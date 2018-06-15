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Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali"

11 ay
4b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Saf aksiyon severlerin tercihi Just Cause serisi, 4. oyunuyla aksiyonu yeni bir boyuta taşıyor. Ajanımız Rico Rodriguez ile farklı bir maceraya çıkıyoruz ve bu sefer dev hortumların içine dalıyoruz.

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