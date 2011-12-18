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KLM, yolculara koltuk arkadaşlarını sosyal medya profillerinden seçme programını başlatıyor

7 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM, 2012 ile birlikte Meet & Seat adını verdiği yeni bir programa başlıyor. Bu program sayesinde yolcular, koltuk seçimini yanlarında oturacakları kişinin sosyal medya profiline bakarak yapabilecekler. Kişisel bilgilerin güvenliği için yolcuların onayı alınarak sunulacak bu özellik ile havayolu şirketi uzun uçuşlar için yolcuların, seyahat arkadaşlarını ortak beğenilere göre seçerek daha keyifli uçuş geçirmelerini hedefiyor. Detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan yeni hizmetin, yukarıda da belirttiğimiz gibi 2012 ile birlikte devreye girmesi bekleniyor.
Sosyal medya kullanımının hızla yaygınlaşmasına paralel olarak havayolu şirketlerinin bu alandaki yatırımları da artmaya başladı. KLM öncesinde Malezya Havayolları, Mart ayında Facebook üzerinden bilet rezervasyonuna başlamış ve müşterilerine, aynı uçuşta yer alan arkadaşlarının hangi koltukta oturduğunu gösteren uygulamayı devreye sokmuştu. Bir başka havayolu şirketi olan Virgin Atlantic firmasının da benzer bir uygulamayla ilgilendiği bir süredir konuşulmakta. Facebook'un en çok kullanıldığı 5 ülkeden birisi olarak ülkemizdeki havayolu şirketlerin bu tarz uygulamalar yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek.  

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cetinsalih 7 yıl

Ama şöyle bir uyarıda bulunmak zorundayım. Kimse facebooktaki kadar güzel, e okuldaki kadar çirkin olamaz!
Bunu dikkate almaları lazım..!
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DH Misafiri 7 yıl
seçseler nolcak obezler bile incecik görünüyo facebookta
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Mutlu Dal 7 yıl
çok acayip :D
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Normandia_06 7 yıl
Tam Türkiye'lik uygulama yeterki kızın resmini görsün profilinde işi olmasa bile uçar.. kız sağa döner beğenir sola döner beğenir hostes geçer beğenir önüne geleni beğenir :D
Artık rahat da durmaz bu durumda taciz kaçınılmaz :D Ama facebook'dan seçtiğin kişi zaten dürtülmeye alışıktır bu durum ahlaki yönden de yasal yöndende bir suç teşkil etmez

''face'den seçtim dürttüm'' demesi yeter
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cumhurkey 7 yıl
facebookta resimdeki sarışın adam gibi tanıtıp kendimi öndeki şişman adam olarak koltuk arkadaşımın yanına oturunca ne olacak bakalım :) :)
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Colossus_ 7 yıl cumhurkey
cumhurkey

facebookta resimdeki sarışın adam gibi tanıtıp kendimi öndeki şişman adam olarak koltuk arkadaşımın yanına oturunca ne olacak bakalım :) :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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The End Baba 7 yıl
Sen yine bu kadar zekisin!!
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