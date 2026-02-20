Instagram, X, TikTok ve Discord dahil 6 platforma KVKK inceleme başlattı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen yasa çalışması ile 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamak ve tüm profillere kimlik ile doğrulama zorunluluğu getirilecek. Bu yasa öncesinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) çocukların sosyal medyadaki kişisel verilerinin korunmasını araştırmak için 6 sosyal medya platformuna inceleme başlattı.

KVKK’dan yapılan açıklamaya göre şu platformlara inceleme başlatıldı:

Instagram

X

TikTok

Facebook

YouTube

Discord

Türkiye’de halihazırda erişim engeli bulunan Discord’un da soruşturmaya dahil edilmesi, platformun gelecekte yeniden erişime açılabileceği yönünde beklentileri artırdı.

Neden soruşturma açıldı?

Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin, çocukların yüksek yararı da gözetilerek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında inceleme yapılacak.



Instagram, X ve TikTok dahil 6 platforma KVKK'dan inceleme

