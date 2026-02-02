15 yaş altına sosyal medya yasağı, oyunlara ise yaş kriteri geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çocukları internetin zararlarından korunmak amacıyla yapılacak düzenlemede sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada 15 yaşından küçük çocukların, ailelerinin izni olsa dahi sosyal medya sitelerinde hesap açamaması temel düzenlemeler arasında yer alıyor. Ayrıca oyunlar için de yaş kriteri devreye sokulacak.

Mevzuatta değişiklik planlanıyor

Bakanlık yetkilileri, hazırlanan çalışmaya ilişkin detayları Meclis’te AK Parti Grubu’na yapılan sunumda paylaştı. Sunumda, düzenlemenin gerekçeleri, uygulanma yöntemleri ve uluslararası örnekler ayrıntılı biçimde ele alındı. Buna göre, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

Hazırlanan düzenlemede en dikkat çeken başlık, sosyal medya platformlarına erişimde yaş sınırı oldu. Sunumda, sosyal ağlara erişim yaşının 15 olarak belirlenmesi ve bu yaşın altındaki çocukların ebeveyn onayı bulunsa bile platformlara giriş yapamamasının kritik önemde olduğu ifade edildi.

Bu yaş sınırının etkin şekilde uygulanabilmesi için sosyal ağ sağlayıcılarına etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Yaş doğrulama süreçlerinin nasıl işleyeceği ve hangi teknik kriterlerin esas alınacağı ise çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.

Oyunlara yasak yok, yaşa uygun erişim var

Çevrim içi oyunlar için ise sosyal medyadan farklı bir yaklaşım benimsendi. Buna göre, oyunlar açısından doğrudan bir yaş yasağı öngörülmüyor. Ancak yaşa göre derecelendirme sisteminin zorunlu hale getirilmesi ve çocukların yalnızca kendi yaş gruplarına uygun oyunlara erişebilmesi hedefleniyor.

Oyun mağazalarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu 3 gün önce eklendi

Bakanlık’ın yaş derecelendirme sistemi üzerinde durması ise ilginç bir detay. Zira zaten Türkiye’de halihazırda oyunlara yönelik bir yaş derecelendirme sistemi bulunuyor. Yurtiçinde fiziksel ya da dijital mağazalarda oyunlar genellikle PEGI (Pan European Game Information) gibi uluslararası derecelendirmelerle etiketleniyor. Bu etiketler oyunlarda “PEGI 3”, “PEGI 7”, “PEGI 12”, “PEGI 16” veya “PEGI 18” olarak yer alıyor.

Bu etiketler oyunun uygun görülen yaşını gösteriyor ve hatta Google Play gibi dijital mağazalarda da kullanılıyor. Henüz düzenlemede bu derecelendirmeden nasıl farklı bir yol izleneceği belirsiz. Ancak PEGI gibi sınıflandırmalar sadece bilgilendirme amacı taşıyor. Satın alma veya oynama sırasında kimlik doğrulaması veya erişim kısıtlaması gibi yasal bir denetim uygulanmıyor.

Ebeveyn denetimi ve platformlara yeni yükümlülükler

Sunumda öne çıkan bir diğer başlık, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki yönlendirme ve gözetim hakkının dijital ortamda daha etkin kullanılabilmesi oldu. Bu kapsamda, ebeveyn denetim araçlarının sosyal medya platformları için zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Ayrıca platformların, kullanıcıların yasa dışı veya zararlı içeriklere ilişkin şikâyetlerini elektronik ortamda iletebilecekleri aktif ve erişilebilir başvuru mekanizmaları sunma yükümlülüğünün genişletilmesi hedefleniyor. Çocukların belirlenen yaş sınırından önce sosyal medyaya erişmesini engellemek amacıyla alınan önlemlere ilişkin düzenli raporlama zorunluluğu da gündemde.

Bununla birlikte, sosyal ağ sağlayıcılarının aldatıcı ve yanıltıcı reklamları engelleyici tedbirler almakla yükümlü olması da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

15 yaş altına sosyal medya yasağı, oyunlara yaş kriteri geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: