklenen fiyatıyla yakında kullanıma sunulacak.
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Virtualbox enkin değil diyor, kvm de kilitleniyor, xen ve esxi kurulumu da yapamadım zaten desteklemiyor dedi işlemciyi :/
Bir iki ufak sanallaştırma yaparım firewall yanına sip server filan kurarım dedim ama elimde patladı anakart :)
1080P testi filan yapmadım, alma amacım o değildi zaten ama işlemci intel atom'a denk görünüyor.
Cpu Mark puanı: 324.5 bu son yaptığım bir kaç defa yaptım bu aralarda çıkıyor.
merpazar.com/... öneririm bilgiler paylaşıldıkça güzeldir...
Üzerinde VIA ChromotionHD 2.0 olmasıda güzel bence
VIA ChromotionHD 2.0 video kartı, sistem kaynaklarını ek bir kod çözücüsüne başvurmadan kullanarak net, pürüzsüz 1080p HD video içeriği sağlayarak, gelişmiş online HD video akışı hizmetleri sunmaktadır. H.264 codec teknolojisi ve donanım hızlandırmasına sahiptir. MPEG-2 HDTV çözünürlüğü dahil olmak üzere gerçek HD ekran çözünürlükleri ve Blu-ray desteği bulunmaktadır.
ChromotionHD 2,0 WMV-HD , VC-1 - H.264 - VLD desteği ve AVS desteği içerir.HD video oynatımı sırasında işlemcinizin üzerine düşen kodlama yükü daha düşüktür
Ben de bir haftadır düşünüyordum alsam mı almasam mı diye, işlemci ile ilgili merpazar dışında hiç bir test bulamadım, şüpelerim vardı acaba atomdan kötü mü diye ama tersiymiş
Teşekkür ederim test için, bu arada işlemci de sanallaştırma desteği de var ama benden başkası kullanmaya niyetlenir mi bilmem
Atom işlemcili minibooklara yorum yapan arkadaşa katılıyorum.
13.3" yada 14.1" modellere yöneltmeye çalışıyorum ama insanlar inadına yok ben minibook istiyorum deyip atom alıyorlar..
Anlamıyorum bu insanları cidden... Anlamıyorum.
ayrıca fiyat çok ilgi çekici
Hocam anakartta onboard vga var gözünden kaçtı herhalde.