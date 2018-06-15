Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali"

Saf aksiyon severlerin tercihi Just Cause serisi, 4. oyunuyla aksiyonu yeni bir boyuta taşıyor. Ajanımız Rico Rodriguez ile farklı bir maceraya çıkıyoruz ve bu sefer dev hortumların içine dalıyoruz.

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