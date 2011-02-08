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Jetway'den VIA Nano işlemcili yeni anakart

8 yıl
11,2b
1
33
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticisi Jetway, AMD Fusion ve Intel Atom tabanlı Mini-ITX anakartların gündemde olduğu bu günlerde farklı bir çözümü pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın MVB-VX9GSM isimli yeni anakartıi 190x170mm ölçülerindeki boyutuyla Mini-ITX anakartlardan daha büyük ancak Mini-DTX anakartlardan da daha küçük bir formda geliyor.

VIA'nın 1.6GHz'de çalışan ve ısıl tasarım gücü 25 Watt olarak açıklanan tek çekirdekli Nano L2007 işlemcisinden güç alan anakart, yine VIA tarafından üretilen VX900 yonga setini kullanıyor. Çipsete entegre grafik birimine ek olarak harici ekran kartları için PCIe x16 (x8 hızında çalışıyor) slotuna da sahip olan anakart, çift DIMM slotu ile 4GB'a kadar 1066MHz DDR3 bellek desteği sunuyor.

Dahili donanımlar için aynı zamanda bir adet PCI slotu ile gelen anakart, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor. 5.1 kanal yüksek tanımlı ses 10/100 Ethernet özellikleriyle gelen anakart, depolama sürücüleri için bir çift SATA-II konnektörü ile birlikte harici donanımlar için iki adet USB 2.0 konnektörünü bünyesinde barındırıyor.

Medya bilgisayarlarında kullanılmak üzere hazırlanan VIA Nano işlemcili yeni anakart, 100 doların altında olması beklenen fiyatıyla yakında kullanıma sunulacak.


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Erthon 8 yıl
İşlemcinin sanallaştırma desteği var görünüyor ama bir türlü kullanamadım.
Virtualbox enkin değil diyor, kvm de kilitleniyor, xen ve esxi kurulumu da yapamadım zaten desteklemiyor dedi işlemciyi :/
Bir iki ufak sanallaştırma yaparım firewall yanına sip server filan kurarım dedim ama elimde patladı anakart :)
1080P testi filan yapmadım, alma amacım o değildi zaten ama işlemci intel atom'a denk görünüyor.
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Tek-nolojik 8 yıl
Önemli değil, evet anakart gerçekten fazlasıyla serin çalışıyor çünkü faktöriyel testi yaptırdım birkaç saat % 100 full hesaplama yaptırdım 4 çekirdekli işlemcilerin bile saatlerce içinde çıkamayacağı bir rakam yazdım ve baktığımda sadece ılıktı işlemcinin aluminyumu ve çevresindeki transistor, kondansatorler.
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ROSSI 8 yıl
Çift ethernetli modelide iki haftaya TÜRKİYE de olacakmış bu arada
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Erthon 8 yıl
Passmark Performance test ile test yapıp cpu skorunu filan verirsen sevinirim.
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Tek-nolojik 8 yıl
Xp professional sp3 var işletim sistemi Passmark performance test 6.1 sürümüyle test ettim
Cpu Mark puanı: 324.5 bu son yaptığım bir kaç defa yaptım bu aralarda çıkıyor.
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Tek-nolojik 8 yıl
Bu anakartın üzerindeki via nano L2007 işlemcinin super pi 1m değeri 1dakika 15saniye anakartın fiyatıda üye olduğunuzda kargo dahil 162 lira oluyor, alacak arkadaşlara tavsiye ederim full hd videoları sorunsuz oynatıyor ve işlemcinin performansıda gayet güzel parasını gerçekten hakediyor..
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ROSSI 8 yıl
hmm . Anakartı inceledim biraz

merpazar.com/... öneririm bilgiler paylaşıldıkça güzeldir...

Üzerinde VIA ChromotionHD 2.0 olmasıda güzel bence


VIA ChromotionHD 2.0 video kartı, sistem kaynaklarını ek bir kod çözücüsüne başvurmadan kullanarak net, pürüzsüz 1080p HD video içeriği sağlayarak, gelişmiş online HD video akışı hizmetleri sunmaktadır. H.264 codec teknolojisi ve donanım hızlandırmasına sahiptir. MPEG-2 HDTV çözünürlüğü dahil olmak üzere gerçek HD ekran çözünürlükleri ve Blu-ray desteği bulunmaktadır.
ChromotionHD 2,0 WMV-HD , VC-1 - H.264 - VLD desteği ve AVS desteği içerir.HD video oynatımı sırasında işlemcinizin üzerine düşen kodlama yükü daha düşüktür

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Erthon 8 yıl

Tek-nolojik

Bu anakartın üzerindeki via nano L2007 işlemcinin super pi 1m değeri 1dakika 15saniye anakartın fiyatıda üye olduğunuzda kargo dahil 162 lira oluyor, alacak arkadaşlara tavsiye ederim full hd videoları sorunsuz oynatıyor ve işlemcinin performansıda gayet güzel parasını gerçekten hakediyor..

