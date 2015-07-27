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Jüpiter'i incelemek için rüzgarla çalışan araçlar kullanılacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Jüpiter'i incelemek için rüzgarla çalışan araçlar kullanılacak
 Mars benzeri kayalık gezegenleri incelemek için NASA'nın bilindik altı tekerlekli araştırma araçları yeterli olsa da, söz konusu Jüpiter ve Satürn gibi gaz devleri olduğunda bu araçları kullanmak mümkün olmuyor. Bu durum büyük bölümü gazlardan oluşan Jüpiter'in incelenmesini bugüne kadar engellemiş olsa da, NASA bu sorunu giderecek bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde konu hakkında bir açıklama yayınlayan NASA, Jüpiter benzeri gaz devlerinin incelenmesi için tek yolun kanatlara, hava balonlarına veya motora ihtiyaç duymadan gezegenin atmosferinde uzun süre uçabilecek araçlar geliştirmek olduğunu belirtti. Bu amaç doğrultusunda yeni robotlar geliştirecek olan NASA, sadece rüzgarın gücünden faydalanan bu yeni robotlar sayesinde Jüpiter benzeri gaz devlerini yakından incelemeyi amaçlıyor. Ancak bu araçların Jüpiter'de karşılaşacağı rüzgar, hız ve yön konusunda şiddetli değişiklikler göstereceği için bu duruma elverişli araçlar üretmek oldukça zorlu bir görev olacak gibi görünüyor.
Bu araçlar üzerinde çalışması için 100.000 dolarlık bütçe verilen NASA Jet Propulsion Laboratory mühendisi Adrian Stoica, Jüpiter ve Satürn'ün atmosferinde uzun süre yer alacak bu yeni rüzgar robotlarının gezegenlerin hava şartları hakkında topladıkları verileri Dünya'ya yollayabileceğini söyledi.

http://news.softpedia.com/news/wind-powered-robots-will-probably-be-sent-to-jupiter-487656.shtml Yorum Yaz
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Mesudum 4 yıl
100k$ bütçe ile ne üretim yapılır ne deney.
Sadece simülasyon yapılacak bilgisayar bile kaç para! E bu adamcağızların maaşları var, masrafları var, yol var, sigorta var, yemek var...
:)
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OverClocK1ng 4 yıl
"Bu araçlar üzerinde çalışması için 100.000 dolarlık bütçe verilen NASA Jet Propulsion Laboratory mühendisi Adrian Stoica"
Hiç vermeseler daha iyiydi.
Koskoca Jüpiter'e gidecek uzay aracı yapımı üzerine çalışma yapacak Jet Mühendisine 100.000 Dolar bütçe vermişler.
Açsınlar bir Kickstarter projesi falan da adama bağış yapalım bari...
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savarog 4 yıl
sn. haber editörü bu haberden sayfada 4 tane ve birbirinin aynısı.
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