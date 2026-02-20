Giriş
    Instagram, X, TikTok ve Discord dahil 6 platforma KVKK inceleme başlattı!

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların verilerinin güvenliği amacıyla dev sosyal medya platformlarına ve Discord'a inceleme başlattığını duyurdu.         

    Instagram, X ve TikTok dahil 6 platforma KVKK'dan inceleme Tam Boyutta Gör
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen yasa çalışması ile 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamak ve tüm profillere kimlik ile doğrulama zorunluluğu getirilecek. Bu yasa öncesinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) çocukların sosyal medyadaki kişisel verilerinin korunmasını araştırmak için 6 sosyal medya platformuna inceleme başlattı.

    KVKK’dan yapılan açıklamaya göre şu platformlara inceleme başlatıldı:

    • Instagram
    • X
    • TikTok
    • Facebook
    • YouTube
    • Discord

    Türkiye’de halihazırda erişim engeli bulunan Discord’un da soruşturmaya dahil edilmesi, platformun gelecekte yeniden erişime açılabileceği yönünde beklentileri artırdı.

    Neden soruşturma açıldı?

    Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin, çocukların yüksek yararı da gözetilerek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında inceleme yapılacak.
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

