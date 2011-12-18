KLM, yolculara koltuk arkadaşlarını sosyal medya profillerinden seçme programını başlatıyor

Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM, 2012 ile birlikte Meet & Seat adını verdiği yeni bir programa başlıyor. Bu program sayesinde yolcular, koltuk seçimini yanlarında oturacakları kişinin sosyal medya profiline bakarak yapabilecekler. Kişisel bilgilerin güvenliği için yolcuların onayı alınarak sunulacak bu özellik ile havayolu şirketi uzun uçuşlar için yolcuların, seyahat arkadaşlarını ortak beğenilere göre seçerek daha keyifli uçuş geçirmelerini hedefiyor. Detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan yeni hizmetin, yukarıda da belirttiğimiz gibi 2012 ile birlikte devreye girmesi bekleniyor.

Sosyal medya kullanımının hızla yaygınlaşmasına paralel olarak havayolu şirketlerinin bu alandaki yatırımları da artmaya başladı. KLM öncesinde Malezya Havayolları, Mart ayında Facebook üzerinden bilet rezervasyonuna başlamış ve müşterilerine, aynı uçuşta yer alan arkadaşlarının hangi koltukta oturduğunu gösteren uygulamayı devreye sokmuştu. Bir başka havayolu şirketi olan Virgin Atlantic firmasının da benzer bir uygulamayla ilgilendiği bir süredir konuşulmakta. Facebook'un en çok kullanıldığı 5 ülkeden birisi olarak ülkemizdeki havayolu şirketlerin bu tarz uygulamalar yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek.