Instagram, X, TikTok ve Discord dahil 6 platforma KVKK inceleme başlattı!

KVKK’dan yapılan açıklamaya göre şu platformlara inceleme başlatıldı:
- X
- TikTok
- YouTube
- Discord
Türkiye’de halihazırda erişim engeli bulunan Discord’un da soruşturmaya dahil edilmesi, platformun gelecekte yeniden erişime açılabileceği yönünde beklentileri artırdı.
Neden soruşturma açıldı?
Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin, çocukların yüksek yararı da gözetilerek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında inceleme yapılacak.
vay be gayet iyi