Ben de bir haftadır düşünüyordum alsam mı almasam mı diye, işlemci ile ilgili merpazar dışında hiç bir test bulamadım, şüpelerim vardı acaba atomdan kötü mü diye ama tersiymiş

Teşekkür ederim test için, bu arada işlemci de sanallaştırma desteği de var ama benden başkası kullanmaya niyetlenir mi bilmem
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Tek-nolojik 8 yıl
Anakart şu anda merpazarda satışa sunulmuş, yazılanlara göre baya bi oyun, hd video testinden geçirmişler performans gayet güzel fiyatıda 175 tl kdv dahil.
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hacı.basat 8 yıl
Ağaç olduk VN1000 bekleye bekleye, yani hem de yurtdışından bekliyoruz, ingilizcem zayıf olmasa girip via.com.tw'nin forumlarında kazan kaldırırdım.
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1963bursa 8 yıl
Mustafa, bu anakart satışa geldiğinde Epia M850-16L'de yüksek fiyatlardan satamaz, benzer fiyatın 10-20$ üstü olabilir, 230$ ilk çıktığı dönemde kaymak fiyatıydı, ayrıca Nano X2'li herhangi bir anakartın piyasaya çıkmasıyla hem Jetway MVB-VX9GSM, hem de Epia M850-16L tozlanmaya yüz tutarlar, hatta şu anda bile M850'yi bulamazsın, Via, Nano X2'ler çıkmak üzere dediğinden beridir yabancı siteler epia anakart satmaz oldu, hepsi Nano X2 bekliyor. Sadece işlemci değil, çipsetler VN1000 gelecek. Fiyata bakmaksızın sadece çipset için beklerim, VX900'le kıyas bile edilemez.
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Tek-nolojik 8 yıl
İnşaallah bir an önce çıkarda via vn1000 ve x2 işlemci sistemler daha fazla beklemeyiz, uzun zamandır düşünüyorum via vb8003 anakart getirticektim yurtdışından ama vn1000 chipsetler aklımı çeldi bekliyoruz bakalım, biostar viotech anakart aldım 1.6ghz c7 işlemcili olandan taktım 2gb ram internet için falan güzelde oynadığım bir oyun vardı tam tat vermedi bende test sistemi yaptım hdd-ram falan tarayıp duruyor işte , bir an önce gelsinde şu güncel sistemler şöyle ufacık bi kasa silverstone beğendim 300watt'lık sonra bi harddisk bi ram tamamdır, sessiz sedasız çalışşsın bi köşede
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abdulmusavvir 8 yıl
Gerçekten onboard VGA'da varmış, haberde söylenenlerde hata yoksa 100$ altı fiyata sıcak fırsata girer, mini-ITX kasa toplamak fiyat açısından normalde insanı gerer ama bu fiyatlarla ATX kasalardan dahi epey ucuza gelebilir. Jetway fiyat olarak tam alınası bir ürün çıkarmış. Sözde geçen ay çıkacağı söylenen, çift çekirdek NanoX2 1.8ghz işlemcili mini-ITX'leri bekliyordum, bu sistem onun yarısı ama fiyat olarakta yarısı.
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wacd 8 yıl
Fan süper duruyor gerçekten..
Atom işlemcili minibooklara yorum yapan arkadaşa katılıyorum.
13.3" yada 14.1" modellere yöneltmeye çalışıyorum ama insanlar inadına yok ben minibook istiyorum deyip atom alıyorlar..
Anlamıyorum bu insanları cidden... Anlamıyorum.
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Confusion 8 yıl
Jetway üretime dahil olması güzel olmuş. gerçek bir anakart üreticisinin elinden geçen donanım daha verimli olacaktır

ayrıca fiyat çok ilgi çekici
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abdulmusavvir 8 yıl
Epia M850-16L ile kıyasladığımızda onboard VGA yok, bellek hızı Epia M850'den düşük ama bu 2 tavize rağmen almaya değecek bir yönü varki o da fiyat, M850'yi 230$'a sattılar, bu kart ise 100$ altı, güç olarak Windows7 64 biti rahatlıkla kaldırır, güzel bir VGA takarsak orta yol oyun bilgisayarı bile olur. Dizüstü kadar küçük bir kasa olması da çabası.
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Tek-nolojik 8 yıl

baba_mustafa

Epia M850-16L ile kıyasladığımızda onboard VGA yok, bellek hızı Epia M850'den düşük ama bu 2 tavize rağmen almaya değecek bir yönü varki o da fiyat, M850'yi 230$'a sattılar, bu kart ise 100$ altı, güç olarak Windows7 64 biti rahatlıkla kaldırır, güzel bir VGA takarsak orta yol oyun bilgisayarı bile olur. Dizüstü kadar küçük bir kasa olması da çabası.


Hocam anakartta onboard vga var gözünden kaçtı herhalde.
